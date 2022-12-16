Самые странные фрукты в мире

Какие странные фрукты вам доводилось кушать? Может быть вы пробовали момордику харанцию или физалис? В то время как вы, возможно, пробовали некоторые экзотические фрукты, скорее всего, вы не представляете, сколько экзотических фруктов существует в мире.



Например, многие плоды, которые вы считаете овощами, по сути являются фруктами. Всё потому что «овощ» — это не научное название и такого точного названия не существует. Это кулинарное слово, которое более-менее описывает вкусную пищу растительного происхождения. Это может быть корень (как в случае моркови) или же само растение (как капуста). Учёный, скорее всего подразделил бы эти растительные продукты питания на плоды, корни, листья и так далее. А вот повар будет использовать такие слова как овощ и фрукт. Обсудив это, мы можем сфокусироваться на самих фруктах.



Если только вы не живёте в Азии или Африке, то фрукты, о которых мы расскажем вам ниже, не являются привычными для большинства из нас. В то время как европейцы и североамериканцы привыкли к тому, что считается «стандартными фруктами» (бананы, яблоки, черника и так далее), люди во многих странах почти ничего о них не знают. Для них яблоки и черника – это экзотические фрукты. Однако суть в том, что экзотичность фруктов относительна. В любом случае, для большинства из вас двадцать пять фруктов, о которых мы расскажем ниже, являются самыми странными фруктами в мире.



25. Рамбутан (Rambutan)

24. Аки (Ackee)

23. Джекфрут

22. Цитрон пальчатый (Buddha’s hand)

21. Личи (Lychee)

20. Агуахе (Aguaje)

19. Папеда ежеиглистая или Каффир-лайм (Markut Lime)

18. Черимойя (Cherimoya)

17. Романеско (Romanesco broccoli)

16. Пандан (Pandanus)

15. Мангостан (Mangosteen)

14. Акебия (Akebia)

13. Салак (Salak)

12. Физалис (Physalis)

11. Аннона сетчатая или Кремовое яблоко (Custard Apple)

10. Момордика кохинхинская (Gac)

9. Кивано (Horned Melon)

8. Питайя (Pitaya)

7. Саподилла (Sapodilla)

6. Сапота (Sapota)

5. Кумкват (Kumquat)

4. Купуасу (Cupuaçu)

3. Момордика харанция (Bitter Gourd)

2. Карамбола (Carambola)

1. Дуриан (Durian)