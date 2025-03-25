Простые многолетники, с которыми справится даже начинающий садовод

Мир наполнен огромным множеством самых разнообразных растений. И конечно, нельзя отрицать, что даже самые обычные многолетники, которые можно встретить на любом дачном участке у любителей цветов, ничуть не уступят по красоте, продолжительности цветения и даже аромату, более экзотическим, редким и дорогим.

1. Ирис

2. Очиток

3. Лилейник

4. Астильба

5. Пионы

6. Астра

7. Флоксы

8. Бархатцы

9. Календула

10. Цинния

Но при этом эти простые цветы совсем не потребуют к себе особого внимания, отношения, ухода и не будут нуждаться в столь изысканной подкормке. Они станут самым отличным вариантом и для тех, кто только открывает свой путь в мир создания прекрасного сада на дачном участке.Самый лучший вариант, что посадить на клумбе, особенно для начинающих садоводов, конечно это многолетние цветы. С ними проще будет работать и растут они более неприхотливо. Советов о том, как ухаживать, поливать и каких соседей из других цветов подобрать, много в интернете и книгах по садоводству. С ними будет меньше хлопот и на следующий год после посадки, выращивать новую рассаду не придётся, как и сеять семена. Есть разные виды многолетников, которые могут расти на клумбе до десяти и иногда даже более лет. Но у них есть и несколько минусов, несмотря на то, что зацветают намного раньше экзотических цветов, только вот произойдёт это не раньше чем через два или три года после посадки, до этого ветки будут едва заметны.Итак, если говорить о простоте ухода и при этом хорошем росте, существуют несколько самых неприхотливых цветов из многолетников, которые будут отлично смотреться на участке.ИрисыЭтот цветок имеет корневидный, удлинённый подземный побег и его можно найти практически на всех континентах нашей планеты. Он имеет более восьмисот разных видов, отличающихся по цвету и аромату, от белого оттенка до почти чёрного или тёмно-коричневого. Основное различие всех этих видов заключается в высоте самого цветка: от метра до самых небольших вариантов в двадцать сантиметров. Он очень красивый, это декоративное растение, которое, правда, иногда могут применять в приготовлении блюд и даже в медицине. Цветение у всех сортов ирисов также разное, посадив несколько видов на одной клумбе можно добиться того, что цвести они будут непрерывно, с мая, самое ранее, по конец июля. Для ириса совсем не важен состав почвы, но поливать его часто не стоит, потому что он не переносит застоя воды. А также не нуждается в пересадке на зиму, потому что сможет выдержать морозы и будет расти до десяти лет.ОчитокОдин из самых простых в выращивании видов растений. Есть такой очиток, который закроет собой всю грядку и будет стелиться единым ковром, но также имеются и варианты более высоких цветов, им чаще отдают предпочтения. Высота таких выделяющихся цветов как очиток, может достигать от семидесяти сантиметров, а цветы бывают самых разных оттенков, от бледно розовых, до самых пурпурных. Цветёт очиток поздно, с августа по первые заморозки, когда почва начинает промерзать. Для его хорошего роста необходим солнечный свет, а вот что касается почвы, то плодородная земля ему совсем не нужна. Только вот застой воды может негативно сказаться на обильном росте этого растения.С ним можно создавать разнообразные комопозицииВ основном лилейник можно встретить в Сибири в диком виде, все остальные регионы имеют лишь декоративный вид. Его высота от этого также пострадала, потому что от одного метра осталось лишь тридцать сантиметров и не более. Правда, его цветки всё также напоминают лилию, они крупные и обладают множеством оттенков. Принцип цветения заключается в том, что каждый из цветков раскрывается лишь на один день, а затем увядает. но благодаря тому, что таких бутонов много, цветение продолжается до месяца. И хотя это растение крайне неприхотливое, ему необходимо много солнечного света и плодородная почва, только тогда ему не потребуется пересадка.Очень необычные цветыКонечно, без сомнения именно астильба будет самым необычным и ярким цветком на любой клумбе. И хотя в основном все привыкли к небольшим по высоте цветкам, она также может достигать и полутора метров. Но, чаще всего на грядках встречаются именно пятнадцати сантиметровые цветы, а оттенки розовые, красные и белые, реже встречается сиреневая. Цветёт это растение несколько месяцев, радуя садоводов пушистыми соцветиями. Растение очень морозостойко, любит полутень, но нуждается в постоянном поливе.Станут украшением садаНаверное, это один из самых распространённых цветов на клумбах. И это неудивительно, потому что пионы самые неприхотливые по составу почвы, не боятся морозов и растут даже более двадцати лет без пересадки в другое место. Но им также необходимо много солнца, регулярная подкормка, для более молодых кустов даже четыре раза в сезон, а при сильной засухе и отсутствии дождя полив должен быть регулярным. Только тогда куст сможет радовать своими красивыми и большими шапками ярких и нежных цветов.АстрыЭто растение тоже бывает многолетним, и именно они будут цвести до поздней осени. Они также морозостойки и имеют обильное цветение даже на самых неплодородных почвах. Но, чтобы она имела более обильное цветение лучше посадить астру на солнечной и безветренной стороне. Конечно, есть разные сорта астр, некоторые из них цветут весной, другие только летом, а ещё один вид осенью и их называют сентябринами. Кусты растений достигают иногда более метра и разрастаются достаточно быстро. Цветы имеют желтый центр и разнообразного цвета лепестки, сиреневые, белые, розовые.У них очень много оттенковФлоксы самый выигрышный вариант из всех многолетников, шапки цветов у них огромные, а оттенков огромное множество, есть даже тёмно бордовые и оранжевые, в дополнение к более распространённым. Их высота варьируется от полутора метров, до всего лишь двадцати сантиметров. Они достаточно долго цветут и крайне неприхотливы. Укрытие на зиму им не требуется и при необходимости, пусть и с меньшей отдачей, они будут цвести даже в полутени.Смотрятся элегантноСамые неприхотливые это бархатцы, им совсем не нужно ничего для хорошего роста, потому они есть практически на каждом дачном участке. Цветение может длиться с начала июня до первых заморозков. Существуют как совсем низкорослые сорта, так и метровые. В основном бархатцы начинают выращивать через рассаду, но можно обойти этот этап и посадить их сразу в открытый грунт, при этом их цветение будет начинаться немного позже.Создаст тёплую атмосферуХороший вариант и календула, которая имеет ярко-оранжевые цветы. Это растение вырастает от пятнадцати сантиметров до почти метра, но от сорта их рост не зависит. Кусты бывают совсем декоративными, так и большими, раскидистыми, занимающими почти всю клумбу. Также существуют сорта имеющие так называемые махровые цветки, они будут смотреться ещё выигрышнее, также эти виды будут и иных оттенков: есть розовые и красные варианты. Цветут они с начала лета до первых заморозков, до середины осени. К тому же, кроме украшения сада растение станет и полезным удобрением, оно натуральный седерат, её стебли по осени или вовремя подрезания можно положить в компостную яму. А также она помогает от грибковых заболеваний для других растений.Оттенков у неё множествоЦиннию можно вырастить как многолетнее растений только в теплом климате, а в условиях с суровыми зимами оно становится однолетним. Но всё же цинния достаточно неприхотлива, для неё нужна лишь не сильно кислая и плодородная почва. Разрастается цинния на множество кустов и имеет разнообразную высоту, а также цвет. Вместе можно посадить как белую, так и оранжевую, даже красную циннию. А сами цветки бывают как обычными, так и махровыми, вторые, конечно же, смотрятся очень нежно и красиво, и колышутся на ветре.