Отели в пещерах для любителей экзотики

Тем, кто боится темноты, тишины и замкнутых пространств, в этих отелях нечего делать! Они, скорее, предназначены для любителей экзотики, которым уже приелись захватывающие виды из окна гостиницы и хочется чего-нибудь более необычного – например, нависающих каменных потолков и 200 метров земли над крышей номера.
Бэкхем Крик Кейв – Арканзас
Отель «Бекхэм Крик Кейв», разместившийся в естественной пещере в высокой скале, возвышающейся над долиной, называет себя «местом, не похожим ни на одно другое место на Земле». Современная мебель и оформление подчеркивают естественную структуру камня на стенах пещеры. Четыре номера «люкс» с ванными комнатами предлагают тишину и отдохновение по цене $1200 за ночь. К услугам постояльцев – изысканные блюда, приготовленные на оборудованной по последнему слову техники кухне, а также многочисленные развлечения – от сплава на каноэ до полетов на вертолете и конных походов.
Гранд Каньон Кавернз – Аризона
Отель «Гранд Каньон Кавернз» приглашает в номер «люкс» в 100 метрах под землей – то есть, на высоте 22-этажного дома, закопанного под землю. Это, пожалуй, самые старые, самые тихие и самые темные гостиничные номера в мире: ведь в отель вообще не проникает естественный свет. Пещере, в которой расположен отель, примерно 65 миллионов лет. Это самая большая сухая пещера в США. Здесь отсутствуют любые формы жизни, так что насекомых и прочих подземных тварей можно не бояться. Номер с 25-метровым потолком рассчитан на шестерых гостей.
Лукаут Кейв – Австралия
В 1960-х это была всего лишь шахтерская землянка. Однако в 1993-м на ее месте возник очаровательный подземный отель. Недавняя модернизация, завершившаяся в 2011 году, придала помещению максимально современный вид. К услугам гостей – круглосуточное электрическое освещение, wh-fi и кондиционеры.
Саса Силвермайн – Швеция
Настоящий шахтерский лифт доставит гостей отеля на 200-метровую глубину с невероятной быстротой! В отеле 14 номеров, оформленных в серебристых тонах. Но если вы не можете жить без мобильной связи, вам здесь делать нечего! Сигнал мобильной связи на такой глубине отсутствует, и единственный способ связи постояльцев с внешним миром – специально сконструированный интерком, обеспечивающий связь между номерами и ресепшеном отеля, расположенным на поверхности.
Секстантио Ле Гротте Делла Севита – Матера, Италия
18 небольших пещер в течение 2500 лет служили жилищами людям, а в наше время в них открыты 18 номеров бутик-отеля. Вокруг него в скалах по-прежнему размещаются вырезанные из камня жилища. Чтобы не нарушать исторической ауры места, владельцы отеля использовали минималистичный дизайн, стремясь сохранить общий вид пещеры в неприкосновенности. В каждом номере размещена каменная ванна. В качестве бонуса гостям предлагается обед в старинной церкви «Крипта делла Сивита» – храме, в древние времена вырезанном в скале.
Гамирасу Кейв Хотел – Турция
Бывший скальный монастырь византийской эпохи расположен в самом центре Турции, в Каппадокии. Постояльцам предлагаются 35 номеров различного класса. Номер «люкс» «Император Византии» предлагает собственную ванну-джакузи и услуги личного водителя. Гостиничный ресторан располагается в монастырской трапезной XI века. Свежайшие фрукты, овощи и молочные продукты поставляются в отель из местных фермерских хозяйств. В 2010 году во дворе отеля открылся бассейн в древнеримском стиле.
Ла Клаустра Аироло – Швейцария
Отель размещается в бывшем военном форте, в скале, возвышающейся на 2500 метров над землей. Среди предлагаемых услуг – бассейн-джакузи и библиотека. Все номера оборудованы кондиционером и предоставляют бесплатный wi-fi. Кроме того, отель, расположенный в районе Сассо Сан Готардо, славится своими великолепными ужинами с шестью переменами блюд.
Лез От Рош – Франция
Отель расположен в особняке XVIII века, отчасти расположенном в скале. Окна 14 номеров смотрят на долину Луары. 12 комнат расположились внутри скалы, еще две – на первом этаже особняка. Когда-то собственность принадлежала близлежащему монастырю, а в комнатах размещались спальни монахов. Сейчас в шикарном отеле ничто не напоминает о монастырской аскезе. Ресторан отеля предлагает «традиционную кухню со смелыми экспериментами», блюда готовит звездный мишленовский ше-повар.
Кокопеллиз Кейв – Нью-Мексико
Этот отель состоит всего лишь из одного номера. Добраться сюда нелегко: сначала предстоит спуститься примерно на 30 метров по скользкой тропе, а затем продолжить путь по лестнице. К услугам гостей – спальня, гостиная, столовая, кухня и ванная. Отель открыли в 1980-х отец и сын, геологи Брюс Блэк – старший и Брюс Блэк – младший. Он позиционируется как тихий, умиротворяющий уголок для отдыха от шума и суеты.
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