10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

Как с минимальными усилиями счистить наледь на стекле, как открутить ржавый болт или определить качество бензина – с этими проблемами сталкиваются и водители-новички и профессиональные водители со стажем.



В этом обзоре собраны лайфхаки, используя которые своё «общение с автомобилем» можно сделать более простым и приятным.







1. Как проверить качества бензина?

2. Как избежать наледи на лобовом стекле?

3. Как выбраться из снежного сугроба?

4. Что делать, если дворники не смывают грязь?

5. Что делать на обледенелой дороге?

6. Как научиться не мешать?

7. Как проверить лампы в фарах?

8. Как просто снизить расход?

9. Как открутить ржавый болт?

10. Как быстро разморозить лобовое стекло машины?