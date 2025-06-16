Вы когда-нибудь смотрели фильм и вдруг путали главного героя с другим актером? Это довольно нормально, и есть несколько персонажей из фильмов и сериалов, которые настолько похожи, что они могут сойти за семью. Хотите увидеть, о ком мы говорим? Продолжай читать. Мы объединили некоторых знаменитостей, которые похожи друг на друга для вас.
1. Кристен Стюарт и Алисия Сильверстоун. 2. Сара Хайланд и Мила Кунис. 3. Кира Найтли и Вайнона Райдер. 4. Ева Мендес и Эшли Грэм. 5. Зоуи Дешанель и Кэти Перри. 6. Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем. 7. Киану Ривз и Крис Кляйн. 8. Тоби Магуайр и Элайджа Вуд. 9. Джаред Лето и Кортни Кокс. 10. Пас Вега и Пенелопа Крус.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Удивительно похожие знаменитости
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии