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Апельсиновые и лимонные корки для чистоты и свежести в доме

Вам больше не захочется выбрасывать апельсиновые или лимонные корки! Ведь на их основе можно приготовить универсальное чистящее средство для дома, ароматное и натуральное!

Апельсиновые и лимонные корки для чистоты и свежести в доме

Собирайте корки в стеклянную банку с крышкой. Если сейчас у вас нет достаточного количества, то просто оставьте корки в банке и докладывайте по мере появления новых.

Когда банка наполнится, залейте её доверху обычным столовым уксусом. Накройте крышкой и поставьте в тёмное сухое место на 2-3 недели.

Апельсиновые и лимонные корки для чистоты и свежести в доме

Уксус поменяет цвет, станет темнее и насыщеннее, а также приобретёт приятный цитрусовый аромат. По прошествии 2 недель уксус можно процедить от корок.

Апельсиновые и лимонные корки для чистоты и свежести в доме

Жидкость перелейте в бутылку с пульверизатором и используйте как универсальное чистящее средство. Оно отлично удаляет известковый налёт, разводы, грязь. Им можно чистить всю сантехнику, раковину и ванну, духовой шкаф и плиту. А в доме воцарится приятный натуральный аромат цитрусовых!

Апельсиновые и лимонные корки для чистоты и свежести в доме

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д. Искорки
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