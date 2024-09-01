25 недавних открытий, которые перевернули представления ученых о космосе

Вселенная пригодна для колонизации.
Вселенная – это, пожалуй, самое загадочное и таинственное, с чем приходится сталкиваться человеку. В космос людей манит возможность колонизации других планет и открытия неизвестных форм жизни. Современные учёные постоянно занимаются исследованиями космоса, и их открытия бывают действительно поразительными.
1. 20 миллиардов экзопланет
Похожие на Землю планеты.
В 2013 году астрономы подтвердили наличие 20 миллиардов экзопланет в нашей Галактике Млечный Путь. Экзопланетами называют планеты, которые похожи на Землю (и, следовательно, на них может существовать жизнь). Учитывая, сколько миллиардов галактик есть во Вселенной, то количество планет, похожих на Землю, просто даже сложно представить.
2. Карликовая планета
Плутон.
Астрономы-любители во всем мире были огорчены в 2006 году, когда статус Плутона был понижен с планеты до карликовой планеты. Те, кто продолжал считать по-старому, были вознаграждены в 2015 году, когда космический аппарат New Horizons проходил мимо Плутона. Выяснилось, что это космическое тело является все же скорее планетой, поскольку Плутон имеет силу тяжести, достаточно сильную, чтобы удержать атмосферу и отклонять заряженные частицы солнечного ветра.
3. Столкновения золотых звезд
Столкновение звезд.
2013 год был фантастическим годом для астрономии. Астрономы обнаружили столкновение двух звезд, во время которого образовалось невероятное количество золота, весом во много раз больше массы нашей Луны.
4. Марсианские цунами
Цунами на Марсе.
Ученые недавно опубликовали доказательства того, что когда-то массивные цунами, возможно, навсегда изменили марсианский пейзаж. Два метеоритных удара вызвали огромные приливные волны, которые поднялись в высоту на многие десятки метров.
5. Планета Годзилла
Kepler10c.
Земля является одной из самых больших скалистых планет, но в 2014 году ученые обнаружили планету в два раза больше по размеру и 17 раз тяжелее. Хотя планеты такого размера считались газовыми гигантами, эта планета, которую назвали Kepler10c, удивительно похожа на нашу. Ее в шутку назвали "Годзиллой".
6. Гравитационные волны
Пространство-время может пульсировать.
Альберт Эйнштейн объявил о том, что обнаружил гравитационные волны, еще в 1916 году, почти за сто лет до того, как ученые подтвердили их существование. Мир науки был в восторге от открытия, сделанного в 2015 году - пространство-время может пульсировать подобно стоячей воде в пруду, когда в нее бросить камень.
7. Формирование гор
Горы на Ио.
Новые исследования обнаружили, как образовываются горы на Ио, вулканическом спутнике Юпитера. Хотя горы на Земле обычно формируются в виде длинных хребтов, горы на Ио в основном одиночные. На этом спутнике вулканическая активность настолько велика, что 12-сантиметровый слой расплавленной лавы покрывает его поверхность каждые 10 лет.
Учитывая такие быстрые темпы извержений, ученые пришли к выводу, что колоссальное давление на ядро Ио вызывает разломы, которые поднимаются к поверхности, чтобы "сбросить" избыточное давление.
8. Гигантское кольцо Сатурна
Новое кольцо Сатурна.
Астрономы недавно обнаружили огромное новое кольцо вокруг Сатурна. Расположенное в 3,7 – 11,1 миллионах километров от поверхности планеты, новое кольцо вращается в противоположном направлении по сравнению с другими кольцами.
Новое кольцо настолько разрежено, что в нем мог бы поместиться миллиард Земель. Поскольку кольцо довольно холодное (около -196 ° С), оно только недавно было обнаружено при использовании инфракрасного телескопа.
9. Умирающие звезды дарят жизнь
Звезда расширяется.
После того, как звезда сжигает весь водород в своем ядре, она расширяется во много раз по сравнению с ее нормальным размером. Когда она расширяется, то притягивает и поглощает близлежащие планеты. Ученые недавно обнаружили, что при этом на более отдаленных замороженных планетах может подняться температура настолько, что на них стала бы возможной жизнь.
В случае Солнечной системы, Солнце расширилось бы за орбиту Марса, а на спутниках Юпитера и Сатурна температура поднялась бы достаточно, чтобы на них возникла жизнь.
10. Старые звезды Вселенной
Самая старая звезда.
Несколько сотен миллионов лет — капля в море для Вселенной, чей возраст составляет 14 миллиардов лет. Самая старая звезда, известная людям, - SMSS J031300.36-670839.3 – ее возраст составляет невообразимые 13,6 млрд лет.
11. Кислород в космосе
Комета 67P.
Кислород, естественно, является чрезвычайно химически активным газом, что приводит к его взаимодействию с другими элементами, существующими во Вселенной. Обнаружение молекулярного кислорода - той же самой разновидности, которой дышат люди - в атмосфере известной кометы 67P углубило познания людей о космических газах и вселило надежду на то, что кислород может в других местах во Вселенной в форме, которую могут использовать люди.
12. Космическое чистилище
Барьер между Солнечной системой и открытым космосом.
