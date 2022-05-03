25 малоизвестных фактов об атомной трагедии в Хиросиме и Нагасаки

Взрыв атомной бомбы.

1. Выжить в эпицентре

Эпицентр взрыва в Хиросиме.

2. Взрыв турниру не помеха

Атомный взрыв.

3. Сделано на совесть

...а сейф не пострадал.

4. Сомнительное везение

Цутому Ямагути.

5. 50 бомб Pumpkin

Бомба Тыква.

6. Попытка государственного переворота

Тотальная война.

7. Шесть выживших

Деревья гингко билоба.

8. Из огня да в полымя

Нагасаки.

9. В Нагасаки не погиб ни один полицейский

Выжил сам - выучи товарища.

10. Четверть погибших - корейцы

Мобилизованные корейцы.

11. Радиоактивное заражение отменяется. США.

Просто и лживо.

12. Операция Meetinghouse

Союзные войска почти уничтожили Токио.

13. Только трое из двенадцати

Режим секретности.

14. "Огонь мира"

В 1964 году в Хиросиме зажгли Огонь мира.

15. Киото чудом избежал бомбежки

Киото спас Генри Стимсон.

16. Лишь через 3 часа

В Токио только через 3 часа узнали, что Хиросима уничтожена.

17. Беспечность ПВО

Боевая группа.

18. Enola Gay

12 таблеток цианистого калия.

19. Мирный мемориальный город

Хиросима сегодня.

20. Монстр-мутант

Дитяки радиации.

21. Извинения перед Японией

Доктор Сьюз.

22. Тени на остатках стен

От людей остались имена и тени.

23. Официальный символ Хиросимы

Олеандр.

24. Предупреждение о предстоящей бомбардировке

Бомбардировка.

25. Радиооповещение

Американская радиостанция.