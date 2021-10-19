Как понять, что перед вами свежие и вкусные продукты, а не пищевой мусор

Когда мы приходим в магазин, то просто глаза разбегаются: одни только яйца могут быть представлены десятком разных производителей. Свежесть и качество одних продуктов мы можем оценить в супермаркете или на рынке, других же — только когда принесем покупки домой или достанем еду, которая хранилась в холодильнике.

Мы хотим сохранить деньги при выборе продуктов, а также не навредить себе некачественной едой, поэтому разузнали уловки, которые помогут купить свежую и максимально полезную пищу.



Яйцо свежее, если желток посередине

Спелость авокадо можно определить по «хвостику»

У хорошей тыквы звук «пустоты»

Йогурт, который расслоился, не нужно выбрасывать

Рыба должна быть упругой

Возле курицы не должно быть жидкости

В кокосовом масле легко определить наличие примесей

Под первым слоем луковой кожуры не должно быть пятен

Лучше выбирать насыщенно желтые лимоны

Покупайте кофе в зернах

Когда вы разбиваете яйцо, посмотрите на желток. Если он расположен посередине, вокруг него четкий круг белка, то такое яйцо свежее. Также сам желток должен бытьобъемным; если он плоский, то не стоит его есть. Если белок не имеет обозначенных границ, яйцо расплывается, то это может быть знаком, что перед вами испорченная еда.Вот еще один способ проверить качество: положите сырое яйцо в скорлупе в воду. Если оно на дне — то хорошее. Если один край всплыл, это означает, что яйцо уже не первой свежести, но в пищу пригодное. Если всплыло — смело выбрасывайте.Есть легкий метод проверить, насколько авокадо спелое. Посмотрите на «хвостик».Попробуйте его вытащить: если его легко высунуть, то перед вами спелое авокадо. Если «хвостик» достать не получается, то такой плод пока не созрел.Чтобы определить, насколько перед вами хорошая тыква, постучите по ней. Послушайте звук. Если он такой, словно внутри тыквы пустота, то такой овощ смело можно нести на кассу. А с внешней стороны плод должен быть твердым.Иногда мы, напротив, выбрасываем то, что в пищу годится. Например, когда на йогурте появляется сверху слой воды. Такой продукт можно есть. Эта сыворотка, в которой даже содержатся питательные вещества. Она безопасна, поэтому можно просто перемешать йогурт, чтобы получить однородную консистенцию.Всегда проверяйте текстуру свежей рыбы. Надавите на ее тело пальцем. Мясо должно возвращать прежнюю форму, а чешуя должна быть твердой и крепко держаться. Также не забывайте смотреть рыбе в глаза: они должны быть без белого налета и не впавшие.Когда выбираете курицу, отдайте предпочтение тем кускам, возле которых не собралось много жидкости. Если достали замороженную курицу из морозильной камеры, а вокруг продукта много льда, словно курица лежит в замерзшей луже, то есть такое мясо может быть небезопасно. Кстати, также стоит избегать курицы с сильно красной кожей.Обнаружить примеси других масел в жидком кокосовом легко. Можно поставьте его в холодильник на 30 минут. Кокосовое масло затвердеет, а другие добавки отделятся и будут выглядеть как отдельный слой.Возьмите луковицу и загляните под первый слой кожуры. Если вы увидите пятна, словно потерявшие цвет, то это может означать, что на луке есть плесень. Такой овощ покупать не стоит.Спелость лимона можно легко определить на глаз. Насыщенно желтый цвет и гладкость кожицы — признаки, по которым можно распознать, что перед вами зрелый плод. Бледно-желтый цвет и зеленоватые оттенки говорят о том, что такой лимон не стоит приобретать.Кофеманам предлагают не покупать молотый кофе. Потому что любимый многими продукт нередко фальсифицируют. Так как в измельченном виде сложно сказать, что именно находится в этом порошке. Ведь в молотый кофе можно добавить, например, желуди, жареную кукурузу и опилки. Но такой продукт покупать не хочется. Чтобы этого избежать, можно приобрести кофе в зернах и перемолоть его самостоятельно или в магазине.