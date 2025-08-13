5 блюд арабской кухни, покорившие гурманов за пределами родины

Когда дело доходит до еды, вопрос о том, что именно представляет собой арабская кухня остаётся открытым, вызывая полнейшее замешательство, поскольку она состоит из множества различных блюд, сильно отличающихся друг от друга в зависимости от региона. Поэтому, в нашей подборке собраны одни из самых популярных рецептов, которые сто процентов придутся по вкусу даже истинным гурманам.
1. Артишоки
Артишоки на гриле. \ Фото: bing.com.
Овощами и фруктами на гриле вряд ли уже кого-то удивишь. А вот румяными артишоками, сдобренными специями и соусом – запросто.
Ингредиенты:
• Артишоки небольшого размера – 16-18 шт;
• Лимоны небольшие – 2 шт;
• Мята свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 1 пучок;
• Перец чили небольшой – 1 шт;
• Каперсы – 2-3 шт;
• Анчоусы в масле филе – 2-3 шт;
• Горчица дижонская – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу.
Запечённые артишоки. \ Фото: sharonpalmer.com.
Способ приготовления:
• В глубокую миску или кастрюлю налить воду;
• Выдавить сок одного лимона;
• Артишоки вымыть;
• Очистить;
• Срезать стебли и верхушки;
• Плоды разрезать на две равные части;
• Натереть со всех сторон лимоном;
• Выложить в ёмкость с лимонной водой;
• Мяту и петрушку вымыть;
• Как следует просушить;
• Оборвать листочки и мелко нарезать;
• Высыпать в небольшую глубокую миску;
• Добавить мелко нарезанный перец чили, пропущенный через пресс или натёртый на мелкой тёрке чеснок;
• Анчоусы и каперсы нарезать мелким кубиком;
• Добавить в миску к зелени;
• Заправить горчицей, лимонным соком, оливковым маслом;
• Посолить по вкусу;
• Хорошенько перемешать до однородной массы (должен получиться достаточно густой соус);
• Артишоки извлечь из лимонной воды;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Смазать оливковым маслом и слегка посолить;
• Готовить на гриле примерно шесть-десять минут, периодически переворачивая или до тех пор, пока они не станут мягкими и румяными;
• Подавать горячими или тёплыми с острым соусом.
2. Яичница
Шакшука. \ Фото: delscookingtwist.com.
Шакшука – ещё одно блюдо арабской кухни, которое было оценено по достоинству не только на родине, а и за её пределами, поскольку оно пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и у туристов со всех уголков планеты. Впрочем, у каждой хозяйки или шеф-повара есть свой особый рецепт и секрет его приготовления. А одним из них мы делимся с вами.
Ингредиенты:
• Яйца – 4-6 шт;
• Томаты среднего размера с плотной мякотью – 4 шт;
• Паста томатная концентрированная – 1 ст.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паприка сладкая хлопья – по вкусу;
• Перец чили маленький – 1 стручок;
• Зира – по вкусу;
• Куркума – по вкусу;
• Кориандр – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Восточная яичница. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать средним кубиком;
• Чеснок очистить;
• Измельчить или пропустить через пресс, или натереть на тёрке;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена;
• Мякоть мелко нарезать и смешать с чесноком;
• Высыпать на сковородку с оливковым маслом (количество регулируете самостоятельно);
• Готовить одну-две минуты на среднем огне;
• После добавить зиру, смешанную с кориандром, паприкой и куркумой;
• Аккуратно перемешать и добавить нарезанные томаты;
• После добавить томатную пасту;
• Всыпать соль и сахар по вкусу;
• Перемешать и готовить две-три минуты;
• Затем влить небольшое количество тёплой очищенной воды;
• Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около пяти-семи минут;
• После добавить ещё немного воды;
• Тушить до тех пор, пока томатный соус не станет более густым;
• Затем с помощью ложки сделать несколько небольших углублений и вбить в каждое из них по яйцу;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на медленном огне до полной готовности (при желании можно сделать глазунью);
• Перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
3. Тажин
Тажин. \ Фото: landsandflavors.com.
Для любителей сытной и вкусной еды, предлагаем обратить внимание на тажин из баранины – блюдо, которое покоряет своим пряным вкусом и насыщенным ароматом с первой ложки.
Ингредиенты:
• Баранина на кости – 1,5 кг;
• Лук репчатый белый крупный – 2 шт;
• Курага – 1,5 стакана;
• Бульон – 2 стакана;
• Имбирь корень – 3-4 см;
• Паста томатная – 2 ст.л;
• Корица – 2 небольшие палочки;
• Шафран – по вкусу;
• Куркума – по вкусу;
• Красный острый перец молотый – по вкусу;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Кинза – 1 небольшой пучок;
• Петрушка – 0,5 пучка;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Миндальные лепестки – 1 большая горсть;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Рагу из баранины. \ Фото: travelfoodatlas.com.
