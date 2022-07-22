Самые необычные приказы Петра І
Великий русский реформатор Петр Первый за годы своего правления сильно изменил привычный быт россиян. Широко известны его указы о праздновании Нового года 1 января и введении налога на бороду. Но некоторые указы менее известны, хотя и очень интересны…
В сентябре 1715 года Указом Петра жителям Санкт-Петербурга запрещено подбивать обувь гвоздями и скобами. Это было сделано с целью сохранения деревянных мостовых новой столицы. После оглашения Указа улицы города опустели: другой обуви у горожан не было.
Интересно постановление царя об отношении подчиненных к начальству. Подчиненный, представ перед высокопоставленной особой, должен был иметь «придурковатый и лихой вид, чтобы не казаться умнее».
Согласно правилам поведения на ассамблеях, есть полагалось умеренно, зато пить – вволю, пока ноги держат. Если отказали ноги, пить сидя. Лежащему подносить запрещалось, дабы не захлебнулся. Потерявших сознание, полагалось бережно складывать в стороне, чтобы не мешали танцующим.
Господам сенаторам запрещалось читать свои речи, только высказывать своими словами «дабы дурь каждого видна была всякому».
С целью противодействия взяткам, император повысил жалование госслужащим. При этом, за мздоимство полагалось наказание, вплоть до высшей меры
Вернувшись из поездки в Европу, Петр взялся за благоустройство и чистоту улиц в Москве. С апреля 1699 года всем жителям полагалось вывозить мусор за город и закапывать в землю. За неубранный мусор секли розгами и налагали крупный штраф.
Несколько интересных указов касались российского флота. За границей морякам запрещалось напиваться, чтобы не позорить свое государство и флот. При этом, если пьяный моряк лежал головой по направлению к своему судну, его освобождали от наказания. До корабля «не дошел, но стремился».
Штурманов запрещалось пускать в кабаки: “отродье хамское, набираются и устраивают дебош».
Российским дамам также было уделено внимание в указах царя. На Руси бледная кожа всегда была признаком знатного происхождения. Поэтому, многие женщины чернили зубы для придания большего контраста с кожей. Император приказал дамам отбеливать зубы мелом.
Одним из своих указов царь повелевал пришивать пуговицы на рукава солдатских мундиров. Это было сделано с целью отучить солдат вытирать после еды рукавом рот, сукно на мундир шло дорогое и его следовало беречь.
В 1704 году был введен налог на общественные и домашние бани. Шла подготовка к Северной войне и средств в казне катастрофически не хватало. Купцы и думные люди платили по 3 рубля в год, простые дворяне и разночинцы – по 1 рублю, для крестьян налог составлял 15 копеек
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