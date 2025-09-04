7 рецептов быстрых закусок, которые можно приготовить из яиц за пять минут

Цены на продукты растут с каждым днем, а угодить гостям и членам семьи хочется, особенно если речь идет о праздничном застолье. Novate.ru предлагает несколько вариантов закусок, которые можно приготовить из обычных яиц. Экспериментируйте и выбирайте любимые блюда.
Рецепт 1: Яйца с авокадо
Просто, быстро, понятно, а главное – очень вкусно. Для приготовления закуски вам понадобится восемь вареных яиц, одно авокадо, 150 граммов майонеза, две чайные ложки лимонного сока, щепотка соли, половина чайной ложки молотого черного перца и пару веточек петрушки для декора.
Достаньте из яиц желтки и разомните их вилкой в небольшой глубокой миске. Добавьте к ним измельченную мякоть авокадо и хорошо перемешайте. Положите несколько столовых ложек майонеза, специи и лимонный сок, после чего доведите массу до однородности. Наполните начинкой половинки яичных белков, украсьте петрушкой и подавайте на стол.
Рецепт 2: Яйца с красной рыбой
Красная рыба выкладывается сверху. / Фото: attuale.ru
Если вы фанат красной рыбы и стараетесь добавлять ее в как можно большое количество блюд, присутствующих в вашем меню, то без сомнений оцените этот рецепт. Звездой блюда будут отварные яйца – их понадобится шесть штук. Среди других ингредиентов: 60 граммов красной рыбы (слабосоленой горбуши, семги, лосося и т.д.), по одной столовой ложке кунжута, лимонного сока, сушеного чеснока и репчатого лука, две столовые ложки сливочного сыра (марка не имеет значения), три столовые ложки майонеза.
Готовые отварные яйца необходимо будет очистить и разделить каждое на две половины. Затем отделите белки от желтков и на время уберите их в сторону. Горбушу или любую другую красную рыбу, которую вы взяли для этого рецепта, разделите на двенадцать одинаковых частей – они будут венчать готовую закуску.
Смешайте в небольшой емкости измельченные желтки, сушеный лук, чеснок, кунжут, лимонный сок и сливочный сыр. Заправьте начинку майонезом, хорошо перемешайте и разложите по половинам белков. Украсьте блюдо красной рыбой и уберите в холодильник на четверть часа – важно, чтобы закуска настоялась.
Рецепт 3: Яйца с горчицей
Острая начинка с горчицей и паприкой. / Фото: best-recipes.me
Для тех, кто любит поострее. Такая закуска разбудит аппетит, повысит чувствительность вкусовых рецепторов, благодаря чему все остальные блюда будут казаться более яркими и насыщенными. Главную роль в рецепте играют специи. Среди них – паприка (одна чайная ложка), молотый черный перец (половина чайной ложки), сухая горчица (две чайные ложки). Также понадобятся 8 яиц, 100 граммов майонеза, столовая ложка уксуса, соль по вкусу и зелень для декора.
Яйца отварите в кипящей воде, остудите, очистите и разрежьте пополам. Отделите белки от желтков и положите последние в отдельную миску. Разомните их вилкой до получения однородной консистенции, а затем добавьте горчицу, соль, перец и уксус. Заправьте начинку майонезом и нафаршируйте ею белки. Выложите красиво на плоскую тарелку и посыпьте предварительно измельченной зеленью.
Рецепт 4: Яйца с грибами
Грибная начинка с обжаренным луком. / Фото: yankelevitch.ru
Беспроигрышный вариант закуски. Если фаршированные грибы надоели, используйте продукт в качестве начинки – получится очень вкусно и интересно. Можно приготовить сразу два варианта: один с маринованными грибами и майонезом, а второй – с обжаренными шампиньонами и луком, смешанными с отварным желтком. Мы предлагаем рецепт второй закуски.
Вам понадобится пять отварных яиц, шесть свежих шампиньонов, один репчатый лук, две-три столовых ложки растительного масла, соль, перец, специи по вкусу и зелень для декора.
