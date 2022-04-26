Российский остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Песец утащил гусиное яйцо.
Красавец морж. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Крупнейший сухопутный хищник планеты — белый медведь. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Белые гуси. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Гусь атакует песца, который хочет стащить яйца. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Овцебыки. Около 3,5 млн лет назад, когда климат стал заметно холоднее, предки овцебыков спустились с Гималаев и распространились по территории Сибири и остальной северной Евразии. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Белый мишка. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Врангель считается одним из последних мест на земле, где выжили мамонты. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Белые медведи собрались вокруг чьей-то туши. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Медведь во дворе. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Медведи ищут в бочках что-нибудь съестное. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Овцебык. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
Песец и рога оленя. (Фото Sergey Gorshkov | bioGraphic):
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Прогулка по острову Врангеля
Российский остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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