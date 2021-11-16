Выразительные керамические скульптуры, которые так похожи на деревянные

Скульптуры Кристофера Дэвида Вайта.
Американский скульптор Кристофер Дэвид Вайт (Christopher David White) вдохновлённый природой, людьми и окружающим миром создаёт впечатляющие керамические скульптуры, которые многие принимают за деревянные. Его работы, отличаясь особой выразительностью и неимоверной проработкой деталей, частенько становились объектами выставок и инсталляций, привлекая внимание общественности яркостью образов и глубиной выбранных тем.
Несмотря на то, что большинство критиков говорит о том, что работы Кристофера привлекают внимание зрителя лишь своим внешним видом, это далеко не так. Да, они, безусловно, яркие и выразительные, настолько, что возникает желание потрогать каждую из скульптур руками, почувствовав тепло и шероховатость дерева, которое на самом деле - искусно обработанная глина. И, тем не менее, чем дольше смотришь на затейливые фигуры, сочетающие в себе реальность и вымысел, понимаешь, что дело вовсе не во внешней красоте, а в том, что скрыто глубоко внутри. Складывается впечатление, будто каждое творение мастера наделено вполне осязаемой жизнью и душой. В итоге это странное ощущение ещё долгое время не даёт покоя, раз за разом, возвращая к размышлению над тем, а что же всё-таки кроется в них...
Новая жизнь. Автор: Christopher David White.
Что есть жизнь и смерть? Автор: Christopher David White.
Запретный плод. Автор: Christopher David White.
Проводник. Автор: Christopher David White.
Надежда. Автор: Christopher David White.
http://vs-t.ru/vyrazitelnye-keramicheskie-skulptury-kotorye-tak-poxozhi-na-derevyannye
Единение. Автор: Christopher David White.
Фрагмент работы Новая жизнь. Автор: Christopher David White.
Детализация работы Новая жизнь. Автор: Christopher David White.
Белые каллы. Автор: Christopher David White.
Фрагмент работы. Автор: Christopher David White.
Пламя. Автор: Christopher David White.
Раскаяние. Автор: Christopher David White.
Свобода. Автор: Christopher David White.
Источник жизни. Автор: Christopher David White.
Первые цветы. Автор: Christopher David White.
Берегите планету. Автор: Christopher David White.
Фрагмент работы Свобода. Автор: Christopher David White.
Тишина. Автор: Christopher David White.
Сила разума. Автор: Christopher David White.
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