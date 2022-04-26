С нами не соскучишься!

8 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...

Прогулка по острову Врангеля

Российский остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по острову Врангеля

Песец утащил гусиное яйцо.

Прогулка по острову Врангеля

Красавец морж. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Крупнейший сухопутный хищник планеты — белый медведь. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Белые гуси. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Гусь атакует песца, который хочет стащить яйца. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Овцебыки. Около 3,5 млн лет назад, когда климат стал заметно холоднее, предки овцебыков спустились с Гималаев и распространились по территории Сибири и остальной северной Евразии. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Белый мишка. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Врангель считается одним из последних мест на земле, где выжили мамонты. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Белые медведи собрались вокруг чьей-то туши. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Медведь во дворе. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Медведи ищут в бочках что-нибудь съестное. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Прогулка по острову Врангеля

Овцебык. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

Песец и рога оленя. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):

Прогулка по острову Врангеля

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх