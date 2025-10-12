С нами не соску...
13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали

Белый дом – это самая знаменитая резиденция Америки и одна из самых крупных. В массивном комплексе, расположенном по адресу Пенсильвания-Авеню 1600, шесть уровней, 132 комнаты, 35 ванных комнат, 412 дверей и 28 каминов. В числе самых известных помещений Белого дома Овальный кабинет, Ситуационная комната, Кабинет министров и Комната для брифингов с прессой Джеймса С.

Брейди. Но в дальних углах здания прячутся более темные, менее известные комнаты Белого дома, в числе которых Шоколадная лавка, Игровая комната и Солярий. Читайте дальше, чтобы узнать о 13 наименее известных комнат Белого дома.

1. Музыкальная комната


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали

Фото: Clinton Presidential Library

Клинтон в музыкальной комнате в 1996 году. Хиллари Клинтон превратила эту гостиную на третьем этаже Белого дома в музыкальную комнату, где Билл Клинтон мог играть на саксофоне.

2. Тренажерный зал


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали

Фото: YouTube/Roll Call Рядом с Музыкальной комнатой на третьем этаже находится Тренажерный зал, где президенты и их семьи могут заниматься спортом в любое время дня. До 1990-х годов эта комната была гостевой комнатой и гостиной.

3. Шоколадная лавка


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали

Фото: C-SPAN Шоколадная лавка – это одна из нескольких кухонь Белого дома. Расположенное на первом этаже, это место, где повара готовят десерты и главные блюда для мероприятий, проходящих в Белом доме. Кроме того, здесь повара готовят яйца для ежегодного Пасхального катания яиц и собирают пряничную копию Белого дома, которая украшает здание каждый год во время праздников.

4. Боулинг


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Bettmann/Getty Images Рядом с Шоколадной лавкой на первом этаже резиденции находится Боулинг Гарри С.
Трумэна, излюбленное место обитателей Белого дома. Первый боулинг в Белом доме был сконструирован для Гарри Трумэна в 1947 году, а в 1969 году Ричард Никсон перенес его на нынешнее место под входом в северную галерею.

5. Семейный кинотеатр


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Pete Souza/White House Семейный кинотеатр – это кинотеатр на 42 места, расположенный в восточном крыле Белого дома, на первом этаже. По просьбе президента киностудии предоставляют свои фильмы для просмотра в кинотеатре, при этом кинематографисты рады возможности, что президент посмотрит их фильм. В 2017 году первым фильмом, показанным в кинотеатре для Дональда Трампа, был «В поисках Дори». Фильмы показывали в Белом доме со времен президентства Вудро Вильсона, но именно Франклин Д. Рузвельт превратил бывший гардероб в специализированный кинотеатр.

6. Китайская комната


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Library of Congress Китайская комната в 1992 году. Китайская комната Белого дома расположена рядом с Комнатой карт на первом этаже резиденции. В 1917 году первая леди Эдит Уилсон выделила эту комнату для размещения в ней растущей коллекции фарфора из Белого дома. В Китайской комнате представлен фарфор практически каждого президента, есть даже примеры китайского фарфора, восходящие к президентству Джорджа Вашингтона.

7. Золотая комната


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Alex Wong/Getty Images Рядом с Китайской комнатой находится Золотая комната, где хранится коллекция позолоченной серебряной посуды. Ее переделали из обычной комнаты для общения в 1956 году, когда американская наследница Маргарет Томпсон Биддл (Margaret Thompson Biddle) завещала Белому дому серебряные монеты. Комнату украшают портреты нескольких первых леди.

8. Цветочная лавка


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Richard Nixon Library Пэт Никсон делает букет в Цветочной лавке Белого дома в 1970 году. Всего в нескольких дверях от Шоколадной лавки и Боулинга находится Цветочная лавка, где флорист Белого дома оптом покупает цветы и готовит их для официальных случаев, таких как государственные мероприятия и инаугурации, а также для украшения здания.

9. Кабинет каллиграфии


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: C-SPAN Расположенный на втором этаже в восточном крыле Белого дома, Кабинет графики и каллиграфии - это место, где небольшая команда каллиграфов Белого дома готовит приглашения, открытки и поздравления для официальных мероприятий.

10. Солярий


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Getty Images/David Hume Kennedy Солярий на верхнем этаже резиденции - это то место, где президенты и их семьи отдыхают. В этой комнате поочередно проходили бридж-вечеринки Мэми Эйзенхауэр (Mamie Eisenhower), детские праздники Кэролайн Кеннеди (Caroline Kennedy), вечеринки дочерей-подростков Линдона Джонсона, она также была учебным кабинетом для Розалин Картер (Rosalynn Carter) и местом для настольных игр Клинтонов. Как сообщает музей Белого дома, Ричард Никсон находился в солярии со своей семьей, когда сообщил им, что уходит с поста президента. В этой комнате также Нэнси Рейган сообщили, что ее мужа застрелили.

11. Игровая комната


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: Library of Congress Недалеко от Солярия находится Игровая комната, где президенты могут расслабиться за игрой в бильярд. У нескольких президентов были в Белом доме бильярдные столы, они находились там, где сейчас находится Комната карт и Золотая комната. Неясно, когда в Игровой комнате (бывшей ранее спальней) хотели разместить бассейн, но, как говорят в музее Белого дома, это было в эпоху Джорджа Буша-старшего.

12. Частный кабинет


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: George H.W. Bush Presidential Library and Museum Джордж Буш-старший в своем кабинете в 1989 году. Расположенный в западном крыле, Частный кабинет или Овальный частный кабинет, представляет собой небольшое рабочее пространство непосредственно напротив Овального кабинета. В распоряжении посетителей собственная ванная комната и мини-кухня.

13. Столовая ВМФ


13 комнат в Белом доме, о существовании которых вы не подозревали Фото: White House На первом этаже в западном крыле рядом с Ситуационной комнатой, вы найдете Столовую Военно-Морского Флота или Столовую Белого дома, небольшую столовую, управляемую Военно-морским флотом США. В столовой помещаются около 50 человек, и она недоступна для публики, но, если вам повезет, вы можете получить сюда приглашение от высокопоставленного чиновника Белого дома или секретаря Кабинета Министров

источник


Ссылка на первоисточник
белый дом, администрация
