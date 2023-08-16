7 важных фактов о будущих подводных городах, о которых не мешало бы знать уже сейчас

Концепты подводных городов будущего.
Как показывают последние достижения человечества – жизнь под водой возможна. Не стоит заглядываться на Марс или другие небесные светила, мечтая создать там города будущего. Лучше присмотреться к подводному пространству океана, он все-таки ближе и роднее. Как оказалось, уже существуют удивительные проекты подводных городов, разработчики которых убеждают, что именно они спасут человечество от природных катаклизмов и бед. Как знать, может не в таком уж далеком будущем мы сможем выбирать себе жилье между сушей или морем и радоваться, что такая возможность у нас все-таки появилась.
Инновационные проекты будущих подводных городов. | Фото: interestingengineering.com.
Как известно, Земля на 71% состоит из воды, а это огромный шанс обеспечить первоклассной недвижимостью будущее поколение. Естественно, жизнь под водой создает множество проблем - таких как замерзание, огромное давление и самое главное – недостаток кислорода. Не говоря уже о том, что жизнь на дне морском и водная среда может нанести ущерб человеческому организму. Тем не менее, в подводном мире есть многообещающие и даже фантастические горизонты, которые помогут решить жилищные проблемы и обеспечить человечеству комфортную жизнь. Ведь научные достижения развиты до такой степени, что уже на данный момент созданы удивительные подводные отели и рестораны, которые превосходно противостоят всем негативным воздействиям глубинной среды. Совсем недавно, авторы Novate.ru уже рассказывали об этих инновационных проектах и процессах их создания.
1. Подводные города – не новая идея
Океанографы возле «Диогена I». | Фото: interestingengineering.com.
Подводная жизнь хотя и не столь изучена с точки зрения места обитания для человека, как некоторые исследования космоса, но уже с начала прошлого века она привлекает к себе внимание не только писателей фантастов, но ученых, изобретателей и даже архитекторов.
Жак-Ив Кусто - известный океанограф, фотограф, изобретатель (в том числе и первого акваланга), техник и просто увлеченный человек. | Фото: fb.ru.
Дальше всех продвинулся в этом направлении известнейший исследователь океана Жак-Ив Кусто, который сделал эту фантастическую идею реальностью, осуществив ее в начале 60-х годов прошлого века. Напомним, Жак-Ив Кусто (1910-1997 гг.) был французским океанографом (так он себя любил называть), исследователем Мирового океана, режиссером и изобретателем, благодаря которому возрос интерес людей к морским глубинам и появилась надежда и возможность на создание подводных городов.
Погружение подводного дома и установка, которая обеспечивает жизнедеятельность ученых. | Фото: interestingengineering.com.
Кусто был настолько увлечен исследованием бездонной пропасти океана, что за несколько лет постоянных экспериментов и изысканий создал три проекта подводных обитаемых научно-исследовательских станций Conshelf I, II, III.
Подводная капсула ConShelf II, спроектированная Ж-И. Кусто. | Фото: fishki.net.
Эти фантастические подводные дома позволили жить членам его команды под водой, начиная с 10 метровой глубины, целую неделю не поднимаясь над водой и не выходя на сушу.
Первый дом «Преконтинент I» или бочка Диогена представлял собой стальной цилиндр длиной 5 метров и диаметром 2,5 метра, имел все необходимое для научных исследований и комфортной жизни: оборудование, кровать, телевизор, радиосвязь и даже библиотеку.
Так жили три недели исследователи океанских глубин в подводных капсулах. | Фото: inverse.com.
Последующие подводные дома-лаборатории усовершенствовались и могли принять в свои апартаменты больше шести человек, располагая их на глубине 100 метров, и жили в них океанологи практически месяц.
2. Глубина размещения подводного города влияет на все
Глубина размещения подводного города играет главенствующую роль.
Опытным путем, была определена максимальная глубина размещения – не более 100 метров.
Из-за огромного давления, которое создается в водной среде, стены зданий в подводном городе должны быть очень толстыми и надежно защищать людей от чрезмерного периода декомпрессии.
Чтобы обеспечить безопасность и комфорт на дне океана надо использовать новейшие разработки.
Также не надо забывать, что на таких глубинах людям необходимо принимать дополнительные меры, чтобы обеспечить правильное соотношение кислорода и других газов в воздухе, а также оптимальной влажности. Как оказалось, не только на суше, но и под водой успешно бороться с этой проблемой смогут живые растения и искусственное освещение.
3. Организация питания в подводном городе
Подводная охота в глубинах океана сможет прокормить жителей поселений.
В подводном городе с голоду умереть будет невозможно. Ведь жизнь на дне океана предоставляет людям широкий доступ к морепродуктам, которые можно найти в толще вод, начиная от водорослей и моллюсков и заканчивая изысканными деликатесами.
Можно просто прогуляться и познакомиться с морскими обитателями. | Фото: australiaeducation.ru.
