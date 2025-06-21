Стоит посмотреть: 7 футуристических зданий из СССР, которые сохранились сейчас

Необычные здания времен СССР, которые продолжают работать по сей день/ фото: m.fotostrana.ru , ogurcova.livejournal.com

1. Крымская «шестеренка»

Из панорамных окон и террас открывается красивый вид на море/ фото: cosmos.vdnh.ru

2. Омский «трамплин»

Музыкальный театр расположен в центре города/ фото: Pinterest.com

3. Санкт-Петербургский «Белый тюльпан»

Здание скрывает много тайн и загадок/ фото: ekonomstrojdom.ru

4. Домбайская «Тарелка»

Здание имеет чуть больше 20 квадратных метров жилой площади/ фото: ski.ru

5. Санкт-Петербургские дома на «курьих ножках»

Дома на опорах строили и в других советских городах/ фото: 6. runews24.ru

6. Ульяновская «тарелка»

Зал университета - самая необычная концертная площадка города/ фото: shoes-web.ru

7. Ростовский «трактор»

Дорогостоящие строительные материалы добывали со всех уголков страны/ фото: Pinterest.com