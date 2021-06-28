Красное пятно на желтке: можно ли кушать такие яйца

Человек является очень сложным существом с развитой нервной системой. Однако, несмотря на существование разума, в нас все еще функционирует огромное количество инстинктов. Большинство из них нужно для того, чтобы наше бренное тело (вместе с разумом) не превратилось в удобрение раньше положенного срока. Например, такие инстинкты «намекают» на то, что не нужно брать в рот всякую гадость, чтобы не отравиться. Но бывают ли ситуации, когда чувство брезгливости откровенно подводит нас?
Ничего страшного нет. |Фото: fermer.blog.
Каждый, кто имеет в своем рационе куриные яйца и регулярно их готовит, наверняка натыкался на продукт, на яичном желтке которого имеются какие-то красные пятна (образования). Даже для не самого брезгливого человека они выглядят крайне подозрительно и сразу же ассоциируются с кровью. Кровяная колбаса – это вкусно, но вот мысли о потреблении крови как таковой закономерным образом отталкивают большинство людей и не безосновательно.
Так вот, красные пятнышки на (или в) курином желтке – это и есть небольшие сгустки крови и ткани. Попадают они в будущее яйцо из курицы (или любой другой птицы, в зависимости от яйца). Дело в том, что яйцо формируется в этаком специальном мешке, который пронизан сосудами. В какой-то момент, желток отделяется от этого мешка для дальнейшего формирования яйца. При этом достаточно часто, в момент отделения, в биологическое вещество из которого будет формироваться птенец, попадают остатки тех самых сосудов, которые его питали. Как итог, в желтке появляются небольшие следы крови.
В бурых яйца встречается чаще. |Фото: sozcu.com.tr.
Практика показывает, что чем старше курица, несущая яйца – тем выше вероятность подобных вкраплений. По статистике, около 15% всех производимых куриных яиц имеют вкрапления крови в желтке. Примечательно, что из-за какой-то генетической предрасположенности чаще всего пятнышки попадают именно в коричневые, бурые яйца. В белых яйцах они встречаются почти в два раза реже.
Ешьте смело! ¦Фото: sm-news.ru.
Ключевой вопрос – можно ли есть такое яйца, опасны ли вкрапления крови? Нет, никакой опасности для человека пятная крови в желтке не представляют. Такие яйца можно совершенно спокойно готовить и употреблять в пищу. Куриная кровь и так попадает в желток на постоянно основе в ходе его формирования. Небольшие остаточные вкрапления – это не более чем случайность, портящая лишь эстетические качества продукта.
Так, что если вас не смущает употребление в пищу не родившихся цыплят, то и крови боятся не нужно. И это вовсе не пропаганда вегетарианства!
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