Прогулка по острову Врангеля

Российский остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.







Песец утащил гусиное яйцо.







Красавец морж. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Крупнейший сухопутный хищник планеты — белый медведь. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Белые гуси. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Гусь атакует песца, который хочет стащить яйца. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Овцебыки. Около 3,5 млн лет назад, когда климат стал заметно холоднее, предки овцебыков спустились с Гималаев и распространились по территории Сибири и остальной северной Евразии. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Белый мишка. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Врангель считается одним из последних мест на земле, где выжили мамонты. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Белые медведи собрались вокруг чьей-то туши. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Медведь во дворе. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Медведи ищут в бочках что-нибудь съестное. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):











Овцебык. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







Песец и рога оленя. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):







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