Как показал опыт проживания в подводных капсулах, созданных по проекту Жак-Ива Кусто, ученые-океанологи питались благодаря подводной охоте, совмещая рацион с консервированными и сушенными овощами и фруктами.
Подводные трубопроводы смогут доставлять все необходимое для жизнедеятельности горожан. | Фото: popmech.ru.
Более того, для обеспечения кислородом и пресной водой все равно придется создавать специальные трубопроводы или тоннели, которыми можно будет транспортировать с поверхности как более привычные продукты питания, так и готовую еду.
4. Возможность постоянного изучения океана
Постоянное наблюдение и исследование океана поможет изучить возможности его глубин.
Учитывая то, что жизнь под водой волнует ученых всего мира, включая морских биологов, археологов и даже архитекторов с дизайнерами, то жизнь в таких городах поможет восполнить огромный пробел в знаниях (подводный мир изучен лишь на 5%!). Ведь нет ничего лучше, чем наблюдение за средой обитания изнутри.
Исследование и разработка полезных ископаемых на дне океана смогут улучшить качество жизни землян.
5. Создан проект подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония)
Компания «Shimizu Corporation» разработала концепцию подводного города-будущего «Океаническая Спираль» (Япония). | Фото: daypic.ru.
Японская компания «Shimizu Corporation» подготовила весьма амбициозный инновационный проект подводного города, который обещает реализовать уже в 2030 году! На его воплощение правительство страны уже выделило 26 миллиардов долларов.
«Shimizu Corporation» планирует построить «Океаническую спираль» из пластика с помощью трехмерного принтера (Япония).
В своем подводном плавающем городе диаметром в 500 метров разработчики поместили не только комфортабельные жилые дома, исследовательские лаборатории, школы и бизнес-центры, но и все сопутствующие структуры, которые смогут организовать как быт горожан, так и развлечения в свободное от работы время.
Макет подводного города «Океаническая Спираль» японских разработчиков.
Всего же этот уникальный город сможет разместить 5000 человек и обеспечить им безопасное и комфортное проживание. Что совсем немаловажно для страны, которая расположена в сейсмически опасной зоне планеты.
6. Подводные жилые комплексы и рестораны уже существуют
Великолепные подводные отели и рестораны уже существуют.
Прямо сейчас люди имеют возможность создавать подводные поселения, которые могут поддерживать безопасную жизнедеятельность более 100 человек. Как сказал профессор биологии Стэнфордского университета Ян Коблик: «Нет никаких технологических препятствий. Если у вас есть деньги и потребности, вы могли бы сделать это уже сегодня... Потому что все необходимые технологические разработки, стройматериалы и сверхпрочные модульные конструкции уже испытаны и могут обеспечить не только комфортом, но и экологическим контролем подачи воздуха и влажности, а также безопасной аварийной эвакуацией».
Схема размещения подводных капсул-номеров в подводных отелях. | Фото: to-world-travel.ru.
Следующая подборка фотографий наглядно показывает, что желание и финансовые возможности позволили создать уникальные подводные сооружения. Эти фантастические объекты уже принесли незабываемые ощущения тем счастливчикам, которым удалось в них побывать.
Подводный комплекс Посейдон насчитывает 25 номеров (Фиджи).
Курорт Manta, расположенный на острове Пемба в Занзибаре имеет подводный номер.
Подводная вилла Muraka в Conrad Maldives Rangali (Мальдивы).
Роскошный отель Атлантида имеет подводную комнату «Палм» (Дубай).
Subix - подводный ресторан, который является частью курорта Niyama Private Islands Maldives (Мальдивы). | Фото: smarthomemaking.com.
Resort World Santosa из Сингапура также имеет ряд удивительных подводных апартаментов. | Фото: ru.smarthomemaking.com.
Подводный морской ресторан, который является частью курорта Anantara на Мальдивах. | Фото: ru.smarthomemaking.com.
7. Подводные города могут помочь сохранить человечество
Фантастически красивый Syph – концепт океанского города для Австралии. | Фото: pinterest.ru.
Хотелось бы верить в благоразумие людей, что до ядерной войны дело не дойдет, но подводные города смогут спасти человечество даже после такого апокалиптического события. Не говоря о глобальном потеплении, землетрясениях, извержениях вулканов, пожаров, ураганов и всяких других катаклизмов, которые могут нести явную угрозу жизни на суше.
Автономный плавучий город – Водоскреб (Малайзия). | Фото: cruer.com.
Далее несколько фантастических проектов, которые все-таки воплотятся в жизнь и действительно принесут всеобщую пользу и радость.
Sub Biosphere 2 – самодостаточный город может плавать на поверхности или погружаться в глубины океана (проект британца Фила Поли). | Фото: art-dubina.ucoz.ru.
The Gyre – плавучий подводный небоскреб, достигающий глубины 400 метров (дизайн компании Zigloo).
Lady Landfill – подводный небоскреб должен собирать и перерабатывать отходы из Гигантского тихоокеанского мусорного пятна (проект сербских архитекторов). | Фото: mk.ru.
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