7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

Концепты подводных городов будущего.

Инновационные проекты будущих подводных городов. | Фото: interestingengineering.com.

1. Подводные города – не новая идея

Океанографы возле «Диогена I». | Фото: interestingengineering.com.

Жак-Ив Кусто - известный океанограф, фотограф, изобретатель (в том числе и первого акваланга), техник и просто увлеченный человек. | Фото: fb.ru.

Погружение подводного дома и установка, которая обеспечивает жизнедеятельность ученых. | Фото: interestingengineering.com.

Подводная капсула ConShelf II, спроектированная Ж-И. Кусто. | Фото: fishki.net.

Так жили три недели исследователи океанских глубин в подводных капсулах. | Фото: inverse.com.

2. Глубина размещения подводного города влияет на все

Глубина размещения подводного города играет главенствующую роль.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дне океана надо использовать новейшие разработки.

3. Организация питания в подводном городе

Подводная охота в глубинах океана сможет прокормить жителей поселений.

Можно просто прогуляться и познакомиться с морскими обитателями. | Фото: australiaeducation.ru.

Подводные трубопроводы смогут доставлять все необходимое для жизнедеятельности горожан. | Фото: popmech.ru.

4. Возможность постоянного изучения океана

Постоянное наблюдение и исследование океана поможет изучить возможности его глубин.

Исследование и разработка полезных ископаемых на дне океана смогут улучшить качество жизни землян.

5. Создан проект подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония)

Компания «Shimizu Corporation» разработала концепцию подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония). | Фото: daypic.ru.

«Shimizu Corporation» планирует построить «Океаническую спираль» из пластика с помощью трехмерного принтера (Япония).

Макет подводного города «Океаническая Спираль» японских разработчиков.

6. Подводные жилые комплексы и рестораны уже существуют

Великолепные подводные отели и рестораны уже существуют.

Схема размещения подводных капсул-номеров в подводных отелях. | Фото: to-world-travel.ru.

Подводный комплекс Посейдон насчитывает 25 номеров (Фиджи).

Курорт Manta, расположенный на острове Пемба в Занзибаре имеет подводный номер.

Подводная вилла Muraka в Conrad Maldives Rangali (Мальдивы).

Роскошный отель Атлантида имеет подводную комнату «Палм» (Дубай).

Subix - подводный ресторан, который является частью курорта Niyama Private Islands Maldives (Мальдивы). | Фото: smarthomemaking.com.

Resort World Santosa из Сингапура также имеет ряд удивительных подводных апартаментов. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

Подводный морской ресторан, который является частью курорта Anantara на Мальдивах. | Фото: ru.smarthomemaking.com.

7. Подводные города могут помочь сохранить человечество

Фантастически красивый Syph – концепт океанского города для Австралии. | Фото: pinterest.ru.

Автономный плавучий город – Водоскреб (Малайзия). | Фото: cruer.com.

Sub Biosphere 2 – самодостаточный город может плавать на поверхности или погружаться в глубины океана (проект британца Фила Поли). | Фото: art-dubina.ucoz.ru.

The Gyre – плавучий подводный небоскреб, достигающий глубины 400 метров (дизайн компании Zigloo).

Lady Landfill – подводный небоскреб должен собирать и перерабатывать отходы из Гигантского тихоокеанского мусорного пятна (проект сербских архитекторов). | Фото: mk.ru.