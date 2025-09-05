Прора: как при Гитлере пытались построить самый большой курорт и что из этого вышло

Третий рейх претендовал на господство во всей Европе до самых Уральских гор, а может быть и во всем мире. А потому властям нужно было постоянно демонстрировать, что самое лучше и масштабное создается только в Германии. Одним из призраков той эпохи остается стоящий по сей день 4-километровый дом отдыха.
1. С чего все началось
Уникальный проект своего времени. |Фото: fishki.net.
После прихода к власти нацистов НСДАП должна была всячески демонстрировать, что именно она приведет немецкий народ к процветанию. Благодаря «военному кейнсианству» нацисты смогли вывести Германию из острой фазы экономического кризиса, охватившего весь западный мир.
Длина почти 5 км. |Фото: wartraveller.com.
Едва жизнь простого немца начала налаживаться, как появилась необходимость в организации его массового досуга. При этом туризм был важной частью государственной пропаганды. Все блага «новой» Германии должны были постоянно напоминать немцам о том, благодаря кому все это появилось. При этом всяческое задабривание среднего класса сопровождалось усилением репрессивной политики по отношению к простым рабочим и оппозиционно настроенной интеллигенции. Так, например, с приходом к власти нацисты не только постепенно запретили все остальные партии, но и уничтожили профсоюзное движение, лишив рабочих любой возможности бороться за свои права. На смену ему пришел полностью подконтрольный государству Германский трудовой фронт.
Здания вдоль моря. |Фото: mardentro.ru.
В 1936 году немецкий архитектор Клеменс Клотц разработал проект дома отдыха нового типа. Документация была показана лично фюреру, который распорядился внести в конечный проект несколько доработок. Например, Гитлер потребовал добавить в проект огромный концертный зал, который мог бы за один раз вместить сразу всех постояльцев дома отдыха. Так же глава НСДАП предполагал, что в будущем новый дом отдыха можно будет использовать для лечения и восстановления немецких солдат и офицеров, прибывших с фронта.
В итоге оказалась заброшена. |Фото: nl.pinterest.com.
Проект санатория получил название Прора. В 1937 году творение Клеменса Клотца даже получило гран-при на Всемирной выставке в Париже. Тогда же начались строительные работы, к которым были привлечены все крупные строительные компании Третьего рейха и 9 тысяч рабочих. Возводить Прору принялись на острове Рюген в Балтийском море. Достроить дом отдыха не позволила начавшаяся Вторая мировая война в 1939 году. Руководство НСДАП приняло решение о переводе всех строителей на другие объекты, более важные для империи.
2. Что представлял из себя дом отдыха
На берегу Балтийского моря. |Фото: ynetnews.com.
Дом отдыха Прора имеет протяженность в 4.5 км и рассчитан на 20 тысяч койко-мест. В действительности это не одно здание, а целый комплекс, состоящий из 8 длинных построек, расположенных на удалении в 150 метров друг от друга вдоль балтийского побережья. Сегодня реконструкция номера в Проре выглядит достаточно скромно. Однако, по меркам Германии 1930-х годов это была современная и комфортабельная зона отдыха для представителей того самого «среднего класса». Попасть в Прору было не просто.
Достроить не успели. |Фото: ngasanova.livejournal.com.
Недельный отдыха здесь на человека обходился в 20 рейхсмарок. Это примерно 1/4 средней немецкой зарплаты в то время. Даже не каждый вполне состоятельный немец мог себе такое позволить при поездке семьей. А потому отдых в Проре нередко становился формой поощрения для отличившихся. В этом случае путевка полностью или частично дотировалась тем самым Германским трудовым фронтом. В каждом из восьми 500-метровых отелей Проры была своя собственная зона отдыха. Однако, была и общая, расположенная строго по средине между постройками.
3. Какая судьба постигла уникальный комплекс
Сегодня восстановлен один корпус. |Фото: ngasanova.livejournal.com.
В конечном итоге Прора так и не была достроена. В годы войны комплекс неоднократно подвергался бомбардировкам Союзников в ходе авианалётов. После 8 мая 1945 года здесь располагались на казармах бойцы Красной армии. В дальнейшем здания Проры использовались сначала национальной полицией Германии, а затем армией ГДР. После воссоединения Германии здания дома отдыха перешли в ведомство бундесвера. До 2005 года значительная часть комплексов пустовала и медленно разрушалась. Лишь в одном из них еще в 1993 году были открыты ресторан и детский сад. С 2004 года отдельные помещения продавались бизнесменам под самые разные нужды.
Реконструкция продолжается. ¦Фото: blogspot.com.
В 2008 году впервые прозвучала идея о реконструкции Проры именно как дома отдыха. Данная идея сразу же столкнулась с волной общественного негодования и критики. По большей части она была связана с тем, что по мнению местного населения на Рюгене уже и так слишком много туристов для открытия еще одного объекта с собственной инфраструктурой на 3 тысяч мест. Поэтому в 2011 году проект пересмотрели и сошлись на решении открытия молодежного хостела на 402 места. Отдельно был открыт отель еще на 300 мест для досуга пожилых людей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии