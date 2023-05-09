В СССР туризм активно поощрялся, пропагандировался и развивался. Кто-то колесил на поездах и машинах, был популярен автостоп. Перелет на самолете обходился, конечно, дороже, зато был шанс случайно попасть в самый настоящий первый класс «Аэрофлота» с кроватями и премиум-обедом. Изначально такой сервис был предназначен для богатых иностранцев, но иногда в первый класс попадали обычные граждане. О том, как летали на пассажирском самолете во времена СССР, смотрите в нашем фотопроекте.
Обед на борту советского лайнера.
Первый класс.
Обед на борту советского лайнера.
На фото слева: чтение в полете. На фото справа: спальное место пассажира в Ту-114.
Салон.
Обед на борту советского лайнера.
Обед на борту советского лайнера.
Первый класс ТУ-104.
Рекламные фотографии сотрудников авиакомпании Аэрофлот.
Обед на борту советского лайнера.
На борту советского лайнера.
На борту советского лайнера.
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Путешествия в СССР: самолеты
В СССР туризм активно поощрялся, пропагандировался и развивался. Кто-то колесил на поездах и машинах, был популярен автостоп. Перелет на самолете обходился, конечно, дороже, зато был шанс случайно попасть в самый настоящий первый класс «Аэрофлота» с кроватями и премиум-обедом. Изначально такой сервис был предназначен для богатых иностранцев, но иногда в первый класс попадали обычные граждане. О том, как летали на пассажирском самолете во времена СССР, смотрите в нашем фотопроекте.
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