Способ приготовление:
• Мясо срезать с кости и нарезать на куски по три-три с половиной сантиметра;
• Щедро посыпать солью;
• Выложить в миску или кастрюлю;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник на сутки;
• С костей отварить бульон;
• Отлить пару стаканов в другую кастрюлю;
• Довести до кипения и добавить курагу;
• Оставить на двадцать-двадцать пять минут;
• Обжарить баранину с двух сторон по десять минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Выложить на тарелку;
• На той же сковороде обжарить три-четыре минуты мелко нарезанный очищенный лук;
• Приправить солью, добавить натёртый на мелкой тёрке имбирь, томатную пасту, одну палочку корицы, а также смешанную с мускатным орехом куркуму, острый молотый перец и шафран;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить три-четыре минуты или до тех пор, пока не появится яркий насыщенный аромат специй;
• Мясо и обжаренный лук со специями переложить в глиняный горшочек с крышкой;
• Добавить бульон с курагой и мелко нарезанную кинзу (половину пучка);
• Накрыть крышкой и оправить в разогретую до 170 градусов духовку на три часа;
• В сковороде с толстым дном растопить кусочек сливочного масла;
• Добавить палочку корицы и миндальные хлопья;
• Приправить солью;
• Готовить пять-шесть минут на маленьком огне;
• После извлечь палочку корицы;
• Готовое мясо выложить на тарелку;
• Полить миндальным соусом;
• Посыпать мелко нарезанным зелёным луком, кинзой и петрушкой;
• При желании можно сдобрить соком лимона;
• И подать к столу.
4. Пахлава
Пахлава. \ Фото: thespruceeats.com.
Не обошлось дело и без сладостей. Поэтому, если вы хотите побаловать себя и свою семью восточными лакомствами, поспешите записать рецепт пахлавы из грецких и фисташковых орехов.
Ингредиенты:
Для пахлавы:
• Тесто фило – 1 пачка (400-50 г);
• Масло сливочное – 350 г.
Для сиропа:
• Сахар – 1,5 стакана;
• Мёд – 1 стакан;
• Вода – ¾ части стакана;
• Лимонный сок – 6 ч.л;
• Апельсиновая цедра – 3 см.
Для прослойки:
• Фисташки очищенные не солёные – 1 стакан;
• Ядра грецких орехов – 2 большие горсти;
• Корица молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Крекеры цельнозерновые – 100-150 г.
Восточные сладости. \ Фото: halfbakedharvest.com.
Способ приготовление:
• В небольшом сотейнике смешать воду с лимоном, сахаром и мёдом;
• На среднем огне довести до слабого кипения;
• Уменьшить огонь;
• Добавить апельсиновую цедру;
• Готовить около пятнадцати минут, не мешая;
• Затем снять с огня и как следуют остудить;
• В чашу блендера высыпать поломанные на кусочки крекеры, ядра грецких орехов и фисташки;
• Перебить до состояния средней крошки;
• Выложить в миску;
• Смешать с корицей и солью по вкусу;
• Масло растопить на водяной бане;
• Смазать им форму для запекания;
• Тесто достать из упаковки;
• Разрезать на две части по размеру формочки для запекания;
• На дно формы выложить лист теста;
• Смазать растопленным сливочным маслом;
• Затем выложить ещё один лист теста;
• Повторить слои до тех пор, пока их не станет десять;
• После выложить часть ореховой смеси;
• Аккуратно распределить по всей поверхности и хорошенько придавить рукой;
• После вновь выложить смазанные маслом слои теста (снова десять листов);
• И выложить ореховую начинку;
• Повторить сборку пахлавы;
• Верхний слой теста смазать остатками масла;
• Сделать ромбовидные надрезы глубиной на полсантиметра;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку примерно на час или до тех пор, пока пахлава не станет золотистого цвета;
• Готовую пахлаву полить медово-сахарным сиропом;
• Дать настояться примерно полчаса-сорок минут;
• Затем разрезать на ромбики и подать к столу;
• При необходимости готовую пахлаву можно заморозить.
5. Восточный салат
Табуле. \ Фото: foodlovin.de.
И напоследок, восточный салат табуле, который запросто можно подавать как самостоятельно блюдо, так и в качестве гарнира. Оно отлично сочетается с мясом, овощами, рыбой и лепёшками.
Ингредиенты:
• Булгур – 3 ст.л;
• Мята свежая – 2-3 веточки;
• Кинза – 1 большой пучок;
• Петрушка – 1 большой пучок;
• Томаты с плотной мякотью – 2 шт;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки.
Салат с булгуром. \ Фото: sabornamesa.com.br.
Способ приготовления:
• Булгур вымыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Затем залить кипятком;
• Посолить;
• Накрыть крышкой и оставить на пару часов;
• После лишнюю воду слить;
• Кашу остудить;
• Выложить в глубокую миску;
• Кинзу, петрушку и лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить к булгуру;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Приправить смесью молотых перцев и солью по вкусу;
• Сдобрить лимонным соком;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать и дать настояться в прохладном месте минут десять;
• После подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии