9 автомобилей из СССР, которые были выпущены ограниченной серией

Архивные фотографии редких автомобилей СССР.

1. МАЗ-5429

Перевозка - дело важное.

2. ЗиЛ-130В

Экспортный вариант популярного грузовика.

3. ГАЗ-51 и ГАЗ-52

Просто видна преемственность поколений.

4. Блейхерт АДК-3

Очень редка установка.

5. Austro FIAT 745

Такие привозили и в СССР.

6. Skoda 706 RTTN

Чешская легенда везет на себе советскую.

7. Tatra-T173

Очень популярный в свое время грузовик.

8. Tatra-T111

Бросали такие на самые сложные участки.

9. Magirus-232

Немецкое качество на десятилетия.