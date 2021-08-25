5 автомобилей-двойников: машины разных брендов, построенные на одной платформе

1. Toyota GT86 / Subaru BRZ

И вышло у них, стоит сказать, как надо. | Фото: autogear.ru

2. Bentley Continental GT / Porsche Panamera

| Фото: cdn2.autoexpress.co.uk Раньше эти авто соревновались между собой, а теперь они построены на одной платформе.| Фото: cdn2.autoexpress.co.uk

3. Renault Kadjar / Nissan Qashqai

Относительно новый «Реношный» кроссовер Kadjar – это перелицованный Nissan Qashqai. | Фото: automachi.com

4. Hyundai i30 / Kia Ceed

Эти две компании особенно сильно интегрированы друг в друга. | Фото: avtokia.net

5. Lamborghini Urus / Porsche Cayenne

На сей раз немцы решили создать гиперкроссовер из… суперкроссовера. | Фото: i.infocar.ua