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9 автомобилей из СССР, которые были выпущены ограниченной серией


Архивные фотографии редких автомобилей СССР.

Архивные фотографии редких автомобилей СССР.

В Советском Союзе было очень много разных и интересных автомобилей. Далеко не про каждый из них сегодня вспоминают. Тем не менее, все это были образцы, достойные внимания. Многие из автомобилей на этих фотографиях уже не найдешь даже в коллекциях. Посмотрим же вместе на уникальные снимки.

1. МАЗ-5429


Перевозка - дело важное.

Перевозка - дело важное.

 

Такое зрелище доводилось видеть далеко не каждому из тех, кто жил в Советском Союзе. На фотографии специальный тягач МАЗ-5429, который занимается перевозкой грузовиков ЗиЛ-130 при помощи прицепа-платформы.

2. ЗиЛ-130В


Экспортный вариант популярного грузовика.

Экспортный вариант популярного грузовика.

 

Эта хорошо знакомая всем советским гражданам 130-ка, на самом деле далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. Все потому, что на фотографии экспортный вариант грузового автомобиля ЗиЛ-130В с улучшенной начинкой.

3. ГАЗ-51 и ГАЗ-52


Просто видна преемственность поколений.

Просто видна преемственность поколений.

 

На этой фотографии прекрасно видна преемственность поколений среди грузовиков! На снимок попали машины ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Фотография была сделана во время сельскохозяйственных работе где-то в 1973 году.

4. Блейхерт АДК-3


Очень редка установка.

Очень редка установка.

 

А вот кое-что совсем редкое. На этой фотографии запечатлён кран модели Блейхерт АДК-3.
Установлена он был на грузовик модели ЗиС-150. Где именно сделан этот снимок, сегодня сказать уже достаточно сложно.

5. Austro FIAT 745


Такие привозили и в СССР.

Такие привозили и в СССР.

 

Само собой – это совсем не советский автомобиль, однако фотография данного Austro FIAT 745 была действительно сделана на территории СССР. На заднем плане, кстати, немного виден уже отечественный ГАЗ-51.

6. Skoda 706 RTTN


Чешская легенда везет на себе советскую.

Чешская легенда везет на себе советскую.

 

Тягач модели Skoda 706 RTTN перевозит советские автомобили. На двухуровневой платформе загружены пять автомобилей ВАЗ-2101. Скорее всего, фотография была сделана где-то заграницей.

7. Tatra-T173


Очень популярный в свое время грузовик.

Очень популярный в свое время грузовик.

 

А вот настоящая легенда чешского автопрома. Грузовики Tatra-T173 поставлялись в том числе и в Советский Союз. Это, к слову, далеко не единственная модель, которая покупалась СССР у своего социалистического товарища.

8. Tatra-T111


Бросали такие на самые сложные участки.

Бросали такие на самые сложные участки.

 

Еще один весьма популярный (в свое время) чешский автомобиль. Машина для своего класса была действительно зверской. Ездила Tatra-T111 на 210-сильном двигателе с 12 цилиндрами. Такие машины бросали на самое тяжелое производство.

9. Magirus-232


Немецкое качество на десятилетия.

Немецкое качество на десятилетия.

 

Автомобиль немецкого производства, который можно было увидеть на территории СССР. Покупались Magirus-232 для карьерных работ. Именно где-то там на востоке страны и был заснят этот 232-ой.

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9 автомобилей из СССР, которые были выпущены ограниченной серией

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9 автомобилей из СССР, которые были выпущены ограниченной сериейПодписаться на мой Instagram
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