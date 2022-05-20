С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...
  • Astra
    Не надо идеализировать японцев. Когда я была в Японии (достаточно долго), то нам это очень часто говорили. Не надо за...Как самураи защищ...
  • Петр Бабиенко
    Не понятно, как самураи- символ мужества и чести, безропотно пошли в рабство к американцам, и даже забыли, кто сброси...Как самураи защищ...

Как самураи защищали свою честь: харакири - обряд самоубийства


Обряд совершения харакири (сэппуку). | Фото: thevintagenews.com.

Обряд совершения харакири (сэппуку). | Фото: thevintagenews.com.

У жителей страны Восходящего солнца свое понятие о чести и отношение к смерти, нежели у европейцев. Умереть от старости считалось недостойным воина, лучше, чтобы кончина наступала от меча. В некоторых случаях, чтобы защитить свою честь, самураи совершали самоубийство – харакири (сэппуку).

Обряд харакири. | Фото: look3.ru.

Обряд харакири. | Фото: look3.ru.

«Харакири» в переводе означает «резать живот». Сами японцы называют ритуал «сэппуку». Сэппуку совершалось только в тех случаях, когда была запятнана честь самурая: если тот не мог защитить своего господина от смерти или же в качестве наказания за серьезный проступок в кругу семьи.

Приверженцы религии дзен-буддизма считали, что хранилищем души человека является живот. Поэтому смерть через его вспарывание считалась благородной, а помыслы искренними.
Кайсяку – воин, который после харакири отрубал голову самураю. | Фото: japanmeiji.ru.

Кайсяку – воин, который после харакири отрубал голову самураю. | Фото: japanmeiji.ru.

Сэппуку совершалось при множестве свидетелей. К тому же над самоубийцей стоял кайсяку – воин, который после харакири должен был отрубать голову самураю, дабы никто не видел искаженное от боли лицо убитого. Верхом мастерства кайсяку считалось его умение ударить мечом так, чтобы голова осталась висеть на переднем лоскуте плоти шеи и не забрызгала кровью зрителей.

Орудие для совершения обряда сэппуку. | Фото: look3.ru.

Орудие для совершения обряда сэппуку. | Фото: look3.ru.

Сам ритуал сэппуку совершался с помощью тачи (длинный меч), вакидзаси (короткий меч) или танто (нож). При отсутствии кайсяку, самурай должен был после харакири ударить еще себя лезвием в горло.
Руководство как делать харакири. | Фото: thevintagenews.com.

Руководство как делать харакири. | Фото: thevintagenews.com.

Когда совершался обряд сэппуку, самурай одевался в белое кимоно, ему подавалось любимое блюдо и чарка саке. Обязательно нужно было сесть в устойчивую позу, чтобы после удара тело осталось в прежнем положении. Часть лезвия клинка оборачивалась бумагой, за которую держался самурай (не за рукоять). Смертник должен был сначала сделать рывок слева направо, а затем вверх – чтобы внутренности вывалились наружу, «обнажая душу» воина.
Солдат, сделавший себе харакири после известия о капитуляции Японии во Второй мировой войне. | Фото: thevintagenews.com.

Солдат, сделавший себе харакири после известия о капитуляции Японии во Второй мировой войне. | Фото: thevintagenews.com.

Известны случаи, когда женщины кончали с собой таким же способом. Сэппуку делалось после кончины мужа или за серьезный проступок. Женщины использовали для харакири кинжал, подаренный им отцом на совершеннолетие или женихом на свадьбу. Но многие из них только перерезали себе горло или направляли клинок в сердце. Ноги при этом перевязывались веревкой, чтобы женщина не упала и умерла в той же позе.
Танто - нож, подготовленный для обряда сэппуку. | Фото: thevintagenews.com.

Танто - нож, подготовленный для обряда сэппуку. | Фото: thevintagenews.com.

Официально сэппуку было запрещено правительством только в 1968 году. Но до сих пор криминальные авторитеты якудзы таким образом лишают себя жизни.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как самураи защищали свою честь: харакири - обряд самоубийства

И не забудьте:
Как самураи защищали свою честь: харакири - обряд самоубийстваПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх