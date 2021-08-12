Блогер сделал у себя на кухне изоляционный материал, выдерживающий нагрев в несколько сотен градусов

Хотелось когда-нибудь подержать в руках материал, который являлся бы абсолютной изоляцией, способной выдержать нагрев в несколько сотен градусов? Такой материал есть, и сделать его может любой желающий и достаточно подготовленный человек. Популярный блогер не так давно показал как раз такой опыт.
Бутылка не горит. /Фото: youtube.com.
В 1990-е годы простой британский парикмахер Морис Уорд смог поднять на планете такой «хайп», которого человечество еще долго не увидит. Находчивый и изобретательный дед создал суперизоляционный материал, который полностью поглощал любое тепловое воздействие. При этом формулу своего «Старлита» Уорд держал в строжайшем секрете, заявляя лишь о том, что материал состоит из 21 полимера и небольшого количества керамики. На создание материала изобретателя подтолкнула крупная авиакатастрофа.
И руке не страшно. /Фото: youtube.com.
Вот только нести миру свое изобретение Морис Уорд парадоксальным образом не хотел. За изобретателем очень быстро выстроилась очередь из заинтересованных сторон, начиная от NASA и Boing, заканчивая военными разных страны. Уорд то требовал баснословных денег за свою разработку и сохранение за его именем 51-процентной доли акций (что помешало бы распространению «Старлита»), то в принципе отказывался его продавать. В конечном итоге изобретатель умер, унеся свой секрет в могилу.
Сделать можно даже дома. Но не стоит. /Фото: youtube.com.
Не так давно популярный блогер показал, как можно сделать подобие «Старлита» в домашних условиях из доступных всем материалов: крахмала, соды, клея и некоторых других элементов. Энтузиаст наглядно показал, что получившееся тесто не боится высоких температур и способно защитить его руку от пламени газовой горелки. Он также повторил опыт Уорда с заворачиваем куриного яйца в изоляцию с последующим нагревом.
В чем его секрет? /Фото: youtube.com.
Примечание: при желании данный опыт может повторить любой желающий. Издание Novate.ru напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также не рекомендует проверять действенность изоляционного материала на себе во избежание травм и увечий. Помните о том, что опыт в видео поставлен профессионалом. Не стоит проводить подобные опыты в доме или квартире, а также без помощи взрослых!
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