С нами не соскучишься!

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Как можно разбить свинцовую чашу? Свинец пластичный, а не хрупкий материал!Археологи ломают ...
  • Леонид Никулин
    разве такое можно комментировать ... это ад..изнанка жизниПоследний день СС...
  • Степан Капуста
    Вот, что значит - перевод с английского человеком, не знакомым с медицинской терминологией. Не "кровотечение", а кров...Важное об огнестр...

Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй

Надеемся, все понимают, что посредством поцелуя от одного человека к другому могут переходить возбудители различных болезней, в первую очередь это грипп и ОРВИ. Но оказывается, существуют и другие «небанальные» заболевания, которыми можно заразиться через такой вид контакта с переносчиком. Именно о них мы и хотим рассказать вам в этой статье.

Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй

Герпес


Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй

Вирус герпеса, который в народе часто называют «простудой на губах», почти со 100% вероятность передастся партнеру во время поцелуя. Но многие почему-то относятся к этому предупреждению слишком легкомысленно, дескать: «Ну и пусть, через недельку само пройдет». На самом же деле, попадая в организм человека, герпес остается там навсегда и проявляется в виде неприятных ранок при любом снижении иммунитета.

Мононуклеоз


Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй Не зря мононуклеоз иногда называют «болезнью поцелуев». Именно таким путем заболевание чаще всего передается от одного человека к другому. Кроме того, возбудитель может попасть в организм, если просто выпить с носителем из одной бутылки, поесть из одной посуды или вместе выкурить сигарету. К основным симптомам мононуклеоза относят высокую температуру, сильную боль в горле и увеличение лимфоузлов. Поэтому довольно часто его путают с гриппом и простудой. Если человек хоть раз переболел мононуклеозом, он становится носителем вируса на всю оставшуюся жизнь, но симптомы болезни, как правило, больше не проявляются.

Хеликобактер пилори


Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй Это жуткое существо на картинке — бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая может вызывать многие неприятные заболевания, в том числе язву, гастрит и рак желудка. Вы удивитесь, но ни стресс, ни плохое питание не являются основными причинами развития этих болезней. Именно хеликобактер приводит к инфицированию различных областей желудка и двенадцатиперстной кишки, а передается он путем… просто поцелуя.

Стоматит


Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй «Пузырьки», которые периодически появляются на внутренней части губы, являются не чем иным как поражением слизистой оболочки полости рта — стоматитом. Эта болезнь не опасна, но приятного в ней мало. Кроме того, стоматит может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Последняя приводит к кровоточивости десен и появлению неприятного запаха изо рта.

Кариес


Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй С кариесом большинство из нас знакомы с самого детства. Именно эта болезнь приводит к разрушению зубов и впоследствии вынуждает нас обращаться к горячо любимым стоматологам. Возникает он не только от большого количества съеденных сладостей, как пугали нас родители. Теоретически подхватить бактерии стрептококк мутанс, которые и вызывают кариес, может даже совершенно здоровый человек бытовым путем — через немытую посуду или поцелуй. Не хотим сильно вас пугать, но также через поцелуй передаются менингит, полиомелит, краснуха, цитомегаловирус, эпидемический паротит (свинка) и различные болезни десен. Чтобы минимизировать риск попадания в организм какого-либо возбудителя, тщательно следите за своим здоровьем — регулярно посещайте стоматолога, проверяйте желудок, соблюдайте личную гигиену.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуй

И не забудьте:
Пятерка заболеваний, которыми можно заразиться через поцелуйПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх