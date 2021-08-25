5 автомобилей-двойников: машины разных брендов, построенные на одной платформе

Мы живем в век сумасшедшего технического прогресса. Пока космические корабли покоряли все более глубокий космос, а ваши часы научились читать СМСки, технический прогресс привел нас к мысли о том, что гораздо проще разработать что-то единожды, а потом многократно это использовать. Поняли этот принцип и автопроизводители и… начали свое шествие по уничтожению автомобильных индивидуальностей. Сегодня на одной базе могут быть построены десятки абсолютно разных автомобилей, а порой под разными брендами и названиями и вовсе могут продаваться абсолютно одинаковые машины. Сегодня поговорим про пять наиболее ярких примеров подобных коопераций.
1. Toyota GT86 / Subaru BRZ
И вышло у них, стоит сказать, как надо. | Фото: autogear.ru
Этот автомобиль – плод сотрудничества компаний Toyota и Subaru. «Тойотовцы» отвечали тут за разработку шасси, мастера из «Субару» занялись двигателям. И вышло у них, стоит сказать, как надо. В итоге мы получили две абсолютно одинаковые (и очень крутые) машины, под разными названиями и марками. Для «Тойоты» эта машина – дань уважения их легендарной АЕ86 «Хачироку». Для «Субару» же это просто отличная модель в линейке.
2. Bentley Continental GT / Porsche Panamera
Раньше эти авто соревновались между собой, а теперь они построены на одной платформе. | Фото: cdn2.autoexpress.co.uk
Услышав список компаний, входящих в концерн Volkswagen Aktiengesellschaft, может показаться, что ему принадлежит весь мировой автопром. Тут тебе и Skoda с Seat, и Audi с Lamborghini, и Scania с MAN и еще около восьми крупных производителей. Немудрено, что внутри концерна курсирует огромное количество разработок. Но вот, что, пожалуй, удивляет больше всего – новый Bentley Continental GT построен на платформе от Porsche Panamera. Почему удивляет? Да потому что эти машины вполне могут бороться за одного клиента. И если раньше покупатель мог выбрать из двух абсолютно разных машин, то теперь от этого осталась только возможность выбрать один из двух разных взглядов на одну платформу. Конечно, британцы сделали все, чтобы сохранить дух Bentley, но вот, как отмечают многие эксперты, в повадках на дороге немецкие корни лезут со всех сторон.
3. Renault Kadjar / Nissan Qashqai
Относительно новый «Реношный» кроссовер Kadjar – это перелицованный Nissan Qashqai. | Фото: automachi.com
Компании Renault и Nissan являют собой альянс. Вот и моделей совместных у них немало. Так, относительно новый «Реношный» кроссовер Kadjar – это перелицованный Nissan Qashqai, который продается с 2006 года, и с этого времени мы успели увидеть два поколения модели.
4. Hyundai i30 / Kia Ceed
Эти две компании особенно сильно интегрированы друг в друга. | Фото: avtokia.net
Еще один пример одинаковых машин под разными брендами одного альянса. Эти две компании особенно сильно интегрированы друг в друга. Каждый автомобиль Kia имеет аналог у Hyundai и наоборот. Как только они их по рынку разводят? А в общем-то, какая разница кто у кого деньги отберет, все равно все идет в общий бюджет.
5. Lamborghini Urus / Porsche Cayenne
На сей раз немцы решили создать гиперкроссовер из… суперкроссовера. | Фото: i.infocar.ua
И снова вездесущий Volkswagen AG. На сей раз немцы решили создать гиперкроссовер из… суперкроссовера. Так получился первый SUV от Lamborghini. Этот автомобиль с максималкой в 305 км/ч на данный момент является самым быстрым кроссовером в мире. А построен он на базе тоже совсем не медленного Porsche Cayenne. Интересно, что при определенных условиях марки Lamborghini и Porsche также, как и Porsche с Bentley можно считать конкурентами.
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