Как самураи защищали свою честь: харакири - обряд самоубийства

Обряд совершения харакири (сэппуку). | Фото: thevintagenews.com.

Обряд харакири. | Фото: look3.ru.

Кайсяку – воин, который после харакири отрубал голову самураю. | Фото: japanmeiji.ru.

Орудие для совершения обряда сэппуку. | Фото: look3.ru.

Руководство как делать харакири. | Фото: thevintagenews.com.

Солдат, сделавший себе харакири после известия о капитуляции Японии во Второй мировой войне. | Фото: thevintagenews.com.

Танто - нож, подготовленный для обряда сэппуку. | Фото: thevintagenews.com.