Почему «Тройной» одеколон носит такое название?

«Ален Делон не пьет одеколон», - эта строчка из песни советской рок-группы как нельзя лучше характеризует отношения граждан большой страны к этой знаменитой туалетной воде. Пожалуй, каждый хотя бы раз в жизни слышал запах того самого «Тройного» одеколона, который не спутаешь ни с каким другим. И несмотря на то, что у многих сегодня этот парфюм ассоциируется больше с помятыми запойными гражданами, которым не хватало денег на спиртное, он все равно остается ярким напоминанием о советском прошлом.

Интересно, что появлению одеколона в России способствовал сам Наполеон Бонапарт. Первоначально то , что мы сейчас считаем туалетной водой, было лекарственным препаратом, который лечил буквально все болезни: от желудочных коликов до послеродовой лихорадки. Однако одеколону недолго пришлось стоять на полках аптек: Бонапарт приказал официально раскрыть рецепты всех лекарственных препаратов. А так как авторы не хотели рассекречивать рецептуру, то бывшую панацею оперативно назвали «парфюмом».По легенде, самому Наполеону запах одеколона очень понравился, и он способствовал популяризации его среди солдат своей армии. Именно войска Бонапарта в период Отечественной войны 1812 года принесли на территорию Российской империи эту туалетную воду, а ее производство одним французским парфюмером которой позднее стали считать началом парфюмерной школы России.Другая городская легенда об одеколоне связывает его с еще одной знаменитой фигурой – Иосифом Сталиным . Как известно, у советского вождя были проблемы с кожей, она была довольно чувствительна к лекарствам наружного применения. А вот одеколон как раз был тем едва ли не единственным средством, что у него не вызывало раздражения. Интересный факт: многие скептики ставят под сомнение достоверность этой истории, ведь уже в те времена «Тройной» считался народным достоянием; те же, кто был побогаче, предпочитали другую марку - «Шипр».Но возможно Сталина составляющие последнего попросту не устраивали.Интересно также появление столь необычного названия для одеколона. Как оказалось, оно несет свое особое значение: под «Тройным» подразумевается, что пропорции масел в нем отличаются от обычных как раз в три раза: если стандартном одеколоне содержание масел обычно не более пяти процентов, то в «Тройном» их 15 процентов.В СССР «Тройной» одеколон пользовался огромной популярностью. Причем сфера применения его у смекалистых советских граждан была гораздо шире, чем закладывали ее производители. Одеколон любили применять в лечении гриппа или других болезней легких, когда в ход шли легендарные «банки». Также «Тройной» использовали как горючее, ведь он не коптил. Конечно, самое известное нетривиальное применение одеколона – это его прием внутрь любителями спиртного, у которых не было денег на поход в ликеро-водочный отдел магазина. Действительно «Тройной» можно считать алкогольным «напитком», ведь в его составе было примерно 64% спирта. Однако употреблять его на самом деле крайне опасно , ведь одеколон содержит масла, и они совершенно точно не пищевые.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: