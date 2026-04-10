Шинный креатив: оригинальные поделки из автомобильных покрышек

Отслужившие свой срок автомобильные шины обычно отправляются на свалку. Но если посмотреть на покрышки как на строительный материал, им можно дать вторую жизнь, превратив в различные поделки. Оригинальные изделия украсят ландшафт или интерьер дома, придадут участку самобытный шарм, который не оставит никого равнодушным.
1. Парковки для велосипедов
Вкопать несколько шин и парковка для велосипедов готова. /Фото: jutarnji.hr
Если члены семьи заядлые велосипедисты, то для двухколесного транспорта не помешает удобная парковка. Для ее обустройства понадобятся несколько отработанных автомобильных шин – точное число зависит от количества велосипедов в семье. Покрышки вкапывают в землю, на отведенном для парковки месте. Шины заглубляют в грунт до половины, и между ними оставляют расстояние, достаточное для велосипедного колеса. Вот и все, парковка готова.
В случае, когда площадка, где планируется оставлять двухколесный транспорт, забетонирована или выложена плиткой, то велосипедную стоянку можно сделать по-другому. Шины разрезают пополам и фиксируют с двух сторон при помощи двух деревянных реек, прикрутив их саморезами. Этот вариант парковки удобен еще и тем, что конструкция мобильна и при необходимости ее можно без проблем передвинуть в другое место.
Из половинок шин и двух реек получается мобильная велопарковка. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Полезный совет : Прежде чем приступать к работе, старые автомобильные покрышки необходимо привести в порядок.очистителем для шин. Это защитит резину от негативного воздействия внешней среды и придаст покрышкам красивый вид с «мокрым» блеском.
2. Лежанки для домашних питомцев
Из шины можно сделать удобное место для отдыха животного. /Фото: recreoviral.com
Для кошки или собаки для отдыха на даче можно сделать из покрышки удобную лежанку, которая к тому же будет декоративно смотреться. Для этого верхнюю часть шины срезают, и выравнивают края. Затем красят в цвет, сочетающийся с общим оформлением комнаты, и внутрь добавляют мягкую подстилку для животного. Чтобы лежанка смотрелась более интересно, предварительно ее можно обтянуть дерматином – тогда рельеф покрышки не будет виден.
3. Столики
Немного креатива – и шины превращаются в симпатичный столик. /Фото: cdn.homecrux.com
Необычная мебель всегда смотрится оригинально, и подчеркивает индивидуальность интерьера. Из покрышек получаются превосходные столики. Самый простой вариант – это склеить две-три шины вместе и сделать столешницу из фанеры. Но если проявить фантазию, изделия можно сделать яркими и красочными. Например, покрасить шины в разные цвета, сложить в два штабеля, а сверху накрыть прозрачной столешницей из плексигласа или закаленного стекла.
Такой оригинальный столик украсит интерьер любой комнаты. /Фото: cdn.homecrux.com
Из старой покрышки также можно сделать оригинальный журнальный столик с пространством для хранения. Для этого столешницу делают приподнятой, тогда внутренняя полость становится доступна для складывания вещей. А если шины покрасить в яркий модный оттенок и снизу приделать колесики, то стильный столик органично впишется в интерьер не только дачи, но и квартиры.
4. Пуфы и кресла
Из покрышек очень легко сделать пуфики для дачи. /Фото: img.letgo.com
Помимо столиков из покрышек можно делать и другие предметы мебели. Самый легкий вариант – это пуфики. Их можно сделать низкими – из одной шины, или более высокими, склеив две покрышки вместе. Отверстие закрывают фанерным кругом и сверху кладут круглую подушку. Если же подойти к дизайну творчески и поделку красиво декорировать, то пуфик будет красиво смотреться не только на веранде, но и в комнатах дома. Например, шины можно оклеить джутовой веревкой, накрыть чехлом, обтянуть мешковиной, тканью или кожей.
Немного труда, и из шин получается удобное кресло для веранды. /Фото: scontent.fdok2-1.fna.fbcdn.net
Если же потратить немного больше времени, можно сделать кресла, в которых будет вполне комфортно отдыхать на веранде, наслаждаясь видами природы. Одна шина в целом виде послужит сиденьем. К ее низу прикручивают ножки, а верх закрывают фанерным кругом с подкладкой из поролона и обивкой из какого-нибудь материала, например кожзама. Вторую покрышку разрезают пополам и вырезают сектор величиной на треть. Эту часть прикрепляют к сиденью как спинку кресла, и внутри заполняют обтянутым кожзамом поролоновым валиком, чтобы было удобно прислоняться спиной.
5. Дорожки на участке
Шины – отличный материал для ступенек на даче. /Фото: i.pinimg.com
Резина, из которой делают шины, довольно прочный материал, и покрышки прекрасно подходят для оформления садового участка. Из них можно сделать ступеньки, чтобы было удобно подниматься и спускаться в случае холмистой территории. Внутрь покрышек можно просто насыпать землей. Но ступеньки будут выглядеть красивее, если центральную часть покрышек засеять травой или наполнить галькой.
Покрышки пригодятся и при выкладывании садовой дорожки. /Фото: i.pinimg.com
Еще один вариант использования – выложить из шин садовую дорожку. Для этого покрышки по боковой стороне разрезают пополам. Далее из половинок шин выкладывают дорожку, а середину заполняют галькой или кусочками керамической плитки.
6. Детские площадки
Шины – отличный материал для изготовления детских качалок. /Фото: myfixituplife.com
Шины – благодатный материал, из которого можно изготовить разнообразные конструкции для развлечения детей. Малыши с удовольствием будут проводить время на качалках, которые можно сделать из половины шины и деревянной доски, соединив их болтами. Сверху прикрепляют две ручки, чтобы малышам было, за что держаться при качании.
Лазы из шин помогут детям активно проводить время. /Фото: static.wixstatic.com
Детям постарше будет интересно играть на фигуре для лазания, выложенной в форме черепахи. Шины в местах соединения скрепляют болтами – это придает системе из покрышек прочность, с сохранением при этом гибкости. Нижнюю часть конструкции утапливают в землю для обеспечения надежной устойчивости.
Качели из покрышки приведут в восторг всех домочадцев. /Фото: familyhandyman.com
Качели из покрышек станут развлечением не только для детей, но и для взрослых. Для обустройства такой конструкции понадобится надежная опора – металлический каркас или большое крепкое дерево. В покрышку вкручивают рым-болты и привязывают к ним веревку. Если используется цель, ее подсоединяют к креплению с помощью карабинов.
7. Цветники
Автомобильные покрышки помогают разнообразить вид клумб. /Фото: cdn.woodynody.com
Самый популярный способ применения покрышек – оформление цветочных клумб. А если покреативить с их внешним видом, они станут настоящим украшением садового участка. Например, покрышки одинакового размера можно разрезать на две части, покрасить в разные цвета, и выложить их в форме цветка. А в центре поместить шину небольшого размера.
Шины приносят неоценимую пользу при устройстве цветников. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Очень красиво будет смотреться многоярусная цветочная композиция. Шины, используемые как вазон, раскрашивают в цвета и узоры по своему выбору. Затем их складывают так, чтобы верхняя покрышка закрывала нижнюю не более, чем на наполовину и сажают цветы.
