9 автомобилей из СССР, которые были выпущены ограниченной серией

Архивные фотографии редких автомобилей СССР.
В Советском Союзе было очень много разных и интересных автомобилей. Далеко не про каждый из них сегодня вспоминают. Тем не менее, все это были образцы, достойные внимания. Многие из автомобилей на этих фотографиях уже не найдешь даже в коллекциях. Посмотрим же вместе на уникальные снимки.
1. МАЗ-5429
Перевозка - дело важное.
Такое зрелище доводилось видеть далеко не каждому из тех, кто жил в Советском Союзе. На фотографии специальный тягач МАЗ-5429, который занимается перевозкой грузовиков ЗиЛ-130 при помощи прицепа-платформы.
2. ЗиЛ-130В
Экспортный вариант популярного грузовика.
Эта хорошо знакомая всем советским гражданам 130-ка, на самом деле далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Все потому, что на фотографии экспортный вариант грузового автомобиля ЗиЛ-130В с улучшенной начинкой.
3. ГАЗ-51 и ГАЗ-52
Просто видна преемственность поколений.
На этой фотографии прекрасно видна преемственность поколений среди грузовиков! На снимок попали машины ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Фотография была сделана во время сельскохозяйственных работе где-то в 1973 году.
4. Блейхерт АДК-3
Очень редка установка.
А вот кое-что совсем редкое. На этой фотографии запечатлён кран модели Блейхерт АДК-3. Установлена он был на грузовик модели ЗиС-150. Где именно сделан этот снимок, сегодня сказать уже достаточно сложно.
5. Austro FIAT 745
Такие привозили и в СССР.
Само собой – это совсем не советский автомобиль, однако фотография данного Austro FIAT 745 была действительно сделана на территории СССР. На заднем плане, кстати, немного виден уже отечественный ГАЗ-51.
6. Skoda 706 RTTN
Чешская легенда везет на себе советскую.
Тягач модели Skoda 706 RTTN перевозит советские автомобили. На двухуровневой платформе загружены пять автомобилей ВАЗ-2101. Скорее всего, фотография была сделана где-то заграницей.
7. Tatra-T173
Очень популярный в свое время грузовик.
А вот настоящая легенда чешского автопрома. Грузовики Tatra-T173 поставлялись в том числе и в Советский Союз. Это, к слову, далеко не единственная модель, которая покупалась СССР у своего социалистического товарища.
8. Tatra-T111
Бросали такие на самые сложные участки.
Еще один весьма популярный (в свое время) чешский автомобиль. Машина для своего класса была действительно зверской. Ездила Tatra-T111 на 210-сильном двигателе с 12 цилиндрами. Такие машины бросали на самое тяжелое производство.
9. Magirus-232
Немецкое качество на десятилетия.
Автомобиль немецкого производства, который можно было увидеть на территории СССР. Покупались Magirus-232 для карьерных работ. Именно где-то там на востоке страны и был заснят этот 232-ой.
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