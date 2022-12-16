Самые странные фрукты в мире

Какие странные фрукты вам доводилось кушать? Может быть вы пробовали момордику харанцию или физалис? В то время как вы, возможно, пробовали некоторые экзотические фрукты, скорее всего, вы не представляете, сколько экзотических фруктов существует в мире.
Например, многие плоды, которые вы считаете овощами, по сути являются фруктами. Всё потому что «овощ» — это не научное название и такого точного названия не существует. Это кулинарное слово, которое более-менее описывает вкусную пищу растительного происхождения. Это может быть корень (как в случае моркови) или же само растение (как капуста). Учёный, скорее всего подразделил бы эти растительные продукты питания на плоды, корни, листья и так далее. А вот повар будет использовать такие слова как овощ и фрукт. Обсудив это, мы можем сфокусироваться на самих фруктах.
Если только вы не живёте в Азии или Африке, то фрукты, о которых мы расскажем вам ниже, не являются привычными для большинства из нас. В то время как европейцы и североамериканцы привыкли к тому, что считается «стандартными фруктами» (бананы, яблоки, черника и так далее), люди во многих странах почти ничего о них не знают. Для них яблоки и черника – это экзотические фрукты. Однако суть в том, что экзотичность фруктов относительна. В любом случае, для большинства из вас двадцать пять фруктов, о которых мы расскажем ниже, являются самыми странными фруктами в мире.
25. Рамбутан (Rambutan)
Это один из самых известных фруктов Юго-Восточной Азии эндемичный Индонезии. (Но, если вы живете на западе, вы вероятно никогда не видели этот фрукт).
24. Аки (Ackee)
Аки эндемичен западной Африке, но был завезён на Ямайку во времена работорговли и на сегодняшний день это важная часть карибской кухни.
23. Джекфрут
Это фрукт, который часто называют просто Джек, является самым большим плодом в мире, рождающимся на дереве.
22. Цитрон пальчатый (Buddha’s hand)
Цитрон пальчатый часто используется в Азии в парфюмерии, медицине и различных ритуалах.
21. Личи (Lychee)
Этот фрукт эндемичен Китаю и согласно историческим записям, культивируется уже более 2000 лет.
20. Агуахе (Aguaje)
Этот южноамериканский фрукт, использующийся для изготовления масла, джемов, мороженого и даже вина, известен своей многоцелевой природой.
19. Папеда ежеиглистая или Каффир-лайм (Markut Lime)
Этот азиатский фрукт также называют каффир лаймом, однако термин «каффир» является оскорбительным у некоторых народов, поэтому вместо него рекомендуется использовать термин папеда ежеиглистая.
18. Черимойя (Cherimoya)
Этот фрукт также известен как фрукт-мороженое, так как он обладает похожей структурой. Марк Твейн описал это американское лакомство как «самый вкусный фрукт», известный человеку.
17. Романеско (Romanesco broccoli)
Этот фрукт впервые появился в Италии. Форма этого плода привела к названию «цветная капуста».
16. Пандан (Pandanus)
Этот фрукт, являющийся основным источником питания в Микронезии, имеет множеством применений и даже может использоваться в качестве зубной нити!
15. Мангостан (Mangosteen)
Этот фрукт, высоко ценящийся за сочную, нежную мякоть, выращивается в Юго-Восточной Азии на протяжении тысяч лет.
14. Акебия (Akebia)
Несмотря на то, что в нескольких штатах США акебия считается инвазивным растением, она популярна в Японии. Некоторые люди в возрасте могут припомнить как в детстве они добывали эти плоды в холмистых местностях.
13. Салак (Salak)
Этот фрукт, эндемичный Яве и Суматре, также называется змеиным фруктом из-за его чешуйчатого наружного слоя.
12. Физалис (Physalis)
Этот фрукт, эндемичный обоим Америкам, обладает текстурой сравнимой с томатом, однако по вкусу напоминает клубнику.
11. Аннона сетчатая или Кремовое яблоко (Custard Apple)
Этот фрукт растёт в субтропических регионах. Для того, чтобы его скушать, его нужно разрезать напополам и ложкой выскрести белую мякоть.
10. Момордика кохинхинская (Gac)
Из-за того, что этот вьетнамский деликатес растёт лишь на протяжении очень короткого промежутка времени, в основном в декабре-январе, момрдика кохинхинская как правило подаётся только на церемониях, таких как свадьбы.
9. Кивано (Horned Melon)
Несмотря на то, что он эндемичен странам Африки к югу от Сахары, этот фрукт выращивают по всему миру и в США он известен как иглобрюхий фрукт по очевидным причинам.
8. Питайя (Pitaya)
Этот всеми любимый фрукт, эндемичный Мексике, растёт на кактусе и цветёт только ночью. Он широко известен как питайя.
7. Саподилла (Sapodilla)
Эти карибские деревья, на которых произрастают фрукты с исключительно сладким и опьяняющим вкусом, погибают очень быстро если температура падает ниже нуля.
6. Сапота (Sapota)
Это ещё один карибский фрукт, популярный из-за его использования в молочных коктейлях, фруктовых коктейлях и мороженом. Он наиболее популярен в Центральной Америке, на юге штата Флорида и в странах Карибского бассейна.
5. Кумкват (Kumquat)
Несмотря на то, что он выглядит как апельсин, на самом деле кумкват гораздо более твёрдый. Эти цитрусовые фрукты могут выдерживать температуры до -10 градусов Цельсия.
4. Купуасу (Cupuaçu)
Этот фрукт, культивируемый в бассейне Амазонки, известен своим уникальным ароматом, который напоминает смесь шоколада и ананаса. Однако по вкусу он больше похож на грушу с бананом.
3. Момордика харанция (Bitter Gourd)
Не все фрукты сладкие. Этот фрукт выращивается по всей Азии, Африке и в странах Карибского бассейна благодаря его чрезвычайно горькому вкусу!
2. Карамбола (Carambola)
Карамбола, также известная как «фрукт-звёздочка» благодаря своей форме в разрезе, по вкусу напоминает смесь яблока, груши, винограда и цитруса.
1. Дуриан (Durian)
Несмотря на то, что он известен по своему приятному вкусу, этот фрукт пахнет ужасно. На самом деле, эти фрукты пахнут настолько плохо, что во многих азиатских учреждениях (и публичном транспорте) они были запрещены.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии