Как добыть огонь с помощью кока-колы и лупы, или 8 способов, чтобы разжечь костер без спичек

Novate.ru подскажет 8 способов, с которыми вы точно не пропадете.

1. Трение

Возьмите палочку и вращайте ею вокруг оси для усиления трения с доской / Фото: mir-tourista.ru

2. Аналог ручной дрели

Хорошо надавливайте на стержень и крутите его между ладонями по направлению вниз и вверх / Фото: upload.wikimedia.org

3. Огненный плуг

Поставьте конец палочки в полученную выемку и двигаясь вверх-вниз начните тереть наконечник / Фото: st03.kakprosto.ru

4. Хитрость с луком

С луком намного проще сохранять быстроту вращения и сильное давление / Фото: cs5.pikabu.ru

5. Кремень со сталью

Для розжига можно задействовать мох, грибы, любые ткани, бересту / Фото: zefirka.net

6. Линза

Возьмите очки или лупу, немного сбрызните водой и поверните под углом к солнцу / Фото: surviveclub.ru

Наберите в презерватив, пакет или воздушный шарик воду, крепко завяжите и придайте шарообразную форму / Фото: womanadvice.ru

7. Кока-кола и шоколадная плитка

Разотрите сладость по дну банки, чтобы поверхность на дне стала отражающей, будто зеркало / Фото: everythingbackyard.net

8. Батарейки с шерстью

Хорошенько потрите сторону батарейки с «контактами», пока шерсть не загорится / Фото: cdn.shopify.com