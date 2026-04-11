Как выглядит интерьер зумеров

Зумерский интерьер — это про свободу и насмотренность. Про умение сочетать разное без страха ошибиться.



Еще несколько лет назад интерьер пытались «собрать» в один стиль: сканди, минимализм, лофт. Сейчас это правило перестало работать. Поколение зумеров оформляет пространство иначе – без привязки к одному направлению и без страха «переборщить».

Микс стилей как норма

Постирония и немного абсурда

Цвет: либо очень спокойно, либо очень ярко

Винтаж и ресейл вместо «нового из шоурума»

Технологии как часть интерьера

Личная территория вместо «идеальной картинки»

Как собрать зумерский интерьер, если хочется попробовать

Это первое поколение, для которого визуальный опыт – часть повседневности. Они выросли в среде, где Pinterest и TikTok заменили журналы и шоурумы. Любой стиль можно изучить за вечер, любой предмет – найти за пару минут. В результате интерьер перестал быть про следование правилам и стал способом выразить себя.Зумерский интерьер почти всегда выглядит как коллаж. В одной комнате могут соседствовать винтажный комод, пластиковый стул в духе 2000-х, ковер с восточным орнаментом и минималистичный светильник.Здесь спокойно уживаются:элементы бароккоотсылки к ар-деконаивный дизайн в стиле мемфисспокойные, «пустые» зоны с влиянием японской эстетикиЭто не случайный набор вещей. Просто у зумеров нет установки «интерьер должен быть цельным в классическом понимании». Важнее, чтобы каждая вещь вызывала эмоцию и имела свой характер.Один из главных маркеров – ироничное отношение к пространству. Интерьер перестает быть «серьезным».Пластиковый стул может стоять рядом с антикварным зеркалом. Детский постер – висеть в дорогой раме. Лампа может выглядеть как гриб или странный объект из 3D-рендера.Такие детали не случайны. Это визуальный язык, в котором есть отсылка к мем-культуре и интернет-юмору.Важно, что это не выглядит как шутка ради шутки – скорее как осознанный выбор в пользу свободы.С цветом зумеры работают смело, но не хаотично. Обычно есть два сценария.Первый – почти нейтральная база: белые или бежевые стены, спокойный пол, минимум визуального шума. На этом фоне появляются яркие акценты – неоновые лампы, насыщенный текстиль, цветная мебель.Второй – наоборот, насыщенный интерьер, где цвет становится главным инструментом. Популярны сочетания, которые раньше считались спорными: розовый с красным, зеленый с синим, кислотные оттенки рядом с пастелью.Зумеры редко стремятся купить весь интерьер в одном магазине. Гораздо интереснее – собрать пространство из вещей с историей.В ход идут:винтажные рынкиресейл-платформылокальные брендывещи с «барахолок»Это связано не только с эстетикой, но и с отношением к потреблению. Покупка винтажной мебели или декора воспринимается как более осознанный выбор.При этом винтаж не выглядит «как у бабушки». Его миксуют с современными предметами, и за счет этого он работает свежо.Цифровая среда влияет не только на вкус, но и на саму организацию пространства.В зумерском интерьере часто можно увидеть:неоновую подсветкуLED-лентыпроекторы вместо телевизоровумные устройстваОсвещение становится отдельным инструментом. Комната может менять настроение за счет цвета света – от теплого вечернего до холодного «рабочего».Еще одна важная деталь – отказ от «идеального интерьера». Пространство не должно выглядеть как каталог.Наоборот, ценится ощущение, что в комнате живут:книги, разложенные не идеальнопостеры, наклеенные без строгой симметриивещи, которые не всегда сочетаются между собойТакой интерьер выглядит более живым и настоящим. Он может меняться, дополняться, перестраиваться – и в этом его плюс.Главное – не пытаться сразу «сделать как на картинке». Этот стиль не про копирование.Лучше начать с базы: нейтральные стены и простая мебель. А дальше постепенно добавлять детали – постеры, свет, текстиль, необычные предметы.Работает принцип: если вещь нравится и вызывает эмоцию, ей есть место в интерьере. Даже если она выбивается из общей логики.