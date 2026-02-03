3 лайфхака с использованием лука

Лук, без преувеличения, один из самых популярных овощей на нашей кухне. Вот только во время работы с ним часто возникают проблемы. То он плохо чистится, то сгорает на сковороде, то горчит. Novate.ru рассказывает, как правильно работать с этим продуктом, чтобы он радовал своим вкусом и ароматом, а не расстраивал.

Лайфхак 1: Нарезайте лук мокрым ножом

Лайфхак 2: Замачивайте лук в воде

Лайфхак 3: Храните лук в колготках

Лайфхак 4: Жарьте лук вместе с содой

Бонус: Чистите луком гриль

Смочите нож под краномВы когда-нибудь задумывались, почему мы плачем во время нарезки луку? Всему виной – летучие вещества-лакриматоры, которые высвобождаются из овоща в процессе нарезки и раздражают слизистую глаза. Есть несколько способов, как с ними бороться. И самый популярный – обильно смочить нож водой. Почему это работает? Все просто – вода растворяет лакриматор, и чем ее больше, тем выше шансы, что в этот раз обойдется без слез. Поэтому в процессе нарезки периодически ополаскивайте нож под краном, чтобы он оставался мокрым. А для усиления эффекта также рекомендуется вымыть холодной водой и луковицу.Обратите внимание, что нож, которым вы нарезаете лук, должен быть острым. Хорошо заточенное лезвие повреждает минимум клеток лука, а значит, выделяется меньше лакриматора. Если же нож будет тупым, срез получится рваным, раздавленным, и в воздух высвободится больше слезоточивых веществ.На заметку: Еще один эффективный способ нарезки лука без слез – охлаждение овоща. Химические реакции в холоде замедляются, поэтому лакриматора выделится меньше. Опытные хозяйки советуют класть неочищенный лук в морозилку минимум на 15 минут. После этого с него нужно быстро снять кожуру и нарезать, пока он не успел согреться.В воде шелуха отмокнет и будет проще сниматься.Лук – довольно проблемный овощ. Мало того, что во время его нарезки мы плачем, так еще и приходится потратить много времени на очистку. Сухие чешуйки очень плохо снимаются, и процесс превращается в настоящее мучение. Чтобы этого избежать, попробуйте замочить лук перед началом готовки. Уложите нужное количество головок в миску, залейте холодной водой и оставьте на 15 минут. После того, как чешуйки пропитаются влагой, вы сможете легко снять шкурку. Воспользуйтесь одним из следующих способов:• Разрежьте неочищенную головку на две половинки и аккуратно снимите с каждой из них шелуху. Делайте это по направлению от стеблей вниз. Донце лучше не отрезать – за него удобно держаться в процессе нарезки.• Обрежьте верхнюю и нижнюю часть луковицы, а посередине сделайте круговой надрез так, чтобы задеть верхний слой овоща. Аккуратно подцепите ножом край разреза и снимите шелуху вместе с верхним сочным слоем.Складывайте лук не в ящик, а в колготкиНесмотря на то, что этим лайфхаком пользовались еще наши мамы и бабушки, он до сих пор остается актуальным. А все потому, что лук должен дышать в процессе хранения. Если положить его в ящик, мягкие чешуйки со временем начнут подгнивать из-за нехватки воздуха и большим уровнем влажности в замкнутом пространстве. В колготках же овощ будет долгое время оставаться свежим. Благодаря их текстуре получится сохранить идеальный баланс влаги и температуре, так как капрон хорошо вентилируется.Перед тем, как начать складывать овощ, внимательно осмотрите каждую луковицу на предмет порчи. Если заметили гнилые участки – отложите в сторону. Складывайте луковицы в колготки по одной и после каждой делайте узел. В таком случае они не будут соприкасаться друг с другом, а значит, срок хранения увеличится. Готовую связку повесьте в темное, сухое и прохладное место, например, в кладовку. Если такой возможности нет, просто уберите в ящик. Обратите внимание, что для данного лайфхака больше подходят светлые колготки, так как в темных лук может прорасти из-за нехватки света.Добавьте немного соды, когда лук станет прозрачнымВ состав лука входит большое количество сахаров и аминокислот, которые при нагревании вступают в реакцию Майера. Благодаря ей появляется насыщенный цвет и аромат, а также характерные для лука сладковатые карамельные нотки. Но есть одно «но». Сахара из лука высвобождаются очень медленно, и если им не помочь, добиться идеальной карамелизации не получится (а если и получится, то займет она около 40 минут).Опытные повара используют для этих целей всеми любимую соду. Она создает щелочную среду, в которой клеточные стенки лука разрушаются намного быстрее, а значит, ускоряется реакция Майера. В результате красивые золотисто-коричневый цвет появляется не через 40 минут, а через 10-15. Цвет получается более глубоким и равномерным, без резких переходов. Вкус также меняется в лучшую сторону: пропадает резкость, горечь, усиливается природная луковая сладость. Овощ перестает хрустеть на зубах, становится мягким, нежным, легко «растворяется» в блюде.Обратите внимание, что соду нельзя добавлять «на глаз» – ее количество должно быть точным. На карамелизацию одной крупной луковицы уходит ¼ чайной ложки. Время добавления также играет немаловажную роль. Сыпать соду сразу не имеет никакого смысла – нужно подождать, пока лук прогреется и станет слегка прозрачным, иначе в готовом луке будет ощущаться ее привкус. После того, как вы добавите соду, тщательно перемешайте содержимое сковороды, чтобы она распределилась максимально равномерно.Наколите лук на вилку и пройдитесь по решетке.Если внешний вид решетки гриля оставляет желать лучшего, на помощь придет обычная луковица. Оказывается, она отлично справляется со следами сажи и пригоревшими кусочками еды. Чтобы лайфхак сработал, действуйте, пока гриль еще горячий. Разрежьте луковицу на две части, наколите половинку на вилку и протрите звенья решетки. Луковый сок выполнит сразу несколько задач: очистит и продезинфицирует материал, а также улучшит вкус мяса и овощей, которые вы в дальнейшем будете готовить на гриле.