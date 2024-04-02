Предметы интерьера, которые давно пора отправить на свалку

Передавать мебель из поколения в поколение – прекрасная традиция, тем более, что ее можно отреставрировать и гармонично вписать в современный интерьер. Однако не всем вещам стоит давать второй шанс.









Сегодня расскажем, каким предметам из прошлого не место в вашей квартире, и на что их следует заменить.



1. Кровать со сложным изголовьем

2. Бархатная и стеганая мебель

3. Кухонный уголок

4. Многофункциональный диван

5. Шкаф-купе с рисунком

6. Темная корпусная мебель

7. Стеклянный стол

8. Трюмо

Резное изголовье выглядит старомодно.В 2000-х годах, когда появился тренд на «дорого-богато», в моду вошли кровати со сложным, вычурным изголовьем. После изрядно надоевшего аскетизма советской обстановки, люди стремились к роскоши, старались с помощью интерьера квартиры продемонстрировать высокий статус и положение в обществе. Однако в случае с хрущевками подобные попытки выглядели, скорее, нелепо, чем изысканно. Особенно, когда в крохотную спальню с низкими потолками пытались втиснуть огромную кровать с резным изголовьем, пышным декором и позолоченными элементами.Прошло время, а привычка дополнять интерьер своей спальни кроватью с массивным изголовьем никуда не делась. И речь идет не только о деревянных изделиях с резьбой, но также об изголовьях с каретной стяжкой, например. Если когда-то давно вы клюнули на эту удочку, и купили подобную кровать, самое время заменить ее. Выбирайте однотонную мебель с лаконичным дизайном, без вычурного декора. Популярными являются изделия из натуральных материалов.Диван с бархатной обивкой – характерная черта «евроремонта».А это уже тренд из наших любимых 90-х, который также отображает стремление к дизайну интерьера в духе «дорого-богато». Классические диваны и кресла, стулья и пуфы с бархатной обивкой, выполненные на манер «дворцовой» мебели. Многим людям кажется, что эта мебель как бы намекает, что в квартире живут богатые, уважаемые люди, но на самом деле, она говорит лишь о том, что у владельцев проблемы со вкусом.Помпезность не является признаком статуса. Чаще всего самыми дорогими являются как раз-таки удобные и простые в исполнении вещи. Главное – качество материалов, а не показательная роскошь. Поэтому советуем внимательно пересмотреть имеющуюся мебель и все предметы, которые можно причислить к «дворцовой» обстановке, отправить на пенсию.Кухонный уголок часто ставят в маленьких комнатах.С учетом того, что в типичных хрущевках кухни не отличаются большими размерами, неудивительно, что самым популярным вариантом обеденной группы долгое время были «уголки». Да, они достаточно компактные, позволяют использовать угол, который обычно стоит «без дела», а под скамейкой обычно имеется место для хранения. Но вот их внешний вид далек от идеала. Стол громоздкий, табуреты маленькие, диван жесткий, цветовая гамма а-ля «девяностые».Даже если у вас маленькая кухня, «уголок» является далеко не единственным вариантом для ее обустройства. Изучите ассортимент современных мебельных магазинов – там точно найдутся варианты компактных обеденных групп с современной мебелью. Стол может быть раскладным, стулья – с аккуратными спинками и мягкими сиденьями. Если есть необходимость, обзаведитесь небольшой раскладной софой. Она позволит сэкономить место в комнате и организовать дополнительное спальное место.Диван с полками в углу.Когда речь заходит об обустройстве маленьких квартир, первое, что приходит на ум – многофункциональная мебель. Она экономит место, позволяет использовать один и тот же предмет в разных целях. Например, журнальный столик одновременно может быть обеденным, а кресло при необходимости стать односпальной кроватью.Но с многофункциональной мебелью стоит быть предельно осторожными. Некоторые модели выглядят нелепо и громоздко. Яркие тому пример – диван «все в одном», который пытается совместить в себе и сиденье, и кровать, и бар, и полки, и систему хранения. Мало того, что он портит интерьер своим странным внешним видом, так еще и занимает 50% гостиной.Избавляйтесь от такой мебели, не задумываясь. Пусть на ее место придет современный модульный диван в однотонной тканевой обивке, на котором будет удобно сидеть и вам, и гостям. Если же вам нужны полки, то просто повесьте над диваном нужное количество.Рисунки на дверцах шкафа давно не актуальны.Давным-давно в моде были шкафы-купы с рисунками на дверцах. Особенно популярными считались цветочные фотопринты – подобные изделия можно было встретить в каждой второй квартире. На современном рынке также попадается такая мебель, но дизайнеры всячески отговаривают покупать шкафы с рисунками. Более того, купейные модели в целом уже не актуальны. На смену им пришли распашные изделия.Если же в комнате не хватает места для «открытых дверей», и единственный вариант – шкаф-купе, тогда позаботьтесь о том, чтобы он был максимально лаконичным, желательно под потолок, в цвет стен. А вот старомодных узоров старайтесь избегать. Кстати, если вы не планируете менять целый шкаф, то хотя бы установите другие дверцы, например, из матового стекла.На темной мебели хорошо видна пыль.Мебель глубоких темных оттенков визуально выглядит более дорого и стильно, поэтому неудивительно, что она покорила сердца сотен тысяч людей. Однако, как выяснилось на практике, недостатков у нее намного больше, чем достоинств. Во-первых, она противопоказана для маленьких комнат, так как смотрится тяжеловесно и зрительно уменьшает их. Во-вторых, за темными поверхностями нужен регулярный уход. На такой мебели заметно все: пыль, потеки от воды, отпечатки пальцев…А теперь представьте, на что она станет похожа летом, когда в квартире практически постоянно будут открыты окна. Вы не будете расставаться с тряпкой и полиролью.Гораздо более практичными станут светлые предметы интерьера. Кроме того, они визуально расширят пространство. Только не нужно покупать целые гарнитуры, размером на всю стену – есть вероятность, что половиной шкафчиков вы даже пользоваться не будете. Выбирайте отдельные предметы, в которых действительно нуждаетесь.Стеклянный стол с яркими стульями.Красиво, стильно, воздушно…Но жутко непрактично. На стеклянных поверхностях постоянно остаются разводы, следы от пальцев и прочие загрязнения, которые сразу бросаются в глаза. Приходится протирать стол после каждого использования, иначе он придает обстановке неряшливости. Кроме того, это достаточно «шумный» предмет интерьера – стоит лишь поставить на него тарелку, как гул стоит на всю квартиру. Обратите внимание на деревянные модели светлых оттенков – они смотрятся гораздо более современно и изящно.Туалетный столик с трехстворчатыми зеркалами.Привет из Советского Союза. У наших мам и бабушек трюмо было, пожалуй, любимым предметом интерьера. Однако современному поколению давно пора попрощаться с туалетными столиками с трехстворчатыми зеркалами. Они выглядят старомодно, занимают много места, да и о большой функциональности говорить не приходится. А если вы переживаете, что не сможете оценить свой вид со спины, воспользуйтесь ручным зеркалом (наведите его на ростовое).