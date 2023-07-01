10 потрясающих современных зданий, которые обязательно нужно увидеть, отправляясь в путешествие

Храм Акшардхам и другие удивительные творения современных архитекторов.
Современные архитекторы способны удивлять. В стремлении создать нечто потрясающее и обойти великих архитекторов из прошлого они рождают порой настоящие шедевры. В нашем обзоре 10-ка зданий, созданных современными архитекторами, каждое из которых достойно титула «чудо света».
1. Capital Gate - Абу-Даби, ОАЭ
Capital Gate.
Слава Пизанской башни явно не давала покоя шейхам из ОАЭ, и они решили превзойти это архитектурное чудо. Capital Gate– 160-метровый 35 этажный небоскреб в Абу-Даби, который был построен рядом с Национальным выставочным центром, является одним из самых высоких зданий в городе. Этот небоскреб сразу бросается в глаза любому туристу, поскольку он наклонен под сумасшедшим углом в 18 ° к горизонту.
В июне 2010 года Capital Gateбыл внесен в Книгу рекордов Гиннеса как "самое наклонное строение в мире, построенное человеком". Высота Capital Gateв 3 раза превосходит высоту Пизанской башни, а угол наклона — в целые 4,5 раза (у итальянского сооружения средний угол наклона — 4 °). Не падает башня благодаря специально разработанной плотной сетке из арматурной стали и 490 сваям, уходящим на 20-30 метров под землю.
2. Отель Sunrise Kempinski Hotel - Пекин, Китай
Sunrise Kempinski Hotel.
Для гостиничной индустрии 2015 год ознаменовался строительством множества необычных отелей. В одном Пекине в этом году появились два удивительных архитектурных чуда. Самым впечатляющим является отель Sunrise Kempinski Hotel, который был построен на берегу озера, в 60 километрах от Пекина по всем правилам фэн-шуй.
Форма Sunrise Kempinski Hotel напоминает восходящее солнце, а символизирует он гармонию, единство и бесконечность. Со стороны отель похож на раковину моллюска гребешка, а спереди — на восходящее солнце, которое "является символом быстро развивающейся экономики Китая". Главный вход в отель имеет форму рта рыбы, что символизирует процветание. Отель покрыт снаружи 10 000 стеклянными панелями, общая площадь которых составляет 18 075 кв.м.Причем стеклянные панели были расположены так что в верхней части здания отражается небо, в средней — горы Яньшань, а в нижней - озеро.
3. Отель Marina Bay Sands Hotel - Сингапур
Marina Bay Sands Hotel .
Если смотреть на Сингапур с моря, то это строение просто невозможно не заметить. Отель и казино Marina Bay Sandsсостоят из трех 55-этажных 200-метровыхбашен, на которых расположена гигантская гондола. На этой "гондоле" находятся большой бассейн с видом на центр Сингапура, бар-ресторан и сад площадью 12 400 кв.м. Из подземной части отеля есть прямой выход в метро. Также Marina Bay Sandsимеет собственный торговый центр, два театра, музей, два катка и фудкорт. Это самый дорогой автономный отель с казино - Marina Bay Sands - оценивается в $ 8 млрд.
4. Cumulus - Нордборг, Дания
Cumulus.
С первого взгляда на это строение возникает вопрос - это метеорит, клетка или молекула. "Форму здания можно расценивать как угодно, именно это было целью проекта", - поясняет берлинский архитектор Юрген Майер.
Cumulus- выставочный зал площадью 1000 кв.м., который является частью научно-развлекательного парка науки и техники Danfoss Universe в городе Нордборг, Дания.В 2007 году он был выбран в качестве одного "новых семи чудес архитектуры мира" по версии Conde Nast Traveler — журнала, посвященного роскошному образу жизни и туризму.
5. Город искусств и наук - Валенсия, Испания
Город искусств и наук.
Город искусств и наук - культурный и архитектурный комплекс развлечений, который был сооружен на осушенном дне реки в Валенсии, Испания. Дизайн архитектурного комплекса, состоящего из 5 зданий, был разработан валенсийским архитектором Сантьяго Калатрава, а само строение было возведено в июле 1996 года.
"Мини-город" состоит из следующих зданий: El Palau de les Arts Reina Sofía - оперного театра и центра исполнительских искусств; L'Hemisfèric - кинотеатра Imax, планетария и театра, где проводятся лазерные постановки; L'Umbracle –сада и галереи; El Museu de les Ciències Príncipe Felipe - музея науки; L'Oceanografic - аквариума под открытым небом, а также Agora — центральной площади, где проводятся различные мероприятия.
6. Храм Акшардхам - Дели, Индия
Храм Акшардхам.
Одним из наиболее удивительных храмов в мире является храм Акшардхам в Нью-Дели. Это здание представляет собой смесь технологий современности и традиционных архитектурных стилей. На площади более 8000 квадратных метров на берегу реки Ямуна без использования стали был построен храм из песчаника и мрамора, который сейчас привлекает массу туристов в индийской столице. Строительство храма размером 106х94х42 м обошлось в полмиллиарда долларов, которые были собраны за счет благотворительных пожертвований.
7. Часовня Святого Креста - Аризона, США
Часовня Святого Креста.
Эффектно расположенная между красными скалами, Часовня Святого Креста - католическая часовня, построенная в 1956 году. Здание возвышается на 70 метров над долиной и прекрасно вписывается в скальную гряду. Его строительство было само по себе настоящим чудом- здание было построено всего за 18 месяцев за всего $ 300 000. Часовня является прекрасным примером современной архитектуры.
8. Башня Infinity- Дубай, ОАЭ
Башня Infinity.
Infinit Tower является самым высоким в мире высотным зданием, которое закручено по спирали. Стены уникального небоскреба высотой 305 метров изгибаются почти на 90˚ от его основания до крыши. Из окон 80-этажного жилого здания открывается прекрасный вид на побережье.
9. Сиднейский оперный театр - Сидней, Австралия
Сиднейский оперный театр.
Сиднейский оперный театр в Австралии является одним из самых старых зданий в этом перечне (открыт он был в 1973 г), но его причудливую архитектуру сейчас узнают во всем мире. Здание с его крышами в форме парусов, которые делают его не похожим ни на одно из других, стало фактически архитектурной иконой 20-го века. Оперный театр занимает площадь в 2,2 гектара, а его "раковины-крыши" установлены на огромной общей платформе. Для своего времени здание оперного театра стало новаторским и ознаменовало принципиально новый подход в области строительства.
10. Музей науки и планетарий - Нагоя , Япония
Музей науки и планетарий.
Музей науки города Нагоя был спроектирован в виде гигантского шара, "висящем в воздухе" между двумя соседними зданиями. Также в этом строении расположен самый большой в мире планетарий с диаметром купола в 35 метров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии