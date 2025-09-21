В какой самой крупной стране в мире не протекает ни одна река

Мы живем на территории государства, где протекает огромное количество рек различной величины. Четыре из них относятся к категории самых больших рек на планете. Поэтому представить, как можно жить в принципе без этих природных водоемов и что где-то существуют страны, где как постоянная величина они отсутствуют, нам достаточно сложно.
Причиной сезонной потери в восемнадцати наиболее крупных реках планеты воды стали природные условия – климат, который претерпел изменения, и глобальное потепление / Фото: ok.ru
Причиной сезонной потери в восемнадцати наиболее крупных реках планеты воды стали природные условия – климат, который претерпел изменения, и глобальное потепление. Каждый год эти 18 рек теряют до восьмидесяти процентов вод. Питающий подавляющую часть сирийской и иракской территорий бассейн Евфрата и Тигра пересыхает очень быстро. В 2018 г. в Кейптауне (южно-африканский регион) перестала существовать подземная река, обеспечивающая людей питьевой водой. В Иране реку под названием Кум объявили Институтом водных исследований мирового уровня, что связано с колоссальной потерей воды. Если сравнить с остальными реками, которые существуют на Земле, то эта среди них теряет подавляющую часть собственного стока.
Есть территории, где осадков вообще нет или их количество невелико и нестабильно / Фото: infourok.ru
На планете климат не везде одинаковый.проблему, связанную с водными ресурсами, обратили серьезное внимание ученые со всей планеты.
1. Какая страна, не имеющая рек, занимает наибольшую территорию
Саудовская Аравия является самым большим государством в мире, в котором нет рек / Фото: yaplakal.com
Первое место в данном рейтинге занимает Саудовская Аравия – 2 149 690 квадратных километров. 95 процентов всей территории – это пустыня. Летом в среднем температура воздуха достигает 45 градусов Цельсия. В ряде уголков этого государства осадков не было уже несколько лет. Пресная вода в данном государстве полностью сосредоточена в водоносных подземных горизонтах.
Источником для питьевой воды здесь наполовину выступает морская вода, которая прошла процедуру опреснения / Фото: rossoshru.ru
Источниками для питьевой воды здесь выступают:
-
- морская вода, которая прошла процедуру опреснения – 50%;
-
- грунтовая вода, которая не возобновляется – 40%;
- поверхностные воды, сбор которых происходит в горной местности – 10%.
Все без исключения государства, которые есть на Аравийском п-ове, самом крупном на Земле, не имеют рек постоянного типа / Фото: traveltimes.ru
Следует сказать, что все без исключения государства, которые есть на Аравийском п-ове, самом крупном на Земле, не имеют рек постоянного типа. Большая часть государств Ближнего Востока, которые указываются ниже, чтобы удовлетворить все свои потребности в пресной воде, надеются на опресненный водный ресурс. В ряде стран вода после дождя месяцами сохраняется в низинах долин или высохших руслах. При этом количество такой воды ограничено, что связано с жарой и неблагоприятными для пополнения ресурса условиями погоды.
Большая часть государств Ближнего Востока, чтобы удовлетворить все свои потребности в пресной воде, надеются на опресненный водный ресурс / Фото: news2world.net
2. Какая страна, где нет рек, является наименьшей по площади территорией
Самой миниатюрной, не имеющей рек, страной называют Ватикан / Фото: khanshahebaz.blogspot.com
Самой миниатюрной, если так можно сказать, страной называют Ватикан, занимающей территорию, площадь которой составляет 44 га. Здесь отсутствуют не только реки, но и озера, а также горы, в которых могли бы быть ледники. Вода сюда поставляется из Италии.
3. Перечень государств, где рек вообще нет
Ни одной реки постоянного типа в Омане, расположенном на Аравийском полуострове, нет / Фото: twitter.com
Аравийский п-ов:
-
- Саудовская Аравия;
-
- Йемен (в юго-западной части имеется река под названием Вади-Хадрамаут, которая существует почти круглый год);
-
- Катар;
-
- ОАЭ;
-
- Оман;
- Кувейт.
Несмотря на то, что Монако находится на берегу Лигурийского моря, рек в княжестве нет ни одной / Фото: gdenahoditsya.ru
Европейский регион:
-
- Ватикан;
- Монако.
К государствам-островам без рек относятся и Мальдивы / Фото: lookandtravel.ru
Государства-острова:
-
- Атлантика – Багамы.
-
- Персидский залив – Бахрейн.
-
- Средиземноморье – Мальта.
-
- Индийский океан – Коморские о-ва и Мальдивы.
- Тихоокеанский регион: – Тувалу, Маршалловы о-ва, Кирибати, Науру.
