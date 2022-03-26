Места на планете, куда нас ни за что не пустят

Думаете, мир принадлежит вам? Да щас! От сверхсекретных штаб-квартир до тайных туннелей подземки – перед вами список мест, куда нас ни за что не пустят.



База ВВС Великобритании Менвит-Хилл

Богемская роща

Секретный архив Ватикана

Пещеры Ласко, Франция

База Пайн-Гэп, Австралия

Московское Метро-2

Подразделение 39, Северная Корея

Межгорье, Россия

Закрытый Клуб 33, Диснейленд

Зона 51

Дата-центр Google

Церковь Святой Девы Марии Сионской