Вегетарианская и на сковороде: 5 рецептов пицц, которые попадут в список любимых блюд

Пицца является одним из самых популярных блюд не только в Италии, но и в России. Мы с удовольствием заказываем ее в ресторане, а также готовим на собственной кухне. Novate.ru предлагает поэкспериментировать и отказаться от традиционных рецептов в пользу более простых и оригинальных.
Рецепт 1: Кабачковая пицца
В основе пиццы - кабачковая начинка. / Фото: dnevniki.ykt.ru
Как насчет того, чтобы отказаться от всех своих представлений о пицце и приготовить оригинальную вариацию итальянского блюда, главной составляющей которой будут кабачки? Их можно не только использовать в качестве начинки, но также добавить в тесто – получится почти диетическая пицца.
В состав блюда входят:
• один килограмм кабачков;
• 50 миллилитров молока;
• три помидора;
• два яйца;
• лук, чеснок и зелень по вкусу;
• одна отварная куриная грудка;
• одна морковь;
• 50 граммов муки;
• 50 граммов твердого сыра;
• основа для пиццы.
Для начала нужно разбить одно яйцо в глубокую миску и взбить его венчиком или миксером до образования пышной пены. Далее поставьте на плиту сковороду и дождитесь, пока она разогреется. Нарежьте кабачки кружочками, окуните сначала в яйца, а затем в муку и поджарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Выложите готовые колечки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и переходите к следующему шагу.
На втором этапе нужно поработать с остальными овощами: морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить, помидоры нарезать кольцами, а лук – полукольцами. Когда все будет готово, возьмите большой противень или форму с высокими бортиками, смажьте дно растительным маслом, выложите основу для пиццы, а сверху – начинку.поджаренные кабачки, затем – куриную грудку, нарезанную тонкой соломкой, слой из моркови и лука, помидоры, а в конце – измельченный чеснок. Яйцо взбейте вместо с молоком и залейте пиццу, а сверху присыпьте ее натертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте блюдо запекаться на 15-20 минут (ориентируйтесь по сыру – он должен полностью расплавиться). Готовую пиццу украсьте измельченной зеленью и подавайте на стол.
Рецепт 2: Пицца на слоеном тесте
Из слоеного теста удобно готовить мини-пиццы. / Фото: today.ua
Эта пицца является одной из самых простых в приготовлении. А отсутствие мяса и томатного соуса ничуть ее не портит, даже наоборот, делает более оригинальной.
Для приготовления блюда вам понадобятся:
• одна пачка слоеного теста;
• четыре столовые ложки соуса песто;
• 125 граммов болгарского перца (консервированного);
• четыре штуки отварной капусты брокколи;
• 150 граммов моцарелли;
• три столовые ложки кедровых орехов;
• два-три яйца;
• три веточки базилика;
• соль, перец, специи по вкусу.
Первое, что нужно сделать – подготовить слоеное тесто. Раскатайте его в пласт размером с противень и проткните вилкой в нескольких местах. Смажьте тесто соусом песто (домашним или магазинным – неважно) и выложите начинку. Сначала – сладкий перец, затем – соцветия брокколи, предварительно нарезанные на небольшие кусочки, и ломтики моцареллы. Посыпьте будущую пиццу кедровыми орешками, выложите половину листьев свежего базилика и разбейте два-три яйца (количество зависит от размера противня), посолите, поперчите, добавьте любимые специи и сушеные травы.
Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте блюдо выпекаться на 20 минут. По истечении времени достаньте пиццу и украсьте оставшимися листьями базилика. Разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу!
Рецепт 3: Пицца на сковороде
Пицца Bismark potato с яйцом. / Фото: pinterest.com
У этой пиццы даже есть свое название – Bismark potato. Любопытно, что для нее даже не нужно делать тесто, благодаря чему приготовление блюда занимает минимум времени и сил. Предлагаем убедиться в том, что пицца не зря популярна у многих хозяек.
Итак, вам нужно будет подготовить следующие ингредиенты:
• один картофель;
• одно яйцо;
• пять слайсов бекона или вяленого копченого мяса (можно колбасу);
• один шарик моцареллы;
• 50 граммов твердого сыра;
• половина чайной ложки аджики;
• две чайные ложки томатной пасты;
• несколько листьев базилика;
• оливковое масло;
• соль, перец, специи по вкусу.
