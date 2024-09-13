Кто был популярнее Битлов и Элвиса Пресли: сестры Эндрюс и Дорис Дэй – яркие звезды 30-50-х

Музыка в жизни людей занимает важное место. Она заряжает энергией, излечивает душу и заставляет жить дальше. За последние 100 лет в музыке появилось огромное количество стилей и популярных исполнителей. Легендарная группа «Битлз» и король рок-н-ролла Элвис Пресли, были звездами в 60-е года. А вот трио «Сестры Эндрюс» могли запросто занять первые строчки музыкального рейтинга в 30-50 года.. Ее знали не только как талантливую певицу, но и актрису. В 90-х года многие снова заинтересовались ее песнями и фильмами.
Волна популярности трио «Сестры Эндрюс»
Трио Сестры Эндрюс стали популярными в 1937 году
Об этом вокальном трио в 30-40 годах знал весь свет. Некоторые эксперты даже утверждают, что «Сестры Эндрюс» были более популярными, чем король рок-н-ролла Элвис Пресли и группа «Битлз». В состав вокальной группы входили 3 родные сестры:
• старшая - Лаверн Софи (1911 год);
• средняя - Максин Анджелин (1916 год);
• младшая – Патриция Мари (1918 год). В семье и близкие друзья ее называли нежно «Патти».
Еще в детстве сестры очень любили петь и выступали везде, где только могли. У всех троих был кумир – трио сестры Босуэлл, которые смогли заполучить феноменальную популярность в 30-х годах. Их хит "The Object Of My Affection", наверное, распевала вся планета. Сестры Эндрюс строили свою музыкальную карьеру, подражая своему кумиру. Пик своей популярности им удалось достичь в 1937 году. Тогда была записана песня «Bei Mir Bist Du Schön», но на английском языке. Эта композиция принесла трио не только статус «Золотой диск», но и миллионную продажу копий записи. Несмотря на то, что началась Вторая мировая война, сестры активно развивали свою музыкальную карьеру.
Сестры Эндрюс гастролировали и выступали перед солдатами США и стран-союзников. / Фото:amdm.ru
Они выступали перед солдатами, как США, так и стран-союзников (Италии и Африки), исполняя популярные песни разных стран. Известно, что в репертуар трио «Сестры Эндрюс» вошло около 400 разнообразных песен. Кроме того, «Сестры Эндрюс» начали свою кино карьеру. Это «Argentine Nights» (1940), «Рядовые» (1941), «Голливудская лавка для войск» (1944) и многие другие. Сестрам удалось принять участие в 15 голливудских фильмах, большая часть которых пришлась на послевоенное время. Конечно же, в каждой киноленте они пели. Реклама не обошла стороной таких известных исполнительниц. Поэтому трио исполняло песни, рекламируя известные бренды. Например, «Campbell Soup» и другие.
Что случилось с трио «Сестры Эндрю» после 50-х годов
Действительно, перемены коснулись трио в 1953 году. Причина была банальной. Одна из сестер Патриция Мари решила уйти из группы, начав сольную карьеру. Этот шаг она не стала обсуждать с Лаверн и Максин. Поэтому эту новость они узнали случайно из газет. И без того непростая ситуация в группе резко обострилась, испортив теплые отношения между сестрами. Максин и Лаверн не стали заканчивать свою карьеру, а продолжили выступления, но уже вдвоем. Вместе они отправились в гастрольное турне по Австралии. Однако дуэт чуть опять не распался из-за попытки Максин суицида. Ее удалось спасти, и все закончилось хорошо. Правда, сестрам пришлось на некоторое время приостановить свою карьеру для восстановления Максин.
Воссоединение трио Сестры Эндрюс было в 1956 году, но ненадолго. / Фото:teachron.livejournal.com
Второй шанс вернуть былую популярность у трио «Сестры Эндрюс» появился в 1956 году, когда сестры помирились и решили воссоединиться. Но вызвать такой ажиотаж и востребованность вокруг своей группы уже не получалось. Они выступали, как с новыми, так и со старыми композициями. Пока в 1967 году не умерла от рака их старшая сестра Лаверн. Патти снова вернулась к сольной карьере. Еще одну попытку вернуться на сцену осуществила Максин в 1979 году. Ее музыкальная карьера смогла продлиться еще 15 лет и весьма успешно. А вот у Патти ничего не получилось. От нее ждали, чтобы она раскрыла свой собственный талант, а не копировала манеру исполнения трио «Сестры Эндрюс».
