Фильмы, которые создавались при участии известных дизайнеров

С нами не соскучишься!

От Жан-Поля Готье в «Пятом элементе» до БДСМ-костюмов от Карла Лагерфельда в «Любовнице-хозяке»: Esquire собрал самые выдающиеся примеры сотрудничества кино и моды.



1. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТт»

2. «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»

3. «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»

4. «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»

5. «БАРБАРЕЛЛА»

6. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

7. «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

8. «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ»

9. «ЛЮБОВНИЦА-ХОЗЯЙКА»

10. «007: КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ»