Советская «Хиросима»: три катастрофы, которые пережил экипаж подлодки К-19

История подводной лодки К-19 драматична: для Советского Союза она стала символом ядерной мощи, главным козырем в «холодной войне», а для многих моряков, проходивших на ней службу, – безжалостным убийцей. Экипаж крейсера в разные годы пережил страшные катастрофы – угрозу ядерного взрыва, столкновение с американской подлодкой и пожар. Из-за этих драматических событий американские режиссеры, снявшие документальный фильм о К-19, назвали субмарину «оставляющей вдов», а сами моряки по сей день называют ее «Хиросимой».













Подлодка вошла в состав Северного флота в 1960 году. Это было инновационное судно, гроза советского флота, гигант, которому следовало пройти незамеченным к базам НАТО во время учений «Полярный круг». Следует отметить, что учения проходили с неспокойное время: между СССР и Западом разгорелась открытая конфронтация на тему судьбы Берлина. Подлодке удалось добраться в северную Атлантику, минуя радары США. Казалось, операция прошла успешно, но внезапно случилась трагедия. 4 июня 1961 года в 4:15 капитан II ранга Николай Затеев получил тревожные данные: датчики зафиксировали перегрев топливных стержней. Положение было устрашающим: неисправность грозила взрывом подлодки, оснащенной ракетами ядерными боеголовками.

В этом случае пострадали бы не только 149 членов экипажа, массивный взрыв грозил экологической катастрофой.Решение о ликвидации аварии было принято безотлагательно: помощи извне ждать не приходилось (положение усугублялось секретностью операции), поэтому команда добровольцев взялась самостоятельно соорудить резервную систему охлаждения. Члены экипажа с задачей справились, но получили при этом ударную дозу радиации. К моменту, когда К-19 поднялся на поверхность, у 14 моряков, принявших на себя удар , уже начали проявляться симптомы лучевой болезни. Восьмеро из них впоследствии скоропостижно скончались.После аварии понадобилось три года, чтобы отремонтировать К-19. Зимой 1963 года К-19 вернулся в строй, заступил на боевое дежурство. Казалось, тяжелые времена закончились, моряки успешно несли службу на грозном крейсере. Однако, спустя шесть лет, судьба всего экипажа вновь оказалась на волоске от смерти: во время очередных учений советский крейсер столкнулся с американской подлодкой USS Gato. Американцы приняли маневр К-19 за таран, и уже хотели было открыть прицельный огонь, но трагедию предотвратил капитан торпедного отсека, разобравшийся в ситуации . Судьба уготовала экипажу К-19 еще одно страшнейшее испытание. 24 февраля 1972 года на подлодке возник сильнейший пожар, охвативший 8 и отсеки. 26 членов экипажа и двое прибывших на помощь спасателей погибли – одни от отравления угарным газом, другие сгорели заживо. После того, как огонь был потушен, лодку отбуксировали на базу, но на этом история не закончилась. Еще дюжина моряков на протяжении 23 дней находилась в тех отсеках, которые располагались за сгоревшими, их эвакуация была невозможна из-за высокой концентрации угарного газа. К счастью, этим морякам удалось выжить.Первый командир К-19 кап. 2 ранга Николай ЗатеевИстория К-19 закончилась в 1990 году, когда она, наконец, была списана. В 2000-х годах моряки, служившие на крейсере, обратились к руководству страны с предложением не утилизировать судно, а открыть на нем музей-мемориал в память о боевом прошлом К-19, о подвигах, которые совершались на борту этой подлодки, в память о тех, кто ценой собственной жизни спасал товарищей. Однако просьбы услышаны не были: К-19 разрезали на металлолом, на память осталась лишь часть рубки, установленная как памятник на проходной судоремонтного завода «Нерпа».У причала в Снежногорске. Конец 1990-х гг . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)