Трио Сестры Эндрюс окончательно распалось, когда умерла Лаверн в1967 году. / Фото:radiojazzfm.ru
С годами у Максин обнаружили проблемы с сердцем. Первый сердечный приступ с ней произошел в 1987 году и, последующая экстренная операция. А через 8 лет приступ снова повторился. На этот раз Максин Анджелин Эндрюс не удалось спасти, и она умерла. Дольше всех прожила Патти, дожив до 95 лет.
Почему певицу Дорис Дэй считали настоящим бриллиантом
Дорис хотела стать танцовщицей, но волею Судьбы стала известной певицей и актрисой.
Американская звезда Дорис Дэй смогла добиться неимоверной популярности, но так быстро угасла. В подростковом возрасте девушка профессионально занималась танцами и не представляла свою жизнь без этого занятия. Но Судьба решила все по-своему. Автокатастрофа навсегда лишила ее возможности танцевать из-за серьезной травмы ног. Во время лечения и реабилитации Дорис начала петь. Это так ей пришлось по душе, что она увлеклась пением и даже начала брать уроки по вокалу. У нее открылся скрытый талант, который вскоре открыл ей дорогу на сцену. Правда, пришлось заменить свою настоящую фамилию Каппельхоф на более запоминающийся псевдоним Дэй.
Дорис Дей не только великолепно пела, но и начала сниматься в фильмах, где часто исполняла свои песни.
Это было начало ее весьма успешной кино карьеры. Популярности актрисе прибавили киноленты «Это великое чувство» и «Мои сны – твои». Потом была игра в нескольких комедиях, но тогда многие отметили, что это не ее амплуа. В 1953 году в фильме Джейн-катастрофа», Дэй исполнила композицию «Тайная любовь». Певица получила свою первую награду «Оскар» именно за эту песню. Дорис снималась с Фрэнком Синатрой, Джеймсом Кэгни. Композиция «Что будет, то будет», принесла певице второй «Оскар». Особой популярностью пользовался у зрителей ее фильм «Интимный разговор», 1959 год. За всю свою кино карьеру Дори Дэй удалось принять участие в 40 кинолентах. В большей части из них певица исполняла свои хиты.
Испытания Дорис Дэй и новая популярность
Большие перемены американскую звезду Дорис Дэй ожидали в конце 60-х годов. По мнению критиков и зрителей, ее роли в кинематографе были скучными, лишенные откровенности в интимном плане. Представление об интиме было уже несколько другое. Поэтому популярность актрисы стала угасать, давая дорогу молодым и более развязным девушкам. Да и в музыкальной карьере отмечался сильный спад. Несмотря на положительную оценку ее двух предпоследних альбомов («Duet» и «Latin») они продавались очень слабо.
Дорис Дэй была настоящей красавицей и звездой, но с годами отказалась от всего, посвятив себя защите животных.
На этом беды не закончились. После смерти третьего мужа Дорис оказалось, что он успел не только растратить львиную часть всего, что заработала Дэй, но и накопил немало долгов, о которых певице не было известно. Некогда популярная звезда была на грани банкротства и в одиночестве. Тут выяснилось еще и то, что ее муж втайне от Дорис, подписал контракт на съемки шоу на телевидении. Актриса никогда не хотела этим заниматься, но теперь обязана была выполнять условия контракта.
В течение 5 последующих лет Дорис работала на телевидении с одной целью – отдать все долги мужа и поддержать себя материально. Когда контракт закончился, то Дэй отказалась его продолжать. Она перестала сниматься на телевидение, кино и практически не пела. Бывшая звезда посвящала много времени защите животных и в четвертый раз вышла замуж. Брак с Барри Комденом продлился около 5 лет и закончился разводом. О Дорис Дэй опять вспомнили в 1992 году, когда вышел диск с лучшими ее композициями. Волна популярности снова накрыла ее. Многие интересовались ее песнями и фильмами, где она некогда снималась. Не только в 30-50-х годах были яркие звезды на эстраде
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