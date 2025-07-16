1. Крепость Нарын-Кала – старейшая цитадель

Нарын-кала: древнейшая крепость, которой владели минимум 10 империй (Дербент, Дагестан). | Фото: originaltour.by.

Стены крепости Нарын-кала по сей день хранят тайны ее строителей и определяют древний и суровый облик Дербента (Дагестан). | Фото: dereksiz.org.

Вид на Дербент, который во все века своего существования был лакомым кусочком для завоевателей (Дагестан).

2. Этапы строительства

История города и крепости начинается как минимум в VII–IV вв. до нашей эры (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.

Начиная с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром, сменяющих друг друга крупнейших государств (Дагестан).

Главные ворота, ведущие в крепость, расположенную в стратегически важном месте, позволяющем контролировать торговый путь вдоль западного берега Каспия и Волги (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.

Южные ворота, ведущие в крепость Нарын-кала, что в переводе означает «Солнечная крепость» (Дербент, Дагестан). | Фото: maximus101.livejournal.com.

Каждая из империй привносила свои изменения в структуру крепости и ее обустройство (Нарын-кала, Дагестан).

Зубцы на крепостной стене и башнях появились уже во времена расположения российского гарнизона (Нарын-кала, Дербент). | Фото: maximus101.livejournal.com.

3. Структура крепости

Военно-политическая значимость крепости Нарын-кала во все времена вдохновляла художников и власти на создание полотен, марок и открыток, которые позволили запечатлеть ее величие.

Крепость входила в состав более крупного фортификационного комплекса – Кавказской оборонительной стены, призванной защитить Закавказье от набегов северных народов (Нарын-кала, Дербент). | Фото: welcomedagestan.ru.

Входной портал Ханского дворца и его внутренний дворик (Нарын-кала, Дербент).

Сохранившиеся помещения были отреставрированы и превращены в музеи (ханские бани и комната гарема крепости Нарын-кала).

Изучая технологию кладки, форму камней и структуру самих строений можно определить, к какому периоду относится строительство (Нарын-кала, Дагестан).

В глубине культурного слоя обнаружили крестообразное помещение, которое многие считают раннехристианской святыней (Нарын-кала, Дербент). | Фото: christ-lutheran-church.com.

Самая страшная тюрьма-зиндан, строительство которой издревле было распространено в мусульманских и арабских странах (Нарын-кала, Дербент).

4. Крепость Нарын-кала – туристическая достопримечательность Дагестана

Древнейшая крепость России стала точкой притяжения туристов со всего мира (Нарын-кала, Дербент).

В 2003 году главную достопримечательность Дербента внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Нарын-кала, Дагестан).