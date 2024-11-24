5 «пятиминутных» привычек, с которыми можно больше успевать

1. Писать план дел на завтра

Извините за банальность, но это дико эффективно.

2. Вешать одежду на завтра на стул

К завтрашнему дню готов! / Фото: eco1.ru

3. Пять минут вместо скроллинга соцсетей сделать что-то короткое, но важное

Отнимайте у бесполезного в счёт полезного! / Фото: sovetov.su

4. Перед сеансом работы спрячьте всё отвлекающее

Малыш, я точно знаю, что ты не умрешь без меня 3 часа. Крепись! / Фото: pxhere.com

5. Берите пятиминутные паузы во время длительной запары

Паузы... / Фото: screenspy.com

БОНУС: эта привычка занимает 1 секунду!!!

Так сложно, но так поможет...