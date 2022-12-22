Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй

Надеемся, все понимают, что посредством поцелуя от одного человека к другому могут переходить возбудители различных болезней, в первую очередь это грипп и ОРВИ. Но оказывается, существуют и другие «небанальные» заболевания, которыми можно заразиться через такой вид контакта с переносчиком. Именно о них мы и хотим рассказать вам в этой статье.









Герпес

Мононуклеоз

Хеликобактер пилори

Стоматит

Кариес