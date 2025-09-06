Что приготовить из свежей и солёной селёдки: 6 аппетитных блюд, которые приятно удивят

Салатами, супами, бутербродами и картофельным гарниром вряд ли кого-то удивишь. А вот если нафаршировать, сделать аппетитные рулетики, пожарить котлетки, замариновать или же запечь сельдь в духовке, то перед такими изысками сто процентов никто не устоит. Так что если вы ничего из вышеперечисленного не пробовали, тогда поскорее выбирайте понравившийся рецепт и бегом на кухню, готовить всё самое вкусное из доступных продуктов и ингредиентов.
1. Фаршированная
Фаршированная сельдь. \ Фото: pinterest.de.
Забудьте про фаршированные овощи и курицу с индюшкой. Ведь в мире полным-полно оригинальных рыбных рецептов, среди которых и сельдь не стала исключением. Блюдо получается сочным и нежным, но при этом с упругим мясом и ароматной грибной начинкой, которая и придаёт рыбке тот самый яркий насыщенный вкус.
Ингредиенты:
• Сельдь свежая крупная – 2 тушки;
• Грибы шампиньоны среднего размера – 8-10 шт;
• Яйца – 1 шт;
• Шалот – 1 шт;
• Масло подсолнечное;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Майонез – пара ложек;
• Петрушка свежая – несколько стеблей для украшения;
• Лимон – для подачи (по желанию).
Вкуснейшая фаршированная сельдь. \ Фото: designmag.fr.
Способ приготовления:
• Рыбу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости удалить внутренности, кости и чешую;
• Ещё раз хорошенько промыть под холодной проточной водой и просушить бумажными полотенцами;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и натереть на самую крупную тёрку;
• Грибы хорошенько вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Обжарить на сухой сковородке две-три минуты;
• Затем добавить мелко нарезанный шалот;
• Перемешать и готовить ещё пару минут;
• Слегка сдобрить солью и молотым перцем;
• Обжаренные грибы с луком смешать с натёртыми яйцами;
• Заправить небольшим количеством майонеза;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью равномерно нафаршировать рыбные тушки;
• Выложить на противень, предварительно застеленный фольгой так, чтобы ею можно было накрыть сверху рыбу;
• Тушки аккуратно сбрызнуть подсолнечным маслом;
• Если осталась начинка, то её следует выложить поверх фаршированной рыбы;
• Затем аккуратно, но достаточно плотно накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой;
• При желании можно подать с ломтиками лимона.
2. Рулетики
Рулетики из сельди. \ Фото: media02.stockfood.com.
Кто сказал, что рулетики обязательно должны быть мясными или же сладкими, из слоёного или бисквитного теста? Видимо тот, кто не пробовал рулеты из селёдочки с пикантной начинкой, где главной изюминкой будут хрустящие маринованные огурчики. Согласитесь, звучит вкусно и интригующе.
Ингредиенты:
• Сельдь солёная филе крупное – 2 шт;
• Перец красный болгарский среднего размера – 1 шт;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Огурчики маринованные (корнишоны или просто маленькие) – 6-8 шт;
• Майонез нежирный – 200 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лимон – 1 шт;
• Петрушка свежая – для подачи.
Рулетики, перед которыми не устоять. \ Фото: niftyrecipe.com.
Способ приготовления;
• Рыбное филе перепроверить на наличие костей и при необходимости их удалить;
• Слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• И также сдобрить лимонным соком;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Натереть на крупную тёрку;
• Выложить в миску;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Нарезать тонкими полосками или соломкой;
• Высыпать в миску к яйцам;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на корейскую или на крупную тёрку;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Выдавить лимонный сок;
• Заправить майонезом;
• Аккуратно перемешать;
• При необходимости приправить солью и молотыми перцами;
• Огурцы нарезать вдоль тонкими ломтиками;
• На пищевую плёнку выложить одно рыбное филе;
• Затем выложить слой лука, после слой начинки (равномерно распределить);
• Поверх начинки плотно, но аккуратно выложить ломтики огурцов;
• Сверху вновь выложить ещё слой начинки;
• А после накрыть вторым рыбным филе;
• Плотно замотать в пищевую плёнку и отправить в холодильник на двенадцать-четырнадцать часов;
• Перед подачей аккуратно снять плёнку;
• Рыбный рулет нарезать на части порционно;
• И перед подачей посыпать свежей мелко нарезанной петрушкой.
3. Жареные котлетки
Румяные котлетки. \ Фото: mensjournal.com.
Котлеты – блюдо, любимое многими. Их с удовольствием едят взрослые и дети. Паровые, запечённые в духовке, жаренные или же тушёные – здесь есть где разгуляться фантазии. Тем более, когда речь идёт о рыбных котлетках из свежей сельди. Их запросто можно подать с абсолютно любым гарниром, не переживая о том, что можно перебить вкус.
Ингредиенты:
• Селёдка свежая – 4 тушки;
• Картошка среднего размера – 6 шт;
• Лук репчатый белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – пара ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец душистый молотый – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 пучок;
• Сухари для панировки;
• Масло растительное – для жарки.
Котлеты из сельди. \ Фото: connectgujarat.com.
Способ приготовления:
• Рыбу хорошо вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить голову, внутренности, кости и чешую;
• Ещё раз вымыть и просушить бумажными полотенцами;
• Произвольно нарезать;
• Пропустить через мясорубку со средней сеткой;
• Лук и чеснок очистить;
• И также пропустить через мясорубку вместе с петрушкой;
• Смешать с рыбным фаршем;
• Картофель хорошо вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Слить лишнюю жидкость;
• Сдобрить солью и перцем;
• Заправить молоком и смешать с фаршем;
• Перемешать до однородной массы;
• Поставить в холодильник не менее, чем на три-три с половиной часа;
• Затем достать фарш;
• Сформировать котлеты;
• Обмокнуть каждую из них в смесь из взбитых яиц, а после обвалять в панировочных сухарях;
• Обжарить на растительном масле до полной готовности;
• Подавать к столу с любым соусом или гарниром.
4. Маринованная пикантная
Домашняя маринованная сельдь. \ Фото: firstwefeast.com.
Сделать в домашних условиях пряную сельдь не составит особого труда, если следовать приведённому ниже рецепту. Такая рыбка получается гораздо вкуснее магазинной. Смело подавайте её в качестве закуски, или с гарниром, а при всём желании можно приготовить абсолютно любой салат.
Ингредиенты:
• Селёдка свежая – 1 кг;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 5 шт;
• Столовый уксус – 80 мл;
• Паста томатная – 2 ч.л;
• Масло подсолнечное – 3-4 ст.л;
• Перец горошком красный – 5-6 шт;
• Перец горошком чёрный – 5-6 шт;
• Перец душистый – 4-5 горошин;
• Смесь сухих трав – по вкусу;
• Кориандр и тмин – по 1 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Пикантная маринованная сельдь. \ Фото: tonghopbao.com.
Способ приготовления:
• Сельдь вымыть под холодной проточной водой;
• Выпотрошить, удалить голову, кости и чешую;
• Ещё раз промыть под холодной проточной водой;
• Затем тушки нарезать на равномерные кусочки средней величины;
• В сотейнике смешать масло подсолнечное с томатной пастой;
• Довести до кипения и проварить около минуты;
• Снять с огня;
• Остудить до комнатной температуры;
• Добавить уксус;
• Соль, перцы, тмин, кориандр, смесь сухих трав засыпать следом;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• В стеклянную банку выложить слоями селёдку и лук;
• После залить маринадом;
• Хорошенько утрамбовать;
• Накрыть крышкой и поставить под гнёт;
• Отправить в холодильник на двенадцать-шестнадцать часов;
• Подавать к столу с любым гарниром или в качестве бутербродов на ржаном/бородинском хлебе.
5. Запечённая в духовке
Сельдь, запечённая в духовке. \ Фото: eatsmarter.com.
Сельдь, запечённая в духовке – это настолько вкусное блюдо, которое за считанные секунды развеет все сомнения, готовить или не готовить.
Ингредиенты:
• Селёдка свежая крупная – 3 тушки;
• Лук белый среднего размера – 3 шт;
• Вода очищенная питьевая – 0,5 л;
• Помидоры черри – 10-12 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 80 г;
• Майонез – для смазывания;
• Масло подсолнечное;
• Соль – по вкусу;
• Лимон – 1 шт;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сушёные травы – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи.
Сочная, ароматная и румяная запечённая сельдь. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рыбу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить голову, внутренности, кости и чешую;
• Ещё раз промыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• В миске смешать соль, смесь молотых перцев, сушёные травы, майонез и немного лимонного сока;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью со всех сторон и внутри смазать рыбные тушки;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Форму для запекания смазать подсолнечным маслом;
• Рыбные тушки слегка нафаршировать луковыми кольцами, томатами, тёртым сыром и ломтиками лимона;
• Выложить в форму для запекания;
• Сверху выложить помидоры и лук;
• Залить остатками майонезной смеси и водой;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку примерно на пятьдесят минут;
• За пять-десять минут до готовности посыпать остатками тёртого сыра;
• Подавать к столу, украсив мелко нарезанной петрушкой.
6. Отварная
Отварная рыбка. \ Фото: pinterest.com.
Мало кто оценит отварную рыбу по достоинству, но ровно до тех пор, пока не попробует сельдь, приготовленную по данному рецепту. Такая рыба отлично подойдёт как для перекуса, так и для полноценного обеда или же ужина. Она одинаково хороша с гарниром и без, как холодная, так и горячая. Поэтому готовьте, пробуйте и подавайте так, как душе заблагорассудится.
Ингредиенты:
• Селёдка свежая крупная – 2-3 шт;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Коренья петрушки – 1 шт;
• Корень сельдерея тонкий – 1 шт;
• Перец душистый – 6-7 горошин;
• Лист лавровый – 2-3 шт;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь сушёных трав – по вкусу;
• Кориандр зёрна – 0,5 ч.л;
• Тмин или зира – 0,5 ч.л.
Вкуснейшая варёная рыбка. \ Фото: urbanfishmarket.com.au.
Способ приготовления:
• Рыбу вымыть под холодной проточной водой;
• Разделать, удалив чешую, голову, внутренности, кости;
• Ещё раз хорошенько вымыть и просушить бумажными полотенцами;
• Затем выложить в большую высокую кастрюлю;
• Залить водой;
• Добавить очищенную луковицу и коренья;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне десять-двенадцать минут;
• Затем добавить перец горошком, лавровый лист, пряные и сушёные травы, кориандр, зиру или тмин;
• Приправить солью;
• Варить на среднем огне около тридцати-тридцати пяти минут;
• Мясо должно быть плотным и упругим;
• Готовую рыбу выложить на тарелку;
• Бульон процедить через мелкое сито или марлю;
• Он отлично сочетается с чесночными гренками или сухариками;
• Отварную рыбу нарезать порционно и подать к столу как самостоятельное блюдо или с гарниром.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии