Топ 10 песен для собак

Cобаки, так же как и их хозяева, испытывают различные стрессы. Особенно сильное напряжение у многих из них вызывают длительные автомобильные переезды. При этом музыка может как усугубить стресс, усилив напряжение и беспокойство, так и успокоить животное. Так что перед длительной поездкой, создавая идеальный плейлист для себя, не забудьте про вкусы своего пса, ведь у него может быть свое особое мнение на этот счет.
Исследования об отношении собак к музыке были проведены в 2017 году учеными Университета Глазго. Собакам в центре переселения в Дамбартоне (Шотландия) проигрывали музыку пяти различных жанров: софт-рок, соул, поп, регги и классику. Во время прослушивания разных мелодий животным измеряли частоту сердечных сокращений и фиксировали изменения в их поведении.
Было обнаружено, что есть музыкальные жанры, которые собакам пришлись по душе. Это софт-рок и регги. Именно такой музыке отдало предпочтение большинство животных. Однако руководитель проекта профессор Нил Эванс отметил, что не все так однозначно: «В целом реакция на разные жанры была неоднозначной, что подчеркивает возможность того, что, как и у людей, у наших собачьих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения».
Основываясь на этих исследованиях, профессор музыки Сэм Саттон из Университета Западного Лондона составил плейлист для снижения стресса у собак во время автомобильных поездок. Вот он:
10 лучших мелодий для собак
- How Deep Is Your Love – Bee Gees
- No woman no cry – Bob Marley
- (Everything I Do) I’ll Do It for You – Bryan Adams
- I Want to Know What Love Is – Foreigner
- Dark Side of The Moon – Pink Floyd
- One In 10 – UB40
- Hounds of Love – Kate Bush
- Desperado – The Eagles
- Many Rivers to Cross – Jimmy Cliff
- Love is King – Sade
По словам профессора Саттона: «Регги часто ассоциируется с солнечным светом и расслаблением, поэтому, возможно, этот тип успокаивающей эмоциональной реакции характерен для наших собак-компаньонов».
Но также было доказано, что некоторые музыкальные жанры, наоборот, вызывают у большинства собак негативную, возбуждающую реакцию. А это стресс только усиливает.
По результатам, полученным учеными Университета штата Колорадо при исследовании собак в приютах, тяжелый метал вызывает нервную дрожь, лай и ухудшает сон животных. Поэтому Саттоном был составлен и плейлист из десяти треков, которые при поездке в машине с собакой лучше не включать:
10 худших мелодий для собак
- Black Dog – Led Zepplin
- Back In Black – ACDC
- Paranoid – Black Sabbath
- Chop Suey! – System Of A Down
- Duality – Slipknot
- Enter Sandman – Metallica
- Smoke on the Water – Deep Purple
- Runnin’ with the Devil – Van Halen
- Ace of Spade’ – Motörhead
- Master of Puppets – Metallica
А еще Саттон советует избегать любой музыки, где есть свист, так как из-за более широкого слухового диапазона, по сравнению с человеком, он вызывает у собак любопытство с повышенным эмоциональным возбуждением. В дороге это точно будет лишним.
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