Астрономы назвали новую область космоса, обнаруженную зондом "Вояджер 1", Космическим чистилищем. Находится эта область за границей Солнечной системы и примечательна тем, что имеет магнитное поле в два раза сильнее, чем обычно. Это создает своеобразный барьер между Солнечной системой и открытым космосом: заряженные частицы, испускаемые Солнцем, замедляются и даже поворачивают назад, а излучение снаружи не попадает в Солнечную систему.
13. Флаги на Луне
Флаги стоят до сих пор.
Во время всех миссий "Аполлон", в ходе которых люди посещали Луну, на спутнике Земли устанавливали американские флаги. Поскольку, в соответствии с международным договором, никто не может владеть Луной, флаги должны были выцвести через несколько лет под влиянием космической радиации.
Те мне менее, когда Lunar Reconnaissance Orbiter навела свои телескопы на посадочные площадки "Аполлонов" в 2012 году, обнаружилось, что флаги до сих пор стоят.
14. Гиперактивная галактика
Космический Бэби-Бум.
Галактика, в которой невероятно быстро образуются звезды, была обнаружена в 12,2 миллиардах световых лет от Земли в 2008 году. Названа она была "Беби-Бум" и считается самой активной из известной части Вселенной. В то время как в нашем Млечном Пути новая звезда рождается, в среднем, каждые 36 дней, в галактике "Бэби-Бум" новая звезда рождается каждые 2 часа.
15. Самое холодное место во Вселенной
Туманность Бумеранг.
Самое холодное место во Вселенной - Туманность Бумеранг, в которой тепло практически не регистрируется, температура там находится вблизи почти абсолютного нуля. Эта туманность ярко светится синим цветом из-за света, отражающегося от его пыли.
16. Пятнище, пятно, пятнышко..
Большое красное пятно Юпитера.
Знаменитое Большое красное пятно на Юпитере сокращалось в течение всего прошлого века, и в настоящее время оно в два раза меньше своего первоначального размера. Сегодня на этой планете вблизи экватора можно наблюдать гигантский шторм, который никогда не прекращается. Ученые до сих пор не знают, что вызывает его.
17. Самая маленькая планета
Kepler-37b.
Самая маленькая планета, которая была обнаружена на данный момент, была найдена в 2013 г. Планета, получившая название Kepler-37b, лишь немногим больше, чем наша Луна, но в три раза ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Благодаря этому, на ее поверхности царит настоящий ад — температура составляет 425 ° С.
18. Преждевременная смерть звезд
Туманность Киля.
Некоторые звезды в области активного звездообразования, получившей название Туманность Киля, как было обнаружено в 2016 году, преждевременно умирают. Около половины звезд в этом месте пропускают в своем развитии стадию красного гиганта, тем самым сокращая свой жизненный цикл на миллионы лет. Неизвестно, что вызывает этот эффект, но он был замечен только у богатых натрием или бедных кислородом звезд.
19. Где нужно искать жизнь
Гейзеры Европы.
Некоторые ученые полагают, что не нужно искать другие планеты, чтобы обнаружить жизнь, а скорее обращать внимание на их спутники. Проходя мимо Юпитера, его ледяная луна Европа "выстреливает" в воздух 6 800 кг воды в секунду из гейзеров на своем южном полюсе.
Ученые недавно разработали проект, в рамках которого зонд сможет легко проанализировать содержание этой воды, прежде чем она упадет обратно на поверхность планеты. Такие исследования могли бы помочь определить, существует ли жизнь на Европе.
20. Гигантская алмазная звезда
Звезда BPM 37093.
Звезда BPM 37093, которую часто называют "Люси", - белый карлик, расположенный примерно в 20 световых годах от Земли. Чем примечательна эта звезда, так это тем, что она в основном представляет собой гигантский алмаз размером с Луну.
21. Девятая планета
Плутон понижен в звании.
Хотя Плутон был "понижен в звании" до карликовой планеты, ученые полагают, что вполне может существовать массивная планета на орбите вокруг Солнца за Плутоном. Используя математические законы, ученые определили, что на удаленной орбите должна вращаться планета размером с Нептун, но ее до сих пор не нашли.
22. Шум вакуума
Шум плазменных волн.
В сентябре 2013 года НАСА опубликовало аудиозаписи плазменных волн. Это были первые звуки, когда-либо зарегистрированные в межзвездном пространстве.
23. Самая яркая сверхновая
ASASSN-15lh.
Обнаруженная в 2015 году звезда ASASSN-15lh является самой яркой когда-либо зарегистрированной сверхновой. Она светит более чем в 570 миллиардов раз сильнее Солнца. Что еще более странно, ученые обнаружили, что активность сверхновой выросла во второй раз примерно через два месяца после того, как звезда прошла свою пиковую яркость.
24. Астероид с кольцами
Астероид Харикло.
Орбитальные кольцевые системы характерны для массивных газовых гигантов, при этом кольца довольно редки среди других небесных тел. Ученые были очарованы, обнаружив кольца вокруг астероид Харикло. Астероид имеет два кольца, вероятно, образованные из замороженной воды.
25. Алкогольная комета
Комета Лавджой.
Комета Лавджой приводит в восторг астрономов и выпивох с тех пор, как ее впервые обнаружили в 2015 году. При изучении быстро летящего куска льда, ученые обнаружили, что комета выбрасывает тот же тип алкоголя, который пьют люди - со скоростью 500 бутылок вина в секунду.
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