4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказались

Некоторые привычные нам, жителям постсоветских стран, вещи в принципе не встречаются в странах Европы и двух Америк. Хотите узнать, за какие товары и вещи, которые нам невообразимо приелись, на Западе готовы вам много денег дать ввиду их полного там отсутствия? Тогда прочтите данный материал.
1. Сгущёнка (и варёная сгущёнка)
Сгущённого молока нет вообще нигде, кроме постсоветских стран. Например, в англнете можно встретить рецепт под названием waffles trubochki, где нашу начинку - вареную сгущенку - называют «советской карамелью». И повторить её пытаются, как могут. Но не получается. Поэтому родственник, живущий на Западе, попросит вас привезти банку сгущёнки в визит по вызову. Кстати, интересно, что заворачивать в вафлю что-то сладкое любят не только у нас: в Италии сладчайшая начинка для них делается на основе сыра рикотта.
2. Зелёнка
Зелёнка. / Фото: indicator.ru
Бриллиантовый зеленый в качестве простейшего, но эффективного быстрого обеззараживающего кожного средства широко известен в Восточной и Южной Европе. Но в мире ею практически не пользуются. Почему? В странах, где права человека стоят во главе угла, до сих пор точно не известно, обладает ли данное средство канцерогенными или иными вредными свойствами.
3. Банный веник
Диковина заграницей. / Фото: saunapiter.ru
Мы привыкли, что поход в баню напрямую связан с веником из веток растений. За границей же это диковина. Для всего мира привычнее сауна, после которой нужно завернуться в уютный халат, а не хлестать друг друга растениями.
4. Тархун
Тархун.
«Тархун» для нас - напиток детства. Его вкус жителям других стран может показаться необычным и желанным. В мире, например, любят кока-колу, к вкусу которой привыкли. Когда иностранцы пробуют тархун, им хочется пить его и снова, но нигде подобный напиток заграницей не купить. Этот напиток изготавливается из травы эстрагон, его придумал грузинский фармацевт Митрофан Лагидзе в Российской империи в 1887 году. В 1927 году уже построили завод по производству «воды Лагидзе», которую мы все сегодня знаем как «Тархун».
