Истории чудесных спасений, которые произошли потому, что люди не теряли надежду. Кадр из фильма «Выживший».

Застрявший во льду: Арон Ралстон

Арон Ралстон.

Кадр из фильма «Сто двадцать семь часов».

Шоколад — спасение для женщины

Раскова и Гризодубова.

Раскова с дочкой Таней.

Умереть, но не съесть человечины

Дуглас Моусон.

Дуглас Моусон.

Советского гражданина обязательно будут искать!

Альпинизм был популярным хобби в Советском Союзе.

В горах очень важно слушаться инструктора.

Кавказские горы опасны настолько же, насколько прекрасны.

Женщина и океан

Тами и Ричард как персонажи фильма «Во власти стихии», снятом по истории Тами.

Тами как персонаж фильма «Во власти стихии», снятом по истории Тами.

Тами в наши дни.