Лук следует нарезать кубиками, обжарить на сковороде до золотистого цвета, после чего добавить шампиньоны, измельченные ножом или натертые на терке. Когда из грибов выпарится вода, посолите и поперчите начинку, а затем уберите с плиты и подождите, пока она остынет.
Яйца разрежьте на две половины, достаньте желток, разомните его вилкой и смешайте с обжаренными грибами и луком. Если хотите, можете добавить столовую ложку майонеза, что смесь получилась более однородной. Наполните готовой начинкой белки и отправляйте закуску на дегустацию.
Рецепт 5: Яйца с морепродуктами и беконом
Хрустящим беконом нужно посыпать яйца. / Фото: pinterest.com
Если хочется удивить гостей и членов семьи необычной начинкой, тогда откажитесь от традиционных продуктов в виде грибов или шпрот в пользу морепродуктов. В наш список вошли креветки и крабовые палочки (по 100 граммов). Чтобы вкус получился более интересным, добавьте 50 граммов бекона, половину луковицы, а также острую нотку в виде половины чайной ложки сухой горчицы. Среди других ингредиентов: 100 граммов майонеза, половина чайной ложки паприки, зелень, соль по вкусу и, конечно же, яйца – восьми штук будет достаточно.
Принцип приготовления закуски такой же, как и в вышеупомянутых рецептах. После того, как вы отварите, остудите и очистите яйца, разрежьте их пополам и достаньте желтки. Переложите их в отдельную емкость и раздавите вилкой, после чего добавьте майонез, горчицу, паприку и соль. Измельчите репчатый лук, креветки и крабовые палочки, а затем добавьте к остальным продуктам. Нарежьте кубиками бекон и обжарьте его на раскаленной сковороде, чтобы он стал хрустящим. Заполните белки начинкой, посыпьте сверху беконом и украсьте мелко нарезанной зеленью.
Рецепт 6: Яйца с сельдью и горчицей
Селедку для начинки нужно измельчить. / Фото: cookpad.com
Если вы фанат салата «Сельдь под шубой», тогда точно оцените рецепт этой закуски, ведь основные ингредиенты у блюд одинаковые. Подготовьте пять куриных яиц, 150 граммов филе сельди (соленой или слабосоленой), несколько чайных ложек горчицы (ориентируйтесь на свой вкус), два пера зеленого лука, две веточки свежего укропа, столовую ложку яблочного уксуса, столовую ложку растительного масла, соль и перец по вкусу.
Отварите яйца, очистите от скорлупы и разделите на две части. Достаньте желтки, измельчите их с помощью вилки и постепенно добавляйте уксус, масло и горчицу. На этом этапе не стоит торопиться, так как количество ингредиентов полностью зависит от вашего вкуса. Если хотите, чтобы закуска получилась более острой, положите больше горчицы, с кислинкой – больше уксуса. Филе сельди нарежьте мелкими кусочками и добавьте к другим продуктам. В конце положите измельченную зелень, хорошо перемешайте и разложите по половинкам белка.
Рецепт 7: Яйца с сыром и перцем
Сыр можно расплавить или нет. / Фото: vpuzo.com
Оригинальный рецепт, который немного отличается от привычных нам сочетаний продуктов. Сварите восемь яиц, отрежьте половину болгарского перца, подготовьте 50 граммов полутвердого сыра, пять-шесть столовых ложек майонеза, столовую ложку горчицы, сок половины лимона, соль и перец.
После того, как очистите яйца от скорлупы, разрежьте их на половинки и отделите белки от желтков. Далее приступите к подготовке других продуктов. Половинку перца очистите от семян, и нарежьте мелким кубиком. Из лимона выжмите сок, а сыр натрите на мелкой терке. Далее смешайте все компоненты, которые входят в начинку: измельченные желтки, перец, сыр, лимонный сок, майонез, горчицу, соль и перец. Начините готовой смесью белки и поставьте на 15 минут в холодильник, чтобы закуска хорошо пропиталась.
