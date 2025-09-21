В какой самой крупной стране в мире не протекает ни одна река

Причиной сезонной потери в восемнадцати наиболее крупных реках планеты воды стали природные условия – климат, который претерпел изменения, и глобальное потепление / Фото: ok.ru

Есть территории, где осадков вообще нет или их количество невелико и нестабильно / Фото: infourok.ru

1. Какая страна, не имеющая рек, занимает наибольшую территорию

Саудовская Аравия является самым большим государством в мире, в котором нет рек / Фото: yaplakal.com

Источником для питьевой воды здесь наполовину выступает морская вода, которая прошла процедуру опреснения / Фото: rossoshru.ru







морская вода, которая прошла процедуру опреснения – 50%;















грунтовая вода, которая не возобновляется – 40%;











поверхностные воды, сбор которых происходит в горной местности – 10%.



Все без исключения государства, которые есть на Аравийском п-ове, самом крупном на Земле, не имеют рек постоянного типа / Фото: traveltimes.ru

Большая часть государств Ближнего Востока, чтобы удовлетворить все свои потребности в пресной воде, надеются на опресненный водный ресурс / Фото: news2world.net

2. Какая страна, где нет рек, является наименьшей по площади территорией

Самой миниатюрной, не имеющей рек, страной называют Ватикан / Фото: khanshahebaz.blogspot.com

3. Перечень государств, где рек вообще нет

Ни одной реки постоянного типа в Омане, расположенном на Аравийском полуострове, нет / Фото: twitter.com







Саудовская Аравия;















Йемен (в юго-западной части имеется река под названием Вади-Хадрамаут, которая существует почти круглый год);















Катар;















ОАЭ;















Оман;











Кувейт.



Несмотря на то, что Монако находится на берегу Лигурийского моря, рек в княжестве нет ни одной / Фото: gdenahoditsya.ru







Ватикан;











Монако.



К государствам-островам без рек относятся и Мальдивы / Фото: lookandtravel.ru







Атлантика – Багамы.















Персидский залив – Бахрейн.















Средиземноморье – Мальта.















Индийский океан – Коморские о-ва и Мальдивы.











Тихоокеанский регион: – Тувалу, Маршалловы о-ва, Кирибати, Науру.

