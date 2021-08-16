Как предсказать погоду по пению сверчка

Когда-то японцы вылавливали сверчков и приносили их во двор, чтобы сверчки охраняли дом вместо собаки. Хозяева дома делали специальные маленькие домики для питомцев, те привыкали к убежищу и каждую ночь пели. Под пение сверчка хозяева засыпали.

А когда к дому приближался чужой человек, сверчок замолкал. От тишины японцы просыпались и выходили навстречу к непрошенным гостям.



Есть немало примет о сверчках. О них я тоже расскажу. Но сначала хочу научить тебя определять погоду по пению сверчков. Научно доказано, что сверчков можно использовать в качестве термометра и предсказывать погоду без синоптиков.





ПЕНИЕ СВЕРЧКА

В конце ХІХ века физик Амос Долбер изобрел формулу. По этой формуле он определял температуру воздуха по стрекотанию сверчков. Закон Долбера доказали и другие ученые опытным путем. Они подтвердили, что сверчки — это природный термометр.









По частоте стрекотания сверчков можно определить температуру воздуха. Долбер делал подсчеты при разной температуре воздуха. Итак, при 60 (15 градусов Цельсия) градусов по Фаренгейту сверчки стрекотали 80 раз в минуту. При 70 (21 градус Цельсия) градусах они стрекотали 120 раз в минуту. А когда температура воздуха опускалась до 50 (10 градусов Цельсия) градусов по Фаренгейту, то сверчки лениво издавали 40 сигналов в минуту.





Биологи и энтомологи одобрили формулу. А в 1948-м назвали ее законом Долбера. Чтобы определить, какая температура воздуха в данный момент, сосчитай, сколько раз прострекочут сверчки за 15 секунд. Затем прибавь к этому числу 37. Получится температура воздуха по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в Цельсий, просто отними от исходного числа 32 и подели на 1,8.





Приметы о сверчках

Считается, что сверчок — хранитель домашнего благополучия. Уничтожать насекомое нельзя, так как можно накликать беду. Впрочем, есть приметы, которые говорят, что сверчок в доме к счастью, а другие предупреждают о беде:









Сверчок в доме беременной женщины знаменует о появлении здорового младенца на свет и легких родах.



Если сверчок поздоровался с тобой на рабочем месте, то быть продвижению по карьерной лестнице.



Если сверчок летает по дому, то это к пожару.



Говорят, что сверчки оберегают овдовевших женщин от бед, так как в сверчков вселяются души ушедших в мир иной мужчин.



Если сверчки стрекочут днем, то это к ссоре в доме или к расставанию.





Если у человека есть проблемы со здоровьем, то звук стрекочущего сверчка сообщает о скором выздоровлении.









Причина, по которой не надо истреблять сверчков на огороде: сверчки ловят огородных вредителей. Надо уметь отличать их от саранчи. Обрати внимание на усики и стрекочущий аппарат. У сверчков усы длинные, как туловище, а стрекочут они основанием крыльев. Саранча обычно имеет короткие усы и стрекочет с помощью задних лап. Звук стрекочущего сверчка — один из самых приятных звуков природы, он помогает уснуть ночью. Поэтому многие часто ищут стрекот сверчков в Интернете и устанавливают мелодию на рингтон. А ты любишь слушать пение сверчка?