Идеи хранения детских игрушек

В нашей статье мы хотели бы рассказать вам о самых полезных и простых лайфхаках организации места для хранения детских игрушек.

Дети всех возрастов любят игрушки и всё что с ними связано. Игрушки мотивируют детей развивать логическое мышление, социальные и двигательные навыки через творчество, ролевые игры и воображение, однако, в каждом доме, где есть дети, существуют и ненужные игрушки, которыми дети не играют, и которые занимают всё свободное место. В результате в вашем доме всегда царит игрушечный беспорядок. Для того, чтобы детские игрушки были на своих местах и их легко было найти, необходимо создать для них специально отведённое место.





Организация детских игрушек — это хороший способ помочь детям развить организационные навыки, которые являются ключевым компонентом успеха как в школе, так и в жизни. Сегодня мы подобрали для вас несколько вариантов, которые прекрасно подойдут для хранения детских игрушек в доме. Они невероятно просты, но, в тоже время, универсальны. Эти советы помогут избежать беспорядка в вашей комнате и расставить все вещи на свои места.



Книжные полки

Нижняя часть шкафа для хранения больших игрушек

Игрушечный навес

Корзина для белья для хранения всех игрушек

Висячие корзины в ванной комнате для легкого доступа

Автомобильный гараж на стене

Качели для хранения мягких игрушек

Широкие книжные полки на стенах добавят дополнительное место для хранения вещей в вашем доме.Самый лучший вариант размещения объемных игрушек — это нижняя часть шкафа.Организовывая там место хранения больших машин, кукол или коробок с набором посуды, вы создаете детям свободный доступ для выбора нужного предмета. В верхней его части можно располагать одежду и обувь, создавая многофункциональный детский шкаф.Элегантные сетчатые навесы для хранения игрушек больше подходят для оформления спальни девочки. Прекрасно вписываясь в интерьер комнаты, они позволяют упорядочить хранение множества мягких игрушек. Кроме того, прозрачная сетка позволяет определить, где на данный момент находится нужная игрушка.Хранить игрушки, особенно когда в доме воспитываются разновозрастные дети, в корзинах для хранения белья — это прекрасная идея. Сооружение открытого стеллажа с “поэтажным” размещением корзин позволит расширить зону для игр детей.В ванной комнате скапливается множество разных детских принадлежностей, которые можно разместить, соорудив многоярусные подвесные корзины из прутьев.Машинками мальчики могут забавляться целыми днями. Как бы много их не было в доме, малыш обязательно при очередном походе в магазин выпросит еще одну новую модель. Упорядочить хранение машинок можно созданием настенного стеллажа, превратив его в “автомобильный гараж”.Любого ребенка приведет в восторг идея хранения его любимых “мягких друзей” на многоярусных качелях. Детям будет удобно доставать в любой момент мишку или собачку, не тратя время на поиск нужной игрушки.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Развитие ребенка просто невозможно без игр или игрушек. Дети моделируют с их помощью жизненные ситуации, выступая то в роли воспитателя, то — родителя. Задача взрослых приучить ребенка к порядку, а для этого необходимо организовать ему удобные места для хранения игрушек.