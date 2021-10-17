Как отстирать старые пятна на одежде

Многим знакома типичная жизненная ситуация - в результате неосторожного или резкого движения на одежде появляются пятна от пищи, питья, красок, чернил и т. д. Если они свежие, справиться с ними в домашних условиях можно без особого труда.

Проще всего сразу же снять с себя загрязненные вещи и постирать с порошком или хозяйственным мылом. Но если по каким - либо причинам это сделать не удается, одежда просто отправляется в бельевую корзину и ждет своего часа до следующей стирки.

Но за это время внутри пятен проходят химические реакции, в них образуются трудно растворимые в воде вещества, из-за чего их качественное выведение становится проблематичным. Но все же и эта задача вполне разрешима.

Несколько советов о том, как отстирать старые пятна, пригодятся тем домохозяйкам, которые хотят спасти хорошие вещи, а не выбрасывать их в мусор.

Практичные советы

Основное правило, которое необходимо соблюдать для того, чтобы успешно справиться с застарелым пятном - определить его состав и происхождение. Это поможет верно подобрать реактивы для его удаления.

Все пятна условно можно поделить на 3 большие группы.

Жирные - следы от растительных, животных и технических масел, воска, косметики, красок, лака.

Они имеют размытые границы, со временем светлеют и утрачивают блеск.

Органические - остатки от красного вина, кофе, ягод и фруктов, травы, крови и др. У них четкие более темные, чем середина, контуры и характерная для источника загрязнения окраска.

Следы ржавчины. Это неопределенной формы ярко - рыжие разводы с осыпающейся или гладкой поверхностью.

Свежие, только что образовавшиеся пятна, легко удаляются из тканей при помощи обычных химически активных моющих веществ. Но старые загрязнения так просто не сдаются, на них приходится иногда воздействовать агрессивными реагентами, такими как бензин или ацетон, что может разрушить сам материал.

Когда природа застарелого образования станет понятна, проведите небольшой тест. Перед началом работы проверьте средство, с помощью которого будете удалять загрязнение, на незаметном для взгляда кусочке материала на обратной стороне изделия.

Если окраска и структура ткани не пострадала, приступайте к выведению пятна.

Как избавиться от старых жирных пятен

Возьмите грязную вещь, которую собираетесь обработать, положите ее на твердую поверхность лицевой стороной вниз.

Подложите под нее кусок чистой белой ткани или марли, сложенной в несколько слоев. Кроме этого, понадобятся:

ватный тампон;

зубная щетка;

вода;

бензин;

соль;

очищенный скипидар;

нашатырный спирт.

Перед нанесением растворителя, налейте на пятно 0,5 стакана теплой воды. Затем смочите в смеси соли и нашатыря (3 ст. л. спирта на 0,5 ч. л. соли), бензине или скипидаре тампон или ватный диск и вотрите их в поверхность ткани.

Подождите 15 минут, возьмите зубную щетку и энергично потрите пятно, совершая круговые движения от его краев к середине, чтобы избежать появления ореола.

После этого одежду промойте под проточной водой и простирайте с обычным стиральным порошком. При необходимости процесс очистки повторите.

Верхнюю часть пятен от воска и парафина сначала удалите с помощью лезвия, а затем подложите под них лист промокательной бумаги и сверху прогладьте горячим утюгом.

Как отстирать органические пятна

Для выведения застарелых образований биологического происхождения существуют разные способы в зависимости от того, на какое вещество придется воздействовать.

Пятна от крови и яиц удаляйте раствором перекиси водорода или соли. Для этого равномерно смочите в теплой воде ту часть одежды, где располагается загрязнение, а затем насыпьте на него соль или налейте раствор перекиси с водой (1:1). Оставьте на пару часов, а после простирайте с любым моющим средством.

Избавиться от следов шоколада, какао, чая и кофе поможет нашатырный спирт. Возьмите испачканную вещь, и замочите ее в растворе спирта (2 ст. л. на 1 л воды) на 30 минут, а затем простирайте с мылом как обычно.

Плесневые пятна выводите репчатым луком. Для чего натрите на мелкую терку 1 среднюю луковицу, массу нанесите на загрязнение, оставьте действовать на 1 ч. Затем хорошо прополоскайте все изделие в теплой воде и тщательно выстирайте его.

Желто - зеленые разводы травы исчезнут без следа, если обработать их пищевой содой или винным уксусом. Смочите поверхность ткани, насыпьте сверху на пятно щепотку соды или налейте 1 - 2 ст. л. жидкости. Подождите 15 - 30 минут и прополощите одежду в теплой воде.

Следы от ягодных и фруктовых соков, красного вина удаляйте смесью глицерина и водки (1:1) или раствора лимонной кислоты в воде (1 ч. л. на 0,5 ст.). Смочите в жидкости тампон и протрите им одежду, подержите 30 мин. и застирайте ее с обычным порошком.

Старые пятна от томатной пасты, кетчупа и помидоров обработайте 10 % раствором щавелевой или виной кислоты в течение 0,5 ч., а после сполосните в горячей воде.

Помните, что все подобные загрязнения лучше удалять сразу, а не оставлять их для того, чтобы они въелись в ткань. Тогда и мучиться с ними не придется.

Как избавиться от пятен ржавчины

Ржавые пятна на одежде появляются от соприкосновения с подверженным коррозии мокрым металлом. Навсегда избавиться от них можно при помощи домашних подручных средств, имеющих кислую реакцию.

Это кислоты:

щавелевая;

винная;

лимонная;

уксусная.

Приготовьте рабочий раствор. Возьмите 5 ст. л. любой кислоты и растворите в стакане умеренно горячей (60°С) жидкости. Затем залейте им ту часть вещи, где располагается пятно, оставьте на 20 мин. и протрите проблемные места зубной щеткой.

Очищенную одежду простирайте в подогретой воде с любым гелем для стирки, жидким, хозяйственным мылом или порошком. Это же средство подходит для избавления от следов шариковой ручки, чернильных клякс и клея.

Удалить ржавые потеки возможно еще несколькими способами. Например, средством для мытья посуды и глицерином в одинаковом соотношении или раствором гипосульфита (2 ст. л. порошка на 200 мл прохладной воды).

Обрабатывайте грязную вещь этими средствами в той же последовательности, как и в предыдущей рекомендации и получите необходимый результат.