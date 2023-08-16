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7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас


Концепты подводных городов будущего.

Концепты подводных городов будущего.

 

Как показывают последние достижения человечества – жизнь под водой возможна. Не стоит заглядываться на Марс или другие небесные светила, мечтая создать там города будущего. Лучше присмотреться к подводному пространству океана, он все-таки ближе и роднее. Как оказалось, уже существуют удивительные проекты подводных городов, разработчики которых убеждают, что именно они спасут человечество от природных катаклизмов и бед. Как знать, может не в таком уж далеком будущем мы сможем выбирать себе жилье между сушей или морем и радоваться, что такая возможность у нас все-таки появилась.

Инновационные проекты будущих подводных городов. | Фото: interestingengineering.com.

Инновационные проекты будущих подводных городов. | Фото: interestingengineering.com.

 

Как известно, Земля на 71% состоит из воды, а это огромный шанс обеспечить первоклассной недвижимостью будущее поколение. Естественно, жизнь под водой создает множество проблем - таких как замерзание, огромное давление и самое главное – недостаток кислорода. Не говоря уже о том, что жизнь на дне морском и водная среда может нанести ущерб человеческому организму. Тем не менее, в подводном мире есть многообещающие и даже фантастические горизонты, которые помогут решить жилищные проблемы и обеспечить человечеству комфортную жизнь. Ведь научные достижения развиты до такой степени, что уже на данный момент созданы удивительные подводные отели и рестораны, которые превосходно противостоят всем негативным воздействиям глубинной среды. Совсем недавно, авторы Novate.ru уже рассказывали об этих инновационных проектах и процессах их создания.

1. Подводные города – не новая идея


Океанографы возле «Диогена I». | Фото: interestingengineering.com.

Океанографы возле «Диогена I». | Фото: interestingengineering.com.

 

Подводная жизнь хотя и не столь изучена с точки зрения места обитания для человека, как некоторые исследования космоса, но уже с начала прошлого века она привлекает к себе внимание не только писателей фантастов, но ученых, изобретателей и даже архитекторов.
7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

Жак-Ив Кусто - известный океанограф, фотограф, изобретатель (в том числе и первого акваланга), техник и просто увлеченный человек. | Фото: fb.ru.

 

Дальше всех продвинулся в этом направлении известнейший исследователь океана Жак-Ив Кусто, который сделал эту фантастическую идею реальностью, осуществив ее в начале 60-х годов прошлого века. Напомним, Жак-Ив Кусто (1910-1997 гг.) был французским океанографом (так он себя любил называть), исследователем Мирового океана, режиссером и изобретателем, благодаря которому возрос интерес людей к морским глубинам и появилась надежда и возможность на создание подводных городов.
Погружение подводного дома и установка, которая обеспечивает жизнедеятельность ученых. | Фото: interestingengineering.com.

Погружение подводного дома и установка, которая обеспечивает жизнедеятельность ученых. | Фото: interestingengineering.com.

 

Кусто был настолько увлечен исследованием бездонной пропасти океана, что за несколько лет постоянных экспериментов и изысканий создал три проекта подводных обитаемых научно-исследовательских станций Conshelf I, II, III.
Подводная капсула ConShelf II, спроектированная Ж-И. Кусто. | Фото: fishki.net.

Подводная капсула ConShelf II, спроектированная Ж-И. Кусто. | Фото: fishki.net.

 

Эти фантастические подводные дома позволили жить членам его команды под водой, начиная с 10 метровой глубины, целую неделю не поднимаясь над водой и не выходя на сушу.
Первый дом «Преконтинент I» или бочка Диогена представлял собой стальной цилиндр длиной 5 метров и диаметром 2,5 метра, имел все необходимое для научных исследований и комфортной жизни: оборудование, кровать, телевизор, радиосвязь и даже библиотеку.
Так жили три недели исследователи океанских глубин в подводных капсулах. | Фото: inverse.com.

Так жили три недели исследователи океанских глубин в подводных капсулах. | Фото: inverse.com.

 

Последующие подводные дома-лаборатории усовершенствовались и могли принять в свои апартаменты больше шести человек, располагая их на глубине 100 метров, и жили в них океанологи практически месяц.

 

2. Глубина размещения подводного города влияет на все


Глубина размещения подводного города играет главенствующую роль.

Глубина размещения подводного города играет главенствующую роль.

 

Опытным путем, была определена максимальная глубина размещения – не более 100 метров.
Из-за огромного давления, которое создается в водной среде, стены зданий в подводном городе должны быть очень толстыми и надежно защищать людей от чрезмерного периода декомпрессии.
Чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дне океана надо использовать новейшие разработки.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дне океана надо использовать новейшие разработки.

 

Также не надо забывать, что на таких глубинах людям необходимо принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить правильное соотношение кислорода и других газов в воздухе, а также оптимальной влажности. Как оказалось, не только на суше, но и под водой успешно бороться с этой проблемой смогут живые растения и искусственное освещение.

3. Организация питания в подводном городе


Подводная охота в глубинах океана сможет прокормить жителей поселений.

Подводная охота в глубинах океана сможет прокормить жителей поселений.

 

В подводном городе с голоду умереть будет невозможно. Ведь жизнь на дне океана предоставляет людям широкий доступ к морепродуктам, которые можно найти в толще вод, начиная от водорослей и моллюсков и заканчивая изысканными деликатесами.
Можно просто прогуляться и познакомиться с морскими обитателями. | Фото: australiaeducation.ru.

Можно просто прогуляться и познакомиться с морскими обитателями. | Фото: australiaeducation.ru.

 

Как показал опыт проживания в подводных капсулах, созданных по проекту Жак-Ива Кусто, ученые-океанологи питались благодаря подводной охоте, совмещая рацион с консервированными и сушенными овощами и фруктами.
Подводные трубопроводы смогут доставлять все необходимое для жизнедеятельности горожан. | Фото: popmech.ru.

Подводные трубопроводы смогут доставлять все необходимое для жизнедеятельности горожан. | Фото: popmech.ru.

 

Более того, для обеспечения кислородом и пресной водой все равно придется создавать специальные трубопроводы или тоннели, которыми можно будет транспортировать с поверхности как более привычные продукты питания, так и готовую еду.

4. Возможность постоянного изучения океана


Постоянное наблюдение и исследование океана поможет изучить возможности его глубин.

Постоянное наблюдение и исследование океана поможет изучить возможности его глубин.

 

Учитывая то, что жизнь под водой волнует ученых всего мира, включая морских биологов, археологов и даже архитекторов с дизайнерами, то жизнь в таких городах поможет восполнить огромный пробел в знаниях (подводный мир изучен лишь на 5%!). Ведь нет ничего лучше, чем наблюдение за средой обитания изнутри.
Исследование и разработка полезных ископаемых на дне океана смогут улучшить качество жизни землян.

Исследование и разработка полезных ископаемых на дне океана смогут улучшить качество жизни землян.

 

 

5. Создан проект подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония)


Компания «Shimizu Corporation» разработала концепцию подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония). | Фото: daypic.ru.

Компания «Shimizu Corporation» разработала концепцию подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония). | Фото: daypic.ru.

 

Японская компания «Shimizu Corporation» подготовила весьма амбициозный инновационный проект подводного города, который обещает реализовать уже в 2030 году! На его воплощение правительство страны уже выделило 26 миллиардов долларов.
7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

«Shimizu Corporation» планирует построить «Океаническую спираль» из пластика с помощью трехмерного принтера (Япония).

 

В своем подводном плавающем городе диаметром в 500 метров разработчики поместили не только комфортабельные жилые дома, исследовательские лаборатории, школы и бизнес-центры, но и все сопутствующие структуры, которые смогут организовать как быт горожан, так и развлечения в свободное от работы время.
Макет подводного города «Океаническая Спираль» японских разработчиков.

Макет подводного города «Океаническая Спираль» японских разработчиков.

 

Всего же этот уникальный город сможет разместить 5000 человек и обеспечить им безопасное и комфортное проживание. Что совсем немаловажно для страны, которая расположена в сейсмически опасной зоне планеты.

 

6. Подводные жилые комплексы и рестораны уже существуют


Великолепные подводные отели и рестораны уже существуют.

Великолепные подводные отели и рестораны уже существуют.

 

Прямо сейчас люди имеют возможность создавать подводные поселения, которые могут поддерживать безопасную жизнедеятельность более 100 человек. Как сказал профессор биологии Стэнфордского университета Ян Коблик: «Нет никаких технологических препятствий. Если у вас есть деньги и потребности, вы могли бы сделать это уже сегодня... Потому что все необходимые технологические разработки, стройматериалы и сверхпрочные модульные конструкции уже испытаны и могут обеспечить не только комфортом, но и экологическим контролем подачи воздуха и влажности, а также безопасной аварийной эвакуацией».
Схема размещения подводных капсул-номеров в подводных отелях. | Фото: to-world-travel.ru.

Схема размещения подводных капсул-номеров в подводных отелях. | Фото: to-world-travel.ru.

 

Следующая подборка фотографий наглядно показывает, что желание и финансовые возможности позволили создать уникальные подводные сооружения. Эти фантастические объекты уже принесли незабываемые ощущения тем счастливчикам, которым удалось в них побывать.
Подводный комплекс Посейдон насчитывает 25 номеров (Фиджи).

Подводный комплекс Посейдон насчитывает 25 номеров (Фиджи).

 
Курорт Manta, расположенный на острове Пемба в Занзибаре имеет подводный номер.

Курорт Manta, расположенный на острове Пемба в Занзибаре имеет подводный номер.

 
Подводная вилла Muraka в Conrad Maldives Rangali (Мальдивы).

Подводная вилла Muraka в Conrad Maldives Rangali (Мальдивы).

 
7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

Роскошный отель Атлантида имеет подводную комнату «Палм» (Дубай).

 
Subix - подводный ресторан, который является частью курорта Niyama Private Islands Maldives (Мальдивы). | Фото: smarthomemaking.com.

Subix - подводный ресторан, который является частью курорта Niyama Private Islands Maldives (Мальдивы). | Фото: smarthomemaking.com.

 

 
Resort World Santosa из Сингапура также имеет ряд удивительных подводных апартаментов. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

Resort World Santosa из Сингапура также имеет ряд удивительных подводных апартаментов. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

 
Подводный морской ресторан, который является частью курорта Anantara на Мальдивах. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

Подводный морской ресторан, который является частью курорта Anantara на Мальдивах. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

 

 

7. Подводные города могут помочь сохранить человечество


Фантастически красивый Syph – концепт океанского города для Австралии. | Фото: pinterest.ru.

Фантастически красивый Syph – концепт океанского города для Австралии. | Фото: pinterest.ru.

 

Хотелось бы верить в благоразумие людей, что до ядерной войны дело не дойдет, но подводные города смогут спасти человечество даже после такого апокалиптического события. Не говоря о глобальном потеплении, землетрясениях, извержениях вулканов, пожаров, ураганов и всяких других катаклизмов, которые могут нести явную угрозу жизни на суше.
Автономный плавучий город – Водоскреб (Малайзия). | Фото: cruer.com.

Автономный плавучий город – Водоскреб (Малайзия). | Фото: cruer.com.

 

Далее несколько фантастических проектов, которые все-таки воплотятся в жизнь и действительно принесут всеобщую пользу и радость.
Sub Biosphere 2 – самодостаточный город может плавать на поверхности или погружаться в глубины океана (проект британца Фила Поли). | Фото: art-dubina.ucoz.ru.

Sub Biosphere 2 – самодостаточный город может плавать на поверхности или погружаться в глубины океана (проект британца Фила Поли). | Фото: art-dubina.ucoz.ru.

The Gyre – плавучий подводный небоскреб, достигающий глубины 400 метров (дизайн компании Zigloo).

The Gyre – плавучий подводный небоскреб, достигающий глубины 400 метров (дизайн компании Zigloo).

 
Lady Landfill – подводный небоскреб должен собирать и перерабатывать отходы из Гигантского тихоокеанского мусорного пятна (проект сербских архитекторов). | Фото: mk.ru.

Lady Landfill – подводный небоскреб должен собирать и перерабатывать отходы из Гигантского тихоокеанского мусорного пятна (проект сербских архитекторов). | Фото: mk.ru.

 

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7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

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7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчасПодписаться на мой Instagram
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