Для начала почистите картофелину и натрите тонкими слайсами на специальной терке (можно нарезать острым ножом). Разогрейте сковороду с оливковым маслом и покройте дно слайсами. Обратите внимание, что оно полностью должно быть покрыто картофелем. Чуть-чуть посолите и поперчите. Затем выложите на овощ сыр, предварительно измельченный на терке, и накройте сковороду крышкой. Прикрутите огонь и оставьте примерно на пять-семь минут – сыр должен полностью расплавиться.
В это время возьмите небольшую миску, выложите в нее томатную пасту, аджику и добавьте чайную ложку воды, чтобы придать смеси консистенцию жидкой сметаны. Хорошо перемешайте и смажьте получившимся соусом картофель. По центру выложите моцареллу, нарезанную пластинками, создавая замкнутый круг, и разбейте внутрь яйцо. Добавьте соль, перец и специи, а затем накройте крышкой и подождите несколько минут, пока не расплавится моцарелла. Снимите готовую пиццу с огня, переложите со сковороды на тарелку, выложите сверху бекон или вяленое мясо, а в конце украсьте базиликом. Вот такая оригинальная пицца без теста и без духовки!
Рецепт 4: Ролл-пицца
Пицца в виде небольших рулетов идеальна для фуршета или пикника. / Фото: funfactsoflife.com
Это блюдо идеально подходит для пикников и вечеринок. В качестве начинки могут служить какие-угодно продукты, начиная с овощей и заканчивая рыбой или мясом. Единственный совет: чтобы ролл получилось свернуть без проблем, выкладывайте ингредиенты в один слой – тогда все выйдет с первого раза.
В состав блюда входят:
• одна упаковка слоеного дрожжевого теста;
• 70 граммов ветчины;
• половина сладкого болгарского перца;
• 100 граммов твердого сыра;
• две веточки базилика;
• две столовые ложки оливкового масла;
• томатный соус или кетчуп по вкусу;
• соль, перец и специи по вкусу.
Прежде чем приступать к процессу приготовления пиццы, следует достать тесто из холодильника и разморозить его при комнатной температуре. Обратите внимание, что для этого рецепта больше подходит упаковка с двумя листами слоеного теста, но если вдруг у вас один пласт, тогда его нужно будет разрезать таким образом, чтобы получилось два одинаковых квадрата.
Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждый лист в тонкий прямоугольник. Смажьте тесто томатной пастой или кетчупом, оставляя по бокам примерно по два сантиметра, чтобы потом можно было без проблем защипнуть его.
Базилик измельчите, сыр натрите на терке, а ветчину и сыр нарежьте тонкими полосками или брусочками. Выложите начинку, сбрызните оливковым маслом, а затем скрутите тесто в плотные рулеты по длинной стороне. Чтобы ролл-пицца не развернулась в процессе выпечки, тщательно защепите тесто по всей длине. Можете запекать рулет целиком, а можете разрезать его на кусочки высотой три сантиметра. Возьмите противень, застелите его бумагой для выпечки, разложите тесто с начинкой на небольшом расстоянии друг от друга и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Мини-пиццы должны выпекаться около десяти минут – все зависит от мощности и особенностей работы вашей духовки.
Рецепт 5: Вегетарианская пицца
Вегетарианская пицца на тесте фило. / Фото: Пицца kartinkin.net
Пицца на хрустящем тесте фило, которая готовится за считанные минуты, – это нечто невероятное. Главный плюс этого блюда состоит в том, что оно может оказаться на вашем столе даже в том случае, если вы не едите мясо или придерживаетесь правильного питания.
В список ингредиентов для пиццы входят:
• одна пачка теста фило;
• оливковое масло по вкусу;
• одна пачка беби-шпината;
• два стакана помидоров;
• один стакан измельченных шампиньонов;
• один небольшой красный лук;
• 150 граммов моцареллы.
Для начала следует подготовить тесто. Выложите шесть листов фило на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом, сбрызните каждый оливковым маслом и запекайте пять минут в духовке, разогретой до 220 градусов.
Начинка будет состоять из беби-шпината, помидоров черри, шампиньонов, красного лука и оливкового масла. Продукты нужно смешать в глубокой миске. Далее вытащите готовое тесто фило из духовки, выложите на него приготовленную начинку, посыпьте моцареллой и отправьте запекаться на три-пять минут. При подаче пиццу можно украсить тертым пармезаном и листьями базилика.
