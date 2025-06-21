Стоит посмотреть: 7 футуристических зданий из СССР, которые сохранились сейчас

Необычные здания времен СССР, которые продолжают работать по сей день/ фото: m.fotostrana.ru , ogurcova.livejournal.com
В советские года проходили масштабные стройки по всей стране. Государство строило не только типовые многоквартирные дома, но и красивые футуристические здания, которые становились визитной карточкой городов.
1. Крымская «шестеренка»
Из панорамных окон и террас открывается красивый вид на море/ фото: cosmos.vdnh.ru
Это необычное здание находится в поселке Курпаты, который расположена на крымском полуострове. В здании, которое напоминает не то шестеренку, не то летающую тарелку, находится действующий санаторий. Он был открыт в 1985 году. В создании проекта принимали участие архитекторы из СССР и Чехословакии. Главным инженером выступал Игорь Василевский.
Во время строительства были учтены природные особенности — крутой горный склон, оползни и сейсмичность в 9 баллов. Санаторий не имеет аналогов. На нижнем этаже расположен бассейн с панорамными окнами, на верхних этажах находятся спальные места, которые также имеют вид на морские просторы. В 2012 году уникальное строение сняли в боевике «Обитель зла», где оно было в «роли» камчатской базы для военных. Двери этого санатория открыты по сей день. Средняя стоимость путевки составляет от 4 тысяч рублей за сутки.
2. Омский «трамплин»
Музыкальный театр расположен в центре города/ фото: Pinterest.com
В начале 80-х годах в Омске инженеры Дмитрий Лурье, Наталья Белоусова и Николай Стружин разработали здание для музыкального театра, который нуждался в новом помещении.корабль с огромным парусом, с другой — рояль. А вот местные жители его прозвали «трамплином». Внутри театра расположена сцена, которая может вращаться для лучшей акустики. Купить билет в музыкальный театр может любой желающий. Средняя стоимость мюзикла составляет 200 рублей.
3. Санкт-Петербургский «Белый тюльпан»
Здание скрывает много тайн и загадок/ фото: ekonomstrojdom.ru
В Петербурге на Тихорецком проспекте можно увидеть причудливую высотку, в которой находится институт робототехники. Строительством занимался советский инженер Борис Артюшин и Станислав Савин в 70-х годах.
В городе про это здание ходят легенды: сотрудники проводят странные эксперименты, изготавливают роботов, которых проверяют на прочность путем скидывания с башни или внутри находится огромная электронная вычислительная машина. Как только это здание местные жители не называют — и «башня Сарумана» из «Властелина колец», и «Рога», и «Замок Кощея», и «Стакан». А вот название «Белый тюльпан» стало практически официальным. В действительности, здесь находится один корпус института, где проходит тестирование космической техники. Гигантской вычислительной машины в здании, конечно, нет, но есть панель невесомости и пульты с имитациями разных чрезвычайных ситуаций, которые происходят в космическом пространстве. Посетить здание любой желающий не сможет, но полюбоваться его строением снаружи сможет каждый, а также можно посетить экскурсию, которую придется заказать по заявке.
4. Домбайская «Тарелка»
Здание имеет чуть больше 20 квадратных метров жилой площади/ фото: ski.ru
В конце 60-х годов в Домбай прилетел финляндский президент Урко Кекконен. Он был так впечатлен природой советского курортного поселка, что преподнес подарок в виде здания как НЛО — домик «Футуро». Строили здание на родине президента, а в СССР перевозили на вертолете. В помещении расположены 3 жилые комнаты, душевая комната, кухня и комната для хранения спортивного инвентаря. Это не единственная тарелка, вторая стоит в Краснодаре, а всего в мире — 50 штук. Сейчас здесь расположена гостиница, посетить которую может любой турист. Особенно этот домик подходит для семейного отдыха с детьми — малыши будут в восторге.
5. Санкт-Петербургские дома на «курьих ножках»
Дома на опорах строили и в других советских городах/ фото: 6. runews24.ru
В конце 80-х годов в Санкт-Петербурге вдоль канала были построены 22-этажные дома, которые прозвали «Дома на курьих ножках». Строительством занимался архитектор Сергей Евдокимов. Правда, закончить футуристический проект ему не удалось. В оригинале композицию на Васильевском острове должен был завершить небоскреб, который носил название «Маяк», но часть проекта «заморозили». Жилые дома на «курьих ногах» достраивали уже другие строители. Здание на опорах стало символом советской архитектуры. Посмотреть на жилые дома можно в любое время. Их жильцам постоянно задают один и тот же вопрос: «Как не страшно в них жить?». Но во время строительства было все просчитано — свай было забито очень много.
6. Ульяновская «тарелка»
Зал университета - самая необычная концертная площадка города/ фото: shoes-web.ru
Визитной карточкой Ульяновска по сей день является концертный зал государственного технического университета. На его сцене выступают не только студент и преподаватели, но звезды эстрады. На разработке необычной формы зала настоял ректор Василий Андреев в 1969 году. Он выбирал форму — из всех предложенных ему понравилась «тарелка». А затем архитектор Эдуард Путинцев занялся строительством объекта. В 2016 году в здании провели ремонтные работы — все концертные площадки по-прежнему работают.
7. Ростовский «трактор»
Дорогостоящие строительные материалы добывали со всех уголков страны/ фото: Pinterest.com
В Ростове-на-Дону после в начале 20-х годов загорелось здание театра. Оно было полностью уничтожено огнем. Архитектор Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх предложили построить новое театральное помещение, но не привычное, а в виде трактора. За реализацией проекта следил весь Союз. В результате получился каменный трактор со стеклянными гусеницами и мраморным радиатором. Новый драматический театр стал жемчужиной архитектуры СССР. В 2016 году он отмечен российской Премией имени Федора Волкова. Сейчас театр продолжает работать. На его сцене можно посмотреть спектакль «Матерь человеческая», «Тихий Дон», «Собака на сене», «Горе от ума» и другие. Средняя стоимость билета составляет 300 рублей.
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