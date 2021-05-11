С мыслями о щедром урожае изучаю лунный посевной календарь на май. «Скоро-скоро будут молодые всходы!» — говорю себе я, записывая верные даты для посадки огородных культур. При правильном планировании в 2021 году можно собрать богатый урожай!

Сегодня мы подготовили лунный посевной календарь на май. В нём нет эзотерических формул вроде «Луна в Тельце — пора сажать редиску». Календарь учитывает четыре фазы Луны: новолуние, растущая, полнолуние и убывающая Луна.

Все они обладают своей особенной энергетикой. Иногда положительной, иногда отрицательной. А значит совсем не лишним будет время от времени заглянуть в этот календарь, чтобы выбрать для каждой из садовых работ наиболее благоприятные дни.



ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ МЕСЯЦ

Посевной календарь: цветы и деревья

Посевной календарь: фрукты и овощи

Наши предки знали, что семена, посаженные в полнолуние, не дадут урожая. Плохие дни для посадки в мае: с 3-го по 4 мая. А с 10-го по 12 мая — дни новолуния. Работы с растениями ни в коем случае проводить не стоит, ведь растения в эти дни становятся крайне уязвимыми. А вот раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев вполне можно сделать. Стоит воздержаться от работ в саду и 26 мая.Лунный календарь не рекомендует работать с растениями в полнолуние. Также 30-е и 31 мая — неблагоприятные дни для любых работ, связанных с жизнедеятельностью растений.А теперь про то, когда можно и даже нужно.Благоприятные дни: с 1-го по 2 мая, с 5-го по 7 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая.Любителям красивых садов стоит обратить внимание на эти даты: с 12-го по 17 мая и с 20-го по 23 мая можно сажать однолетние цветы. А с 1-го по 2 мая, с 20-го по 21-е, с 24-го по 25-е и с 28-го по 29 мая — цветы, которые размножаются с луковиц и клубней.С 1-го по 2 мая и с 28-го по 29 мая — можно посадить травянистые многолетники, а с 1-го по 2 мая, с 18-го по 21 мая и с 28-го по 29 мая — хвойные растения.Деревья и кусты будут благодарны за посадку с 1-го по 2 мая, а также 12 мая, и с 18-го по 21 мая и с 27-го по 29 мая. Декоративные лианы лучше будут расти, если их посадить с 12-го по 17 мая или с 20-го по 23 мая, а также 27 мая.Посевной календарь на май месяц рекомендует сажать картофель с 1 по 2 мая и с 27 по 29 мая. Свекла, морковь, пастернак, сельдерей и петрушка также отлично будут расти, если их посадить с 1-го по 2 мая, 12 мая, с 22-го по 23 мая и с 27-го по 28 мая.Любителям помидоров, баклажанов, кабачков, тыкв, патиссонов и кукурузы стоит обратить внимание на такие даты: 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая, и с 28-го по 29 мая.А вот зелень для салатиков — шпинат, щавель, рукколу, кориандр, петрушку и укроп — можно садить с 1-го по 2 мая, с 5-го по 9 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая включительно.Лук, лук-порей, шалот и прочие виды лука можно садить с 1-го по 2 мая, 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая. Чтобы перцы дали богатый урожай сажай их с 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 24 мая, 26 мая и с 28-го по 29 мая. Репу и редиску сажай с 1-го по 2 мая, с 5-го по 7 мая, 12 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 23 мая и с 28-го по 29 мая.Семена огурцов сажай в землю с 5-го по 7 мая, 2 мая, с 15-го по 17 мая, с 22-го по 25 мая и с 28-го по 29 мая. Горох и чечевицу: с 12-го по 17 мая и с 24-го по 27 мая.Клубнику и землянику: с 12-го по 17 мая и с 22-го по 25 мая. Виноград даст хороший урожай, если его посадить с 12-го по 17 мая и с 24-го по 25 мая.