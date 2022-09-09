Топ 10 песен для собак

Cобаки, так же как и их хозяева, испытывают различные стрессы. Особенно сильное напряжение у многих из них вызывают длительные автомобильные переезды. При этом музыка может как усугубить стресс, усилив напряжение и беспокойство, так и успокоить животное. Так что перед длительной поездкой, создавая идеальный плейлист для себя, не забудьте про вкусы своего пса, ведь у него может быть свое особое мнение на этот счет.

Исследования об отношении собак к музыке были проведены в 2017 году учеными Университета Глазго. Собакам в центре переселения в Дамбартоне (Шотландия) проигрывали музыку пяти различных жанров: софт-рок, соул, поп, регги и классику. Во время прослушивания разных мелодий животным измеряли частоту сердечных сокращений и фиксировали изменения в их поведении.

Было обнаружено, что есть музыкальные жанры, которые собакам пришлись по душе. Это софт-рок и регги. Именно такой музыке отдало предпочтение большинство животных. Однако руководитель проекта профессор Нил Эванс отметил, что не все так однозначно: «В целом реакция на разные жанры была неоднозначной, что подчеркивает возможность того, что, как и у людей, у наших собачьих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения».

Основываясь на этих исследованиях, профессор музыки Сэм Саттон из Университета Западного Лондона составил плейлист для снижения стресса у собак во время автомобильных поездок. Вот он:

10 лучших мелодий для собак

How Deep Is Your Love – Bee Gees

No woman no cry – Bob Marley

(Everything I Do) I’ll Do It for You – Bryan Adams

I Want to Know What Love Is – Foreigner

Dark Side of The Moon – Pink Floyd

One In 10 – UB40

Hounds of Love – Kate Bush

Desperado – The Eagles

Many Rivers to Cross – Jimmy Cliff

Love is King – Sade

По словам профессора Саттона: «Регги часто ассоциируется с солнечным светом и расслаблением, поэтому, возможно, этот тип успокаивающей эмоциональной реакции характерен для наших собак-компаньонов».

Но также было доказано, что некоторые музыкальные жанры, наоборот, вызывают у большинства собак негативную, возбуждающую реакцию. А это стресс только усиливает.

По результатам, полученным учеными Университета штата Колорадо при исследовании собак в приютах, тяжелый метал вызывает нервную дрожь, лай и ухудшает сон животных. Поэтому Саттоном был составлен и плейлист из десяти треков, которые при поездке в машине с собакой лучше не включать:

10 худших мелодий для собак

Black Dog – Led Zepplin

Back In Black – ACDC

Paranoid – Black Sabbath

Chop Suey! – System Of A Down

Duality – Slipknot

Enter Sandman – Metallica

Smoke on the Water – Deep Purple

Runnin’ with the Devil – Van Halen

Ace of Spade’ – Motörhead

Master of Puppets – Metallica

А еще Саттон советует избегать любой музыки, где есть свист, так как из-за более широкого слухового диапазона, по сравнению с человеком, он вызывает у собак любопытство с повышенным эмоциональным возбуждением. В дороге это точно будет лишним.