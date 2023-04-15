Как добыть огонь с помощью кока-колы и лупы, или 8 способов, чтобы разжечь костер без спичек

Novate.ru подскажет 8 способов, с которыми вы точно не пропадете.
Во время выезда за город, отдыха с палатками или других активностей на природе нужны спички. Однако их можно потерять, забыть или оказаться при крайне влажной и ветреной погоде, где палочки из горючего материала будут бесполезны. В таком случае придется прибегнуть к другим вариантам разведения огня. Novate.ru подскажет 8 способов, с которыми вы точно не пропадете.
1. Трение
Возьмите палочку и вращайте ею вокруг оси для усиления трения с доской / Фото: mir-tourista.ru
Это один из сложнейших «неспичечных» методов, о котором вспоминают в первую очередь. Вам необходима дощечка и стержень. Лучше всего брать осиновые, кедровые, можжевеловые, кедровые, ивовые, кипарисовые, ореховые и тополиные разновидности. Возьмите палочку и вращайте ею вокруг оси для усиления трения с доской. В результате образуется искра, с помощью которой получатся тлеющие угли, подходящие для разжигания пламени. Главное, чтобы древесина была сухой.
2. Аналог ручной дрели
Хорошо надавливайте на стержень и крутите его между ладонями по направлению вниз и вверх / Фото: upload.wikimedia.org
Первым делом организуйте трутовую кучку, чтобы от искры быстрее разгорелось пламя. Трутом может быть ветошь, сухая трава, вата, кора березы, фитиль, деревянные стружки, высушенный гриб трутовик, то есть легко воспламеняющийся материал. Проделайте в кучке маленькое углубление. Возьмите деревянную дощечку, вырежьте в ней отверстие в виде буквы V, а рядом сделайте выемку и положите под нее трут. В процессе трения на кучку попадут искры, и разгорится пламя. Поставьте палочку длиной от 60 см в дощатое углубление и начните ее вращать. Хорошо надавливайте на стержень и крутите его между ладонями по направлению вниз и вверх. Не останавливайтесь, пока в дощатой выемке не появятся тлеющие угольки. Как только они покраснеют, постучите по доске, и угли упадут на трутовую кучку. Подуйте на «гнездо», и пламя разгорится.
3. Огненный плуг
Поставьте конец палочки в полученную выемку и двигаясь вверх-вниз начните тереть наконечник / Фото: st03.kakprosto.ru
Необходимо взять дощечку и проделать в ней выемку для стержня. Поставьте конец палочки в полученную выемку и двигаясь вверх-вниз начните тереть наконечник о стенки углубления. При помощи тлеющих угольков, возникающих от трения, старайтесь разжечь пламя. Появилась искра? Слегка подуйте на нее, и образуется маленький огненный язычок.
4. Хитрость с луком
С луком намного проще сохранять быстроту вращения и сильное давление / Фото: cs5.pikabu.ru
Еще один вариант - использовать лук. Да, способ не самый подручный, но эффективный. С луком намного проще сохранять быстроту вращения и сильное давление. Кроме дощечки и палочки нужен утяжелитель для придерживания лука со стержнем. Например, это может быть камень или древесина, но только такая, что тверже самого стержня. Утяжелитель фиксирует палочку, обеспечивая ее устойчивость. Для смазки подойдет масло или вода. Из гибкой и слегка искривленной деревянной лозы смастерите лук. По размеру ориентируйтесь на длину своей руки. Для тетивы сгодится любой прочный материал: веревка, полоски грубой кожи, шнурки. Натяните тетиву и можно приступать к добыванию пламени.
Далее подготовьте дощечку. Сделайте на ней отверстие в виде буквы V, а под него положите трутовую кучку. Оберните палочку тетивой и поместите ее в петлю лука. Получается, что один наконечник стержня будет в углублении, а на второй нужно надавливать утяжелителем. Возьмитесь за лук и двигайте его вперед-назад, имитируя работу с пилой. Главное, чтобы стержень вращался очень быстро. Продолжайте манипуляции, пока угли не начнут тлеть. Затем подуйте, чтобы они хорошо разгорелись.
5. Кремень со сталью
Для розжига можно задействовать мох, грибы, любые ткани, бересту / Фото: zefirka.net
Во время сборов на природу прихватите с собой кремень или огниво, в крайнем случае кварцит. Они точно не промокнут, чего не скажешь о спичках. Для розжига можно задействовать мох, грибы, любые ткани, бересту. Теперь приступаем к делу. Зафиксируйте камень и воспламеняющийся элемент. Сожмите кремень между большим и указательным пальцами примерно в 5-7 см от края минерала. А розжиг поместите между кремнем и большим пальцем. Прутом, лезвием из стали, рукоятью ножа черкните по минералу пару раз. Отлетающие искры попадут на материал для розжига, и он загорится. Останется только перенести его на трут и слегка подуть.
6. Линза
Возьмите очки или лупу, немного сбрызните водой и поверните под углом к солнцу / Фото: surviveclub.ru
Один из простейших способов. Возьмите очки или лупу, немного сбрызните водой (чтобы усилить эффект возгорания) и поверните стекло под таким углом к солнцу, чтобы луч сосредоточился отдельной на минимальной площади. Положите в этом месте трутовую кучку и ждите, пока она воспламенится. Из минусов данного метода - без солнца он не сработает.
Наберите в презерватив, пакет или воздушный шарик воду, крепко завяжите и придайте шарообразную форму / Фото: womanadvice.ru
Если ни очков, ни лупы нет, можно сделать их аналоги. Первый вариант - используйте презерватив, пакет или воздушный шарик. Наберите в один из предметов чистую воду, крепко завяжите и придайте шарообразную форму. Сожмите шар так, чтобы через него можно было сфокусировать луч, и немного подождите. Второй вариант подходит для зимы - воспользоваться льдом. Возьмите прозрачную (это важно) ледышку толщиной в 5 см. Далее используйте как обычную линзу.
7. Кока-кола и шоколадная плитка
Разотрите сладость по дну банки, чтобы поверхность на дне стала отражающей, будто зеркало / Фото: everythingbackyard.net
Вооружитесь жестяной банкой из-под газировки, шоколадкой, а еще нам понадобится солнце. Разотрите сладость по дну банки, чтобы поверхность на дне стала отражающей, будто зеркало. Альтернативный вариант - использовать пасту для чистки зубов. Так вы получаете зеркальную поверхность. Расположите жестянку дном к солнцу, чтобы лучи фокусировались в одном месте. Примерно в 2-3 см от луча поместите трут, и спустя пару секунд должно произойти возгорание.
8. Батарейки с шерстью
Хорошенько потрите сторону батарейки с «контактами», пока шерсть не загорится / Фото: cdn.shopify.com
Сложно представить ситуацию, при которой нет зажигалки или спичек, зато есть клочок натуральной шерсти и батарейки. Однако на всякий случай расскажем и об этом лайфхаке. Растяните шерсть так, чтобы получился кусок длиной 15 см и шириной 1 см. Натрите батарейку (лучше всего брать мощностью 9 Вт) шерстью и возьмите предметы в обе руки. Хорошенько потрите сторону батарейки с «контактами», пока шерсть не загорится. Подуйте на нее, переложите на трут, и костер готов.
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