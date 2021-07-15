10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

Как с минимальными усилиями счистить наледь на стекле, как открутить ржавый болт или определить качество бензина – с этими проблемами сталкиваются и водители-новички и профессиональные водители со стажем.
В этом обзоре собраны лайфхаки, используя которые своё «общение с автомобилем» можно сделать более простым и приятным.
1. Как проверить качества бензина?
Для того, чтобы проверить качество бензина непосредственно на заправке, следует взять обычный лист чистой бумаги и капнуть на него буквально пару капель топлива. Когда бензин полностью испарится (можно подуть, чтобы ускорить этот процесс), на листе должен остаться лишь едва заметный след от капель. В случае, когда на бумаге останется четкий жирный след, то можно утверждать, что бензин имеет в своем составе вредные примеси.
2. Как избежать наледи на лобовом стекле?
Чтобы в холодное время года на стеклах вашего авто не образовывалась наледь, не стоит сразу после приезда на стоянку и выключения двигателя закрывать двери и уходить. Буквально пару минут проветривания помогут выровнять температуру в салоне и сравнять ее с окружающей. Утром, вместо того, чтобы снимать иней скребком, вам останется завести машину, прогреть и уехать.
3. Как выбраться из снежного сугроба?
Чтобы быстро выехать из сугроба, используйте автомобильные коврики, которые нужно перевернуть лицевой стороной вниз и постелить под ведущие колеса. Только двигаться в этом случае нужно медленно.
4. Что делать, если дворники не смывают грязь?
Довольно часто водители сталкиваются с тем, что дворники не могут полностью счистить грязь с окон. Специалисты рекомендуют в этом случае добавлять в бачок омывателя вместе со специальной жидкостью еще и несколько капель средства для мытья посуды либо полов. Такая добавка сделает процедуру очищения стекла быстрой и более качественной.
5. Что делать на обледенелой дороге?
Если ваша машина застряла на обледенелом участке дороги, то на помощь придет кошачий наполнитель. Он изготовлен из кремнозема либо бентанитовой глины, и окажется очень кстати при сильном гололеде. Кошачий наполнитель следует рассыпать вокруг ведущих колес. После этого можно начинать движение.
6. Как научиться не мешать?
Если водителю часто приходится парковаться в незнакомых местах и чужих дворах, то можно прицепить на стекло табличку с надписью: «Если моя машина мешает вам, то просто позвоните мне!» и далее указать на ней собственный номер телефона. Согласитесь, что это может сэкономить нервы и владельцу авто, место которого на паркинге вы заняли, да и вам самим.
7. Как проверить лампы в фарах?
Чтобы, не выходя из машины, проверить, как светят передние фары, следует просто присмотреться к отражению своего автомобиля в пробке.
8. Как просто снизить расход?
Беспорядок и лишние вещи в багажнике машины влияют на показатель расхода топлива. Учтите. Что каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают этот показатель на 2%. Уберите из машины лишние предметы, и это снизит расход топлива.
9. Как открутить ржавый болт?
Если болт заржавел и откручиванию не поддается, то на помощь придет обычная Coca-Cola. Проблемное болтовое соединения в ходе несложного ремонта следует обильно смочить этим напитком. После чего следует подождать несколько минут и далее гайка открутиться без проблем.
10. Как быстро разморозить лобовое стекло машины?
Для оперативного размораживания автостекла подойдет все та же Coca-Cola. Если налить напиток на стекло и фары, то практически сразу можно с легкостью удалить с их поверхности наледь при помощи скребка. После этого остается лишь протереть стекла сухой тряпкой.
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