Применение поддонов на дачном участке

Дача – место, где можно отдохнуть от городской суеты, нескончаемого потока дел и людей, а также от гудящих в голове мыслей. А чтобы отдых был максимально комфортным и уютным, рассказываем, как облагородить дачный участок с помощью поддонов.







Из палетт можно соорудить отличную зону для отдыха.Один из самых популярных вариантов использования поддонов – создание удобной и стильной мебели для отдыха. Из деревянных паллет можно соорудить энное количество гарнитур от столов, стульев, диванов, кресел и скамеек до полноценной лаунж-зоны. Например, можно создать зону для уединения, разместив там небольшой компактный диванчик и столик под навесом, или в тени раскидистых деревьев. Также можно обустроить гостиную на свежем воздухе, где главным акцентом будет диван из поддонов, дополненный мягкими подушками и матрасом. Отличный вариант для отдыха с друзьями по вечерам.Диван из паллет.А вот обеденная зона, собранная из паллета – отлично подойдёт для семейного ужина, барбекю и праздников. Впрочем, шезлонги и лежаки из поддонов отлично впишутся в местечко у пруда или бассейна. Почти маленькая курортная зона для отдыха и загара. При правильном креплении из паллет моно создать как подвесное кресло, так и качели, что весьма удобно для людей с детьми, да и просто для тех, кто хочется отвлечься и расслабиться на природе. Собственно говоря, куда же без мини-бара или стойки? Правильно – никуда. Поэтому парочка вертикально поставленных поддонов, в мгновение ока превращается в барную стойку для летних тусовок.Качественно оборудованная зона для отдыха подарит множество незабываемых моментов от утренних завтраков и дневного релакса с книгой до вечернего чаепития, шашлыков и посиделок с друзьями за просмотром фильмов, или дискотеки.из поддонов получаются отличные грядки и клумбы.В последнее время всё больше дачников и садоводов отдают предпочтение высоким грядкам по той причине, что это удобно, практично и красиво. Огород на таких поддонах остаётся защищённым от вредителей и вытаптывания. Поскольку корни получают гораздо больше тепла, а также влаги, соответственно, шансы собрать урожай в разы больше, чем при посадке классическим способом на земле. Грядки из паллет отлично подходят для овощных культур, в частности для выращивания огурцов, помидоров, кабачков, перца и даже картофеля.Выращивать на таких грядках можно что угодно.Также можно выращивать ягоды и зелень. Например, малину, клубнику, смородину, укроп, петрушку, шпинат, редис, лук, чеснок, салат, мяту и другие пряные травы. Поддоны прекрасно подходят и для декоративных растений и низкорослых кустарников, получаются роскошные клумбы, которые можно разместить по всему дачному участку. Главное преимущество грядок и клумб из паллета – удобство в уходе, порядок, есть возможность регулировать уровни, организация пространства. Конструкции можно разместить вертикально, сделать любой формы и высоты (квадрат, прямоугольник, треугольник). Добавить или наоборот убрать бортики, создать несколько ярусов для более удобного и компактного размещения растений. Здесь есть, где разгуляться фантазии.из поддонов получается прекрасная лежанка для домашних питомцев.На даче любят отдыхать не только люди, а и четвероногие друзья, которым тоже хочется устроиться где-нибудь в тенёчке или понежиться на солнце. Поэтому, дабы уважить питомца, соорудите для него из поддонов компактную, но при этом удобную лежанку. Конструкция может быть абсолютно любой: низкой, высокой, многоярусной, разноуровневой, с бортиками и без. Главное – не забудьте постелить мягенький матрас, плед или подушку, чтобы домашнему питомцу было максимально комфортно. При желании лежанку можно дополнить навесом или тканевым тентом – получится своего рода самый настоящий для отдыха на свежем воздухе даже в прохладное время года. Разместить такую конструкцию можно как на улице в саду, на террасе или в беседке, так и в помещении. А если паллеты выкрасить яркими цветами или украсить каким-нибудь декором, то лежанка станет ещё и оригинальным элементом дачного интерьера.Функциональный рабочий уголок.Из деревянных поддонов можно соорудить не только садовую мебель, а и полноценную рабочую зону. Из них легко собрать стол, стеллажи, полки или любые другие многофункциональные конструкции, которые пригодятся в повседневных делах. Такой уголок подойдёт для занятий творчеством, рукоделием, мелким ремонтом или любых домашних задач. Паллеты можно покрасить, обработать специальным защитным покрытыми, добавить колёсики, чтобы мебель была мобильной. Рабочую поверхность можно сделать более прочной, укрепив стеклом, фанерой, доской или плиткой. Полки и стеллажи из поддонов можно использовать для хранения рабочего инструмента, инвентаря, посуды, которой нечасто пользуешься, вещей и прочих мелочей. Как видите, даже из простых подручных материалов можно создать стильное и уютное пространство, где всё будет под рукой, да и работать в таком уголке будет гораздо приятнее и комфортнее.