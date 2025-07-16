В мире есть места, издревле являющиеся лакомым кусочком, которые постоянно оказывались в центре пресечения интересов сразу нескольких государств. Чаще всего такие города и крепости имеют бурную историю и удивительную архитектуру ведь, в них сохранилась частичка того, что привнесли завоеватели из своих культур и традиций., не жалея ни жизней подданных/солдат, ни времени, ни средств.
1. Крепость Нарын-Кала – старейшая цитадель
Нарын-кала: древнейшая крепость, которой владели минимум 10 империй (Дербент, Дагестан). | Фото: originaltour.by.
Древний город Дербент расположен в наиболее выгодном, но при этом очень уязвимом месте Прикаспийского прохода, где горная гряда Большого Кавказа максимально близко подходит к побережью, оставляя для населенного пункта узкую полоску шириной 3 км. Чтобы защитить благодатную местность, по которой проходила ветка Шелкового пути и сходилось сразу несколько торговых путей, все, кто жил в этом регионе старался возвести высокие стены, защищаясь от постоянных набегов соседей и воинствующих империй, мечтающих владеть целым миром. Поскольку приходилось защищать не только Дербент, его крепостные стены являлись лишь небольшой частью грандиозной оборонительной системы, позволяющей хоть немного обезопасить народы Закавказья и Передней Азии от постоянных набегов кочевников с севера.
Стены крепости Нарын-кала по сей день хранят тайны ее строителей и определяют древний и суровый облик Дербента (Дагестан). | Фото: dereksiz.org.
С незапамятных времен людям удалось создать довольно рациональный оборонительный комплекс, включающий в себя не только рукотворные объекты (крепостные стены, городские укрепления, форпосты, морские стены). Они активно использовали природную горную гряду Даг-бары с ее отвесными скальными образованиями, являющимися надежным природным щитом. Остатки оборонительной системы, которую мы можем видеть сейчас, датируются персидским периодом властвования в этом региона (начиная с VI в.), хотя археологи нашли доказательства того, что крепости и мощные крепостные стены были возведены на фундаментах и руинах более древних структур, которым, по меньшей мере, 5 тыс. лет.
Вид на Дербент, который во все века своего существования был лакомым кусочком для завоевателей (Дагестан).
Примечательно: За всю историю существования, которая подтверждена исследованиями и документальными источниками, цитадель Нарын-Кала и сам Дербент попадали под власть минимум 10 разных империй, халифатов, ханств и т. д., среди самых крупных отметились следующие: Римская, Селевкидская, Византийская, Персидская, Российская империи. Этот регион являлся частью Кавказской Албании, а затем и Хазарии, здесь властвовал и Арабский халифат, и Империя сельджуков, и Золотая Орда. А вот в Средние века в Дербенте образовался независимый эмират.
2. Этапы строительства
История города и крепости начинается как минимум в VII–IV вв. до нашей эры (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.
Официально признанной датой строительства Солнечной крепости, именно так переводится название Нарын-Кала, фрагменты которой мы можем увидеть сейчас, считается V век нашей эры, когда на этих землях появился шахиншах (он же царь царей) Ирана из династии Сасанидов – Йездигерд II (в 439-457 гг.). К тому времени на вершине холма остались лишь ее каменные фундаменты, сохранившиеся после захвата территории, которой до этого владела Кавказская Албания. Главным материалом для строительства укреплений иранские мастера выбрали сырцовый кирпич, который являлся не самым прочным, тем не менее при умелой кладке, высоте и толщине стен, он мог защитить владыку, его двор и горожан от последующих набегов особо воинствующих соседей (во все века нападения были неизбежны).
Начиная с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром, сменяющих друг друга крупнейших государств (Дагестан).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что на месте древней крепости исследователи обнаружили по меньшей мере 10 основных материалов, из которых в разные периоды истории возводили оборонительные стены и внутренние объекты. И это, не считая масштабного каменного фундамента, созданного гораздо раньше, причем одинаковым способом, что свидетельствует о том насколько более древняя цивилизация была продвинута в технологическом плане, чтобы в один период истории построить сложнейший комплекс. Древнейшая кладка отличается особой прочностью и сохранилась она до наших дней практически в неизменном виде. Главная хитрость такой надежности и долговечности состоит в том, что за основу бы взяты плиты из природного камня, которые идеально точно притесывались друг к другу уже на месте. Всем, кому посчастливилось побывать в древней крепости, утверждают, что между камнями мегалитической структуры даже тонкое лезвие ножа сложно просунуть, насколько точно и плотно устанавливались каменные блоки.
Главные ворота, ведущие в крепость, расположенную в стратегически важном месте, позволяющем контролировать торговый путь вдоль западного берега Каспия и Волги (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.
Вторым (после иранского) периодом крупномасштабного строительства крепостных стен является VII-X вв., и припадает он на время, когда Дербент был захвачен арабами. Они возводили стены из крупных каменных блоков, имеющих относительно правильную форму. Их кладку можно узнать по стенам, в которых присутствуют ряды, где блоки не ставились и укладывались плашмя, усиливая мощь оборонительной стены.
Южные ворота, ведущие в крепость Нарын-кала, что в переводе означает «Солнечная крепость» (Дербент, Дагестан). | Фото: maximus101.livejournal.com.
Третья грандиозная перестройка крепости началась лишь в конце XIV в. и заняла весь XV век. Она пришлась на период, когда Дербент стал частью независимого государства Ширван. Ширваншахи выработали свою методику строительства оборонительных стен и использовали хорошо отесанные небольшие камни двух размеров 20 на 30 или 30 на 40 см. При кладке их было легко подгонять друг к другу, создавая монолитные стены, прекрасно сохранившиеся до наших дней.
А вот после прихода на эти земли персов, поглотивших государство Ширван, начался четвертый период реконструкции и расширения самой крепости и Дербентских стен (в начале XVII в.). Главные работы пришлись на время правления шаха Аббаса I (шах Персии из династии Сефевидов), который активно руководил строительством.
Каждая из империй привносила свои изменения в структуру крепости и ее обустройство (Нарын-кала, Дагестан).
А вот XVIII век принес еще один поворот в истории Дербента. На этих землях появились войска Российской империи во главе с государем Петром I. Ходят легенды, что во время пребывания Петра Великого в крепости, он, в ожидании своей флотилии, решил открыть вид на город и Каспий, поэтому собственноручно прорубил окно в одной из стен. Но это, пожалуй, единственное изменение, которое успели привнести русские на этой земле, ведь город (от него даже успели вручить ключи Петру I), вскоре снова перешел персам. Вот они-то и развернули грандиозное строительство нового Ханского дворца, чтобы Фет-Али-хан мог жить в привычной для себя роскоши.
Зубцы на крепостной стене и башнях появились уже во времена расположения российского гарнизона (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.
Правда, длилось благоденствие не долго, Российская империя смогла отвоевать эти земли и в 1806 году цитадель занял русский гарнизон, после чего новоиспеченный Ханский дворец и другие сооружения активно перестраивались и приспосабливались под размещение солдат, оружия, боеприпасов. Из-за этого от блистательного дворца остался лишь портал главного входа, который и позволяет судить об его архитектурно-художественных и стилистических особенностях. От масштабных перестроек пострадали и другие объекты, ведь строительные работы велись вплоть до 1867 года, до окончательного упразднения Дербентской крепости, как форпоста.
3. Структура крепости
Военно-политическая значимость крепости Нарын-кала во все времена вдохновляла художников и власти на создание полотен, марок и открыток, которые позволили запечатлеть ее величие.
Крепость входила в состав более крупного фортификационного комплекса – Кавказской оборонительной стены, призванной защитить Закавказье от набегов северных народов (Нарын-кала, Дербент). | Фото: welcomedagestan.ru.
