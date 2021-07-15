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10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

Как с минимальными усилиями счистить наледь на стекле, как открутить ржавый болт или определить качество бензина – с этими проблемами сталкиваются и водители-новички и профессиональные водители со стажем.

В этом обзоре собраны лайфхаки, используя которые своё «общение с автомобилем» можно сделать более простым и приятным.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

1. Как проверить качества бензина?


Для того, чтобы проверить качество бензина непосредственно на заправке, следует взять обычный лист чистой бумаги и капнуть на него буквально пару капель топлива. Когда бензин полностью испарится (можно подуть, чтобы ускорить этот процесс), на листе должен остаться лишь едва заметный след от капель. В случае, когда на бумаге останется четкий жирный след, то можно утверждать, что бензин имеет в своем составе вредные примеси.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

2. Как избежать наледи на лобовом стекле?


Чтобы в холодное время года на стеклах вашего авто не образовывалась наледь, не стоит сразу после приезда на стоянку и выключения двигателя закрывать двери и уходить. Буквально пару минут проветривания помогут выровнять температуру в салоне и сравнять ее с окружающей. Утром, вместо того, чтобы снимать иней скребком, вам останется завести машину, прогреть и уехать.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

3. Как выбраться из снежного сугроба?


Чтобы быстро выехать из сугроба, используйте автомобильные коврики, которые нужно перевернуть лицевой стороной вниз и постелить под ведущие колеса. Только двигаться в этом случае нужно медленно.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

4. Что делать, если дворники не смывают грязь?


Довольно часто водители сталкиваются с тем, что дворники не могут полностью счистить грязь с окон. Специалисты рекомендуют в этом случае добавлять в бачок омывателя вместе со специальной жидкостью еще и несколько капель средства для мытья посуды либо полов. Такая добавка сделает процедуру очищения стекла быстрой и более качественной.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

5. Что делать на обледенелой дороге?


Если ваша машина застряла на обледенелом участке дороги, то на помощь придет кошачий наполнитель. Он изготовлен из кремнозема либо бентанитовой глины, и окажется очень кстати при сильном гололеде. Кошачий наполнитель следует рассыпать вокруг ведущих колес. После этого можно начинать движение.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

6. Как научиться не мешать?


Если водителю часто приходится парковаться в незнакомых местах и чужих дворах, то можно прицепить на стекло табличку с надписью: «Если моя машина мешает вам, то просто позвоните мне!» и далее указать на ней собственный номер телефона. Согласитесь, что это может сэкономить нервы и владельцу авто, место которого на паркинге вы заняли, да и вам самим.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

7. Как проверить лампы в фарах?


Чтобы, не выходя из машины, проверить, как светят передние фары, следует просто присмотреться к отражению своего автомобиля в пробке.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

8. Как просто снизить расход?


Беспорядок и лишние вещи в багажнике машины влияют на показатель расхода топлива. Учтите. Что каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают этот показатель на 2%. Уберите из машины лишние предметы, и это снизит расход топлива.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

9. Как открутить ржавый болт?


Если болт заржавел и откручиванию не поддается, то на помощь придет обычная Coca-Cola. Проблемное болтовое соединения в ходе несложного ремонта следует обильно смочить этим напитком. После чего следует подождать несколько минут и далее гайка открутиться без проблем.

10 ценных лайфаков, которые значительно упростят жизнь автомобилистам

10. Как быстро разморозить лобовое стекло машины?


Для оперативного размораживания автостекла подойдет все та же Coca-Cola. Если налить напиток на стекло и фары, то практически сразу можно с легкостью удалить с их поверхности наледь при помощи скребка. После этого остается лишь протереть стекла сухой тряпкой.

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