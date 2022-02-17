Ярлыки для Их Величеств: Как монархи получали свои прозвища

Английский король Генрих VIII и британская королева Виктория.
Пожалуй, каждый слышал о таких монархах, как Александр Великий, Ричард Львиное Сердце, Людовик XIV «Король-солнце». Однако многим правителям с прозвищами повезло куда меньше. Над некоторыми из них народ насмехался, «вешая» нелестные ярлыки за глупость или же совершенные безумства.
Бабушка Европы
Королева Великобритании Виктория. | Фото: mentalfloss.com.
Королева Великобритании Виктория получила прозвище «Бабушка Европы». Она родила девять детей, которые, в свою очередь, воспроизвели на свет 42 королевских отпрысков. Королева Виктория позаботилась о выгодных партиях не только для своих детей, но и для некоторых внуков. Как известно, потомки Ее Величества присутствуют в династиях Виндзоров (монархическая династия Великобритании), испанских Бурбонов, Гогенцоллеров (внук кайзер Пруссии Вильгельм II), Романовых (внучка Александра Федоровна, супруга Николая II).
Старый медный нос
Король Англии Генрих VIII. | Фото: mentalfloss.com.
Во время правления английского короля Генриха VIII государственная казна стремительно опустошалась. Сказывались длительные военные кампании против Шотландии и Франции. Король также не отказывал себе в экстравагантных и дорогостоящих развлечениях. Находясь на склоне лет, Генрих VIII решил сэкономить на чеканке монет.
Дело в том, что раньше шиллинги чеканились из серебра, а Генрих VIII решил сэкономить на их производстве, используя медь в качестве основного металла. Сверху наносили лишь тончайший слой серебра. На шиллингах печатался анфас короля, а серебряное напыление в первую очередь стиралось на самой выступающей части монеты, т. е. на носу. За это вскоре король получил прозвище «Старый медный нос».
Кровавая Мэри
Королева Англии Мария I Тюдор. | Фото: ru.wikipedia.org.
«Кровавая Мэри» - это название не только алкогольного коктейля, но и прозвище английской королевы Марии I Тюдор. Эта женщина слыла ярой католичкой и после вступления на престол начала жестокую борьбу с протестантами. На кострах было сожжено более 300 «еретиков». За все время правления королеве не поставили ни одного памятника, а день ее смерти отмечали как национальный праздник.
Карл VI Безумный
Французский король Карл VI Безумный. | Фото: ru.wikipedia.org.
Официальное прозвище французского короля Карла VI звучало как Возлюбленный. По мере взросления он становился красивым и сильным мужчиной. Но со временем народ дал монарху другое прозвище – Безумный. В возрасте 24 лет король перенес длительную лихорадку, после чего у него стали появляться признаки безумия. Поначалу у Карла VI были вспышки неконтролируемого гнева, потом появились галлюцинации. Монарх мог на несколько дней впасть в кому.
Иногда королю казалось, что он сделан из стекла. В такие моменты Карл приказывал надеть на него латы, чтоб «не разбиться». Однажды он 5 месяцев отказывался мыться, менять одежду и стричь бороду. 12 слуг насильно переодевали короля.
Король-груша
Король Франции Луи-Филипп Орлеанский и карикатура с его изображением.
Луи-Филипп Орлеанский был провозглашен королем Франции 7 августа 1830 года. Поначалу народу импонировал новый правитель. Он упразднил придворный церемониал, его дети посещали обычную школу, да и сам Луи-Филипп разгуливал по улицам Парижа пешком. За это его поначалу прозвали «Королем-гражданином». Спустя некоторое время стало ясно, что король – личность мелочная, склочная и ничего не делающая для простого народа.
Постепенно у Луи-Филиппа появилось новое прозвище – «Король-груша». Отчасти люди намекали на тучность короля. На французском слово «груша» звучит как «poire». Это слово еще можно перевести как «дурак, простофиля».
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