Крепость Нарын-кала занимает вершину ближайшего к морю холма и отделена от побережья двумя радами Дербентской крепостной стены, что делает ее мощным оборонительным комплексом, который на многие века стал местом жительства наместников, считающихся хранителем границ. Поскольку крепость имеет неправильные формы (в среднем 180 на 255 метров) и занимает довольно внушительную площадь (4,5 га), каждый из них старался в первую очередь укрепить стены, толщина которых варьируется от 2,5 до 3,5 м при высоте на самых опасных участках 20-25 м (и это при том, что с трех сторон крепость защищают крутые склоны горы). При этом на расстоянии 20-30 метров возводились сторожевые башни, участвовавшие в обороне. В былые времена их было 73 (!).
Входной портал Ханского дворца и его внутренний дворик (Нарын-кала, Дербент).
Сохранившиеся помещения были отреставрированы и превращены в музеи (ханские бани и комната гарема крепости Нарын-кала).
Не забывали наместники и о своем удобстве и нуждах своего гарнизона. В первую очередь была проведена особая система водоснабжения крепости, состоящая из керамических труб, которые подводили воду от горных источников, недоступных с суши, что давало возможность выдерживать длительные осады. Вода поступала как в выдолбленные в скале глубокие резервуары, так и в бани/хамам, и во дворец правителя.
Изучая технологию кладки, форму камней и структуру самих строений можно определить, к какому периоду относится строительство (Нарын-кала, Дагестан).
В глубине культурного слоя обнаружили крестообразное помещение, которое многие считают раннехристианской святыней (Нарын-кала, Дербент). | Фото: christ-lutheran-church.com.
Внутри цитадели сохранились и другие объекты, датированные разными веками строительства. Это и жилища для воинов, склады и кладовые, усыпальницы, культовые объекты, один из которых по сей день вызывает споры. Одни считают крестово-купольное сооружение ранним христианским храмом, другие – входом в подземную цистерну, где было организовано водохранилище. В пользу верного суждения первых говорит тот факт, что здание наземное, чего не случалось при строительстве резервуаров, плюс ко всему отсутствует водовод, да и углубление под купольными сводами не настолько глубокое, чтобы служить цистерной.
Самая страшная тюрьма-зиндан, строительство которой издревле было распространено в мусульманских и арабских странах (Нарын-кала, Дербент).
Помимо резиденций хранителей, военных, бытовых, культовых, административных и общественных строений на территории крепости Нарын-кала сохранилась жуткая подземная тюрьма-зиндан, представляющая собой в прямом смысле слова каменный мешок, выдолбленный вглубь скалы на 11 метров. В нее помещались через единственное отверстие на поверхности те, кто был приговорен к смертной казни и выхода из нее уже у арестанта не было даже после смерти. Камера площадью 25 кв. метров становилась последним пристанищем бедолаг, умирающих голодной смертью на останках предыдущих приговоренных, ведь тела умерших никто и никогда не вытаскивал из каменной ловушки, сделанной в форме пирамиды или кувшина, чтобы никто даже не пытался убежать. По этой причине входное отверстие никогда не охранялось.
4. Крепость Нарын-кала – туристическая достопримечательность Дагестана
Древнейшая крепость России стала точкой притяжения туристов со всего мира (Нарын-кала, Дербент).
Учитывая возраст фортификационного объекта и постоянное участие в боевых действиях, просто удивительно, что крепость Нарын-кала настолько хорошо сохранилась (особенно стены). Это обстоятельство обеспечивает полем деятельности археологов и других исследователей, а также дает возможность современникам посетить уникальнейший объект, где сохранились уникальные образцы достижений разных культур, которые переплелись в тесный клубок из-за частой смены влияния различных империй.
В 2003 году главную достопримечательность Дербента внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Нарын-кала, Дагестан).
На территории крепости в последние полвека проводилось немало реставрационных работ, что позволило превратить ее в главную туристическую достопримечательность Дербента, куда не иссякает поток путешествующих, отправившихся на юг России. На данный момент в крепости можно увидеть не только развалины множества сооружений разных эпох и традиций, но и посетить 7 музеев (!), в каждом из которых можно узнать много интересного из истории древнейшей крепости, ее строительства и предназначения особо примечательных объектов, таких как здание Гауптвахты, зиндана или «Ворот